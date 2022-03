Volkswagen Tiguan Elegance hỗ trợ 100% phí trước bạ

Chào mừng tháng 3 - tháng có ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Volkswagen Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi "Lướt theo bóng nàng - Tặng ngàn yêu thương". Chương trình hỗ trợ đến 100% lệ phí trước bạ một số mẫu xe đang bán chạy của thương hiệu này, có thể kể đến SUV 7 chỗ Tiguan Allspace Elegance. Tiguan Allspace Luxury S, Polo Hatchback và Passat BlueMotion High có mức hỗ trợ từ 35 đến 200 triệu đồng. Chương trình áp dụng tại tất cả các đại lý Volkswagen trên toàn quốc.

Chương trình ưu đãi chào mừng tháng 3 của Volkswagen Việt Nam.

Dưới đây là một số mẫu xe được áp dụng mức giảm giá tốt nhất.

Volkswagen Tiguan Allspace

Trong tháng 3 này, khách hàng mua các mẫu xe Volkswagen Tiguan Allspace sẽ được hỗ trợ đến 100% lệ phí trước bạ, tương đương 170 triệu đồng (bao gồm 120.000.000 VNĐ chiết khấu vào giá bán và bộ phụ kiện trị giá 50.000.000 VNĐ không quy đổi thành tiền mặt) đối với mẫu xe Tiguan Allspace Elegance và 65 triệu đồng đối với mẫu xe Tiguan Allspace Luxury S. Đây cũng là mức khuyến mãi lớn và hấp dẫn nhất mà Volkswagen Việt Nam áp dụng cho dòng xe Tiguan Allspace từ khi có phiên bản nâng cấp mới vào đầu năm 2021.

Volkswagen Tiguan Allspace là mẫu xe SUV thành công nhất của Volkswagen trong nhiều năm liền trên toàn thế giới. Thống kê của thương hiệu ôtô Đức này cho thấy, cứ mỗi 35 giây có một chiếc Tiguan rời dây chuyền sản xuất và hơn 6 triệu chiếc đã được sản xuất cho đến nay.

Tại Việt Nam, Tiguan 7 chỗ được khách hàng chào đón và quan tâm như một xu hướng lựa chọn SUV mới cho các gia đình có nhiều thành viên, yêu thích sự trải nghiệm trọn vẹn trên mỗi chuyến đi. 2 phiên bản nâng cấp 2021 là Tiguan Luxury S và Tiguan Elegance ghi nhận doanh thu tốt nhất thị trường.

Trong đó, Volkswagen Tiguan Allspace Luxury S là phiên bản cao cấp nhất, mang đến nhiều trang bị tân tiến và sang trọng với giá niêm yết 1,929 tỷ đồng. Mẫu xe có thiết kế sắc nét góc cạnh, đi kèm là những trang bị ngoại thất sang trọng và hiện đại như cụm đèn pha LED và đèn sương mù chủ động điều chỉnh khoảng chiếu sáng khi vào cua.

Mẫu xe Volkswagen Tiguan Allspace Luxury S.

Phiên bản Luxury tại Việt Nam sở hữu những tiện nghi cần thiết để phục vụ hành khách với hệ thống giải trí gồm 8 loa cao cấp xung quanh, một loa trung tâm phía trước và một loa subwoofer phía sau, cho tổng công suất 400 wat. Cùng với đó là màn hình hiển thị thông tin trên kính lái Head-up Display, hiển thị trực tiếp thông tin quan trọng lên kính lái như tốc độ hiện tại và hệ thống ga tự động Cruise control.

Không gian nội thất của Tiguan Allspace Luxury S được phát triển theo hướng góc cạnh, nam tính và bọc da sang trọng. Hàng ghế trước được chỉnh điện, nhớ vị trí ghế, ngăn đựng đồ thông minh bên dưới… Khách hàng có thể lựa chọn nội thất xe theo 3 gam màu: Cam - đen thể thao, xám - trắng sang trọng hoặc đen mạnh mẽ.

Mẫu xe Volkswagen Tiguan Allspace Elegance.

Có giá bán hấp dẫn hơn là 1,699 tỷ đồng, mẫu xe Tiguan Allspace Elegance vẫn có đầy đủ các tính năng ưu việt của thế hệ Volkswagen SUV. Ngoại thất xe được thiết kế với những thanh ngang bề thế, nối liền với cụm đèn LED kết hợp thấu kính Projector, tự động điều chỉnh góc chiếu khi vào cua. Gương chiếu hậu chỉnh điện gập điện tự động, tích hợp báo rẽ… Lốp xe tự vá, theo dõi áp suất lốp TMPS. Mâm 19 inch "Victoria Falls" thiết kế khí động học.

Nội thất được thiết kế lịch lãm với tông màu đen và xám, ghế có bơm hơi tựa lưng, sưởi và hệ thống massage mang lại sự thoải mái trên những chuyến hành trình dài.

Phiên bản mới nhất của mẫu Elegance cũng có bảng đồng hồ trung tâm kỹ thuật số Digital Cockpit đa sắc màu, hiển thị đa dạng các loại thông tin: Mức tiêu thụ nhiên liệu, tốc độ, khoảng cách, các thông tin hỗ trợ lái xe, danh bạ điện thoại, hình ảnh, tên bài hát tích hợp với màn hình giải trí… Ngoài ra, còn có màn hình giải trí đa chức năng Composition Media, 8 loa, kết nối App Connect, Bluetooth…

Nội thất mẫu xe Volkswagen Tiguan Allspace Elegance.

Sự kết hợp giữa nền tảng khung gầm đầm chắc đậm chất Đức và động cơ tăng áp 2 lít TSI, tiết kiệm nhiên liệu đem đến trải nghiệm lái thú vị và linh hoạt cho chủ sở hữu Tiguan Elegance. Xe cung cấp các chế độ lái như Onroad, Snow (tuyết), Offroad và Offroad Individual (Tùy chỉnh). Bên trong Onroad còn có thêm các cấu hình Normal, Eco, Sport, Custom.

Volkswagen Polo Hatchback

Dòng xe Polo Hatchback đang được Volkswagen áp dụng hỗ trợ phí trước bạ 35 triệu đồng. Đây là mẫu xe tiêu biểu cho dòng xe đô thị, mang trong mình nhiều công nghệ an toàn tiêu chuẩn đến từ Đức và bộ máy vận hành vượt trội.

Ngoại thất xe ấn tượng với đèn sương mù thiết kế hình thoi hiện đại, lưới tản nhiệt tổ ong kiểu mới, đèn hậu LED, bộ mâm 15 inch 10 chấu đan xen và đa dạng màu xe như trắng candy, đỏ flash, xanh lapiz, xám carbon, đen deep, nâu toffee, bạc metallic, đỏ sunset.

Mẫu xe Volkswagen Polo Hatchback màu xanh lapiz.

Nội thất bọc da cao cấp với vô lăng tích hợp các phím đa chức năng có hệ thống kiểm soát hành trình (ga tự động) Cruise Control mang đến trải nghiệm lái an toàn và thư thái, đặc biệt trên những cung đường cao tốc. Hệ thống điều khiển giải trí màn hình cảm ứng 6,5 inch. Kính xe chỉnh điện chống kẹt. Điều hòa tự động.

Trang bị an toàn tiêu chuẩn cao với hệ thống chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát cự ly đỗ xe phía trước và sau xe, camera lùi quan sát phía sau xe, hệ thống kết nối ghế an toàn dành cho trẻ em ISOFIX, hệ thống chống trộm Immobilizer với cảnh báo chống trộm. Khung xe được cấu tạo gồm các cột trụ và thanh giằng hông bảo vệ người ngồi bên trong, thân và vỏ được làm bằng thép cường lực, cho sự chắc chắc, an toàn đặc trưng của xe Đức. VW Polo là mẫu xe thích hợp cho các gia đình nhỏ, mong muốn một chiếc xe kinh tế với giá niêm yết là 695 triệu đồng.

Volkswagen Passat BlueMotion High

Mẫu sedan dạng D được nhập nguyên chiếc từ nhà máy Volkswagen Đức đang được hỗ trợ hơn 100% phí trước bạ tương đương 200 triệu đồng.

Với giá niêm yết 1,48 tỷ đồng, phiên bản BlueMotion High là bản cao cấp nhất trong dòng xe Passat tại Việt Nam, mang trong mình các trang bị cá tính riêng như đồng hồ analog, ghế massage thư giãn lưng và cột sống. Ngoại thất xe thiết kế lịch lãm theo phong cách Volkswagen, có đèn LED tự động điều chỉnh khoảng sáng theo tốc độ.

Mẫu xe Volkswagen Passat BlueMotion High.

Tiện nghi nội thất tinh tế như phanh tay điều khiển điện kết hợp chức năng chống trôi xe Auto-Hold, giúp người lái thoải mái hơn trong điều kiện giao thông Việt Nam như ùn tắc hay dừng đèn đỏ. Điều hòa 3 vùng độc lập. Gói công nghệ tiên tiến BlueMotion giúp giảm tiêu hao nhiên liệu bao gồm bộ lọc xăng giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Khoang hành lý đặc biệt phù hợp với các golfer với sức chứa lên đến 4 túi golf.

Passat BlueMotion High có hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép DSG, khối động cơ xăng tăng áp TSI BlueMotion 1,8 lít, 4 xy lanh, 8 kim phun sản sinh công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Trang bị an toàn hàng đầu như hệ thống chống trượt khi tăng tốc, hệ thống ngắt động cơ tạm thời, hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo tài xế mất tập trung…