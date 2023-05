Tình huống giao thông trên xảy ra chiều 24/5 tại đường vành đai gần nút giao Cao Hi (Thượng Hải, Trung Quốc), theo ThePaper. Điều tra sơ bộ cho thấy hai phương tiện đã "trả đũa" qua lại khi tham gia giao thông, dẫn đến tai nạn. Tài xế hai chiếc xe đều bị công an khống chế, may mắn không ai bị thương.

Xe bán tải bị húc suýt văng khỏi lan can vì tình huống "ăn miếng trả miếng" (Video: ThePaper).

Chuyện bắt đầu từ việc chiếc Audi màu xanh nhập làn vào cao tốc. Tài xế bật đèn xi-nhan nhưng làn đường bên cạnh khá đông, các phương tiện chạy nối nhau. Dù không an toàn nhưng chiếc Audi vẫn tiếp tục di chuyển, "đè đầu" xe bán tải màu vàng nên tài xế phương tiện này phải đánh lái sang trái để tránh. Lúc này chưa có va chạm nào xảy ra.

Ngay sau đó, người điều khiển xe bán tải màu vàng cho phương tiện của mình chạy lên rồi "ép" lại chiếc Audi. Hình ảnh từ video cho thấy lúc này hai xe đã đi rất sát nhau, thậm chí chiếc Audi còn phải "gác bánh" lên phần chân của lan can. Có vẻ lúc này phần hông sau của xe bán tải đã va quệt với đầu xe kia.

Không chịu dừng lại, tài xế chiếc Audi cho xe vọt lên rồi đánh lái gấp sang phải, gây va chạm trực tiếp vào hông xe bán tải. Hậu quả là chiếc xe màu vàng bị ép vào lề đường, vọt lên rồi mắc kẹt ở lan can. Chiếc Audi màu xanh cũng bị "dính" sát vào, mắc kẹt cùng xe bán tải.

Hiện trường vụ tai nạn cho thấy nếu xe bán tải vọt qua lan can thì có thể gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông ở dưới (Ảnh: ThePaper).

Video trên được chia sẻ lại trên một số trang mạng xã hội ở Việt Nam, thu hút nhiều bình luận. Phần lớn các ý kiến cho rằng hậu quả của câu chuyện này đến từ việc tài xế "ăn miếng trả miếng", không chịu nhường nhịn nhau khi tham gia giao thông.

"Chiếc xe bán tải thấy người ta xi-nhan và cũng hết đường rồi thì nhường một chút có sao đâu, nhanh chậm gì vài giây", tài khoản Nguyễn Hoàng nêu. "Mọi chuyện sau đó cũng ổn rồi, anh bán tải lại vọt lên, đè đầu xe người ta như vậy, thậm chí ép tới mức chiếc Audi phải "kênh" cả bánh lên, dẫn đến tình huống "trả đũa" như thế".

Trong khi đó, nick Văn Quân cho rằng mọi chuyện bắt đầu từ việc xe Audi nhập làn ẩu. "Đoạn nhập làn thiết kế làn đường riêng, tài xế chiếc Audi đi gần hết rồi mà chưa nhập được làn thì phải xem lại mình. Ngoài ra, không phải cứ xi-nhan là được chuyển hướng mà phải xem có đủ an toàn chưa, chứ đi kiểu "đè đầu" xe khác như vậy thì không ổn", anh viết.

Các tài xế khác cũng cho rằng câu chuyện trên xảy ra ở Trung Quốc nhưng cũng không hiếm gặp ở Việt Nam, chỉ khác là hậu quả có thể chưa nghiêm trọng như video.

"Nhiều lái xe đi kiểu khôn lỏi, chạy hết đường nhập làn mới rẽ vội, thành ra "đè đầu" xe khác. Trong khi đó tham gia giao thông trên cao tốc toàn xe đi nhanh, lái vậy rất nguy hiểm. Nhưng ngược lại cũng có phần trách các tài xế khác không chủ động nhường đường để các tài xế kia có đủ khoảng trống để nhập làn thuận lợi", lái xe tên Đức Anh nhận xét.