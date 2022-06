VinFast VF e34 chạy dịch vụ - lời giải cho bài toán di chuyển thời "bão giá"

4 lợi ích vượt trội của taxi điện

Ngày 31/5/2022, Công ty TNHH Đồng Thúy, đơn vị sở hữu thương hiệu Lado Taxi nổi tiếng ở khu vực phía Nam, nhận bàn giao lô VF e34 đầu tiên trong số 50 chiếc đặt hàng từ VinFast. Lado Taxi cũng trở thành hãng vận tải tiên phong tại Việt Nam cung cấp dịch vụ taxi điện. Trước mắt, dịch vụ này sẽ có mặt tại sân bay Liên Khương (Lâm Đồng), góp phần lan tỏa và thúc đẩy hình ảnh một Lâm Đồng xanh, hướng tới tương lai bền vững.

Chia sẻ về quyết định mang tính bước ngoặt, ông Nguyễn Ngọc Đồng, Giám đốc Công ty TNHH Đồng Thúy cho biết, VF e34 là lời giải hiệu quả cho dịch vụ taxi với 4 điểm ưu việt.

Đầu tiên là về chi phí. Trước khi nghĩ đến lợi nhuận, các doanh nghiệp taxi cần tính toán rất nhiều loại chi phí, như đầu tư mua xe, chi phí vận hành, bảo dưỡng và nhiều khoản phát sinh khác. Sau khi cân nhắc kĩ, VF e34 giúp doanh nghiệp tối ưu được rất nhiều loại chi phí như vậy.

"Trong bối cảnh giá nhiên liệu hóa thạch đang tăng mạnh như hiện nay, việc sử dụng xe điện rõ ràng là kinh tế hơn cả. Thêm vào đó là những chính sách hỗ trợ như miễn lệ phí trước bạ từ Chính phủ cũng khiến việc doanh nghiệp lựa chọn ô tô điện trở nên thiết thực hơn", ông Đồng nhấn mạnh.

Thứ hai là sự bền bỉ - yếu tố được các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đặt lên hàng đầu khi chọn xe. Các dòng xe được sử dụng để chạy dịch vụ cần có độ bền cao để đáp ứng được tần suất chạy lớn và ít khấu hao nhất sau một thời gian dài sử dụng.

So với một hệ truyền động phức tạp của xe xăng thì động cơ điện có cấu tạo đơn giản hơn. Do đó, sử dụng VF e34, doanh nghiệp hầu như không phải lo sửa các chi tiết máy bị hao mòn. Bên cạnh đó, chế độ bảo hành tốt chưa từng có tại Việt Nam, lên tới 10 năm hoặc 200.000 km của VinFast VF e34 cũng là lợi thế so với các dòng xe xăng phổ thông trên thị trường.

Như vậy, đội hình xe điện sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể nhân lực, thời gian cũng như chi phí chăm sóc, bảo dưỡng xe.

Thứ ba là sự yên tâm từ chính sách cho thuê pin độc đáo của VinFast, giúp các doanh nghiệp taxi yên tâm trong suốt vòng đời của chiếc xe. Pin xe sẽ được thay khi dung lượng giảm xuống dưới 70% hoặc có những trục trặc mà không phải lỗi do người dùng.

Thứ tư, đó là sự an toàn, trải nghiệm di chuyển của hành khách và khả năng quản lý xe thông minh. Đây là điểm rất quan trọng với các doanh nghiệp taxi nhưng thường bị bỏ qua.

"Để tối ưu chi phí, các mẫu xe dịch vụ thường bị cắt giảm nhiều tính năng. Trong khi đó VF e34 vẫn sở hữu 6 túi khí cùng hàng loạt trang bị an toàn nổi trội so với các xe trong cùng phân khúc. Tôi tin rằng đây cũng là một yếu tố quan trọng giúp tăng tính cạnh tranh của thương hiệu, thu hút khách hàng", ông Trần Cao Hiếu, Kĩ thuật trưởng Lado Bình Định, đánh giá.

Với doanh nghiệp sở hữu số lượng đầu xe lớn, không cần bất cứ thiết bị hay phần mềm nào từ bên thứ ba, chỉ cần điện thoại cài ứng dụng của VinFast là bộ phận quản lý có thể theo dõi được toàn bộ lịch sử di chuyển, kiểm tra tình trạng xe, lịch sử bảo dưỡng, thanh toán chi phí sạc/thuê pin minh bạch, tiện lợi…

"Tôi tin rằng loạt công nghệ thông minh cùng trải nghiệm mới lạ của ô tô điện sẽ nhanh chóng chinh phục khách hàng tỉnh Lâm Đồng nói riêng, tạo tiền đề để chúng tôi triển khai việc sử dụng xe ô tô điện tới các địa bàn khác như Nha Trang, Bình Định, Vũng Tàu… trong tương lai", ông Nguyễn Ngọc Đồng khẳng định.

Cột mốc mới trong kỷ nguyên xe điện

Những lợi thế vượt trội của xe điện so với xe xăng khiến nhiều tài xế taxi công nghệ chuyển sang chạy VF e34. Theo tính toán của một số chủ xe, trong giai đoạn giá xăng tăng kỷ lục hiện nay, thu nhập của một tài xế sử dụng VF e34 cao hơn 150% so với sử dụng xe xăng.

"Thời gian qua, nhiều tài xế xe công nghệ đã phải tắt ứng dụng vì sau khi trừ các chi phí thì tiền công chẳng còn đáng là bao, trong khi giá xăng dầu còn tiếp tục tăng. Nhờ chạy VF e34 mà tôi có thể đứng ngoài cơn bão giá này", một chủ xe VF e34 tại Hà Nội cho biết.

Nhiều chuyên gia nhận định, lợi ích kép về môi trường và tài chính sẽ thúc đẩy một cuộc đại dịch chuyển trong ngành dịch vụ vận tải khi các doanh nghiệp thay thế xe xăng bằng xe điện. Theo Mordor Intelligence, đơn vị chuyên nghiên cứu thị trường tại Ấn Độ, tỷ lệ tăng trưởng kép (CAGR) của thị trường taxi sử dụng ô tô điện có thể lên tới hơn 12% trong giai đoạn 2020 - 2025. Trong đó, châu Á - Thái Bình Dương là thị trường taxi điện lớn nhất thế giới.

Tại Việt Nam, cuộc cách mạng xanh trong di chuyển có nhiều thuận lợi khi thị trường xe điện trong nước đang tăng tốc mạnh mẽ với sự khai mở và đồng hành của VinFast. Kỷ nguyên xe điện cũng đã ghi dấu ấn mới với sự xuất hiện của đội hình taxi điện đầu tiên. Đây là minh chứng cho thấy tính đa dụng của VF e34 - vừa là mẫu xe gia đình thông minh, hợp túi tiền, vừa là lựa chọn hàng đầu trong kinh doanh dịch vụ.

Mẫu SUV điện cỡ C của VinFast có giá bán 690 triệu đồng, chưa bao gồm bộ pin. Khách hàng mua VF e34 có 2 lựa chọn thuê pin theo gói Linh hoạt hoặc Cố định. Gói thuê pin Linh hoạt có mức phí 657.500 đồng/tháng và giới hạn quãng đường 500 km/tháng, nếu đi vượt 500 km sẽ trả thêm 1.315 đồng/km. Gói thuê pin Cố định có giá 1,805 triệu đồng/tháng và không giới hạn quãng đường di chuyển. Đặc biệt, VF e34 hiện đang rất hút khách khi được hưởng mức lệ phí trước bạ 0%.