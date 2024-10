VinFast VF 7 "lên sàn" Philippines, có chính sách thuê pin giống ở Việt Nam

Trong khuôn khổ Hội Nghị Thượng đỉnh Xe điện Philippines (PEVS) lần thứ 12 mới đây diễn ra tại thủ đô Manila, VinFast đã chính thức giới thiệu chiếc VF 7 đến người dùng ở thị trường đông dân thứ hai Đông Nam Á. Đây là dòng ô tô thứ ba của thương hiệu Việt được mở bán tại quốc gia này, sau VF 5 và VF 3.

Tương tự Việt Nam, VF 7 được phân phối với hai cấp độ trang bị là VF 7 Base (hay VF 7S) và VF 7 Plus. Giá bán khởi điểm 1.470.000 peso.

Giá bán quy đổi của toàn bộ phiên bản VF 7 thấp hơn khoảng 160 - 240 triệu đồng so với tại Việt Nam (Ảnh: ignition.ph).

Chi phí gói thuê bao pin theo tháng được tính theo ba mốc quãng đường:

Dưới 1.500km: 6.300 peso (khoảng 2,76 triệu đồng)

Từ 1.500km đến 2.500km: 9.000 peso (khoảng 3,9 triệu đồng)

Trên 2.500km: 15.000 peso (khoảng 6,5 triệu đồng)

So với những chiếc VF 7 đang lăn bánh trên đường phố Việt, tổng quan bên ngoài của chiếc xe dành cho thị trường Philippines gần như không đổi, nổi bật với ngoại thất thể thao, phá cách được chấp bút bởi Torino Design (Ý).

Toàn bộ đèn ngoại thất - trong đó có dải đèn trước/sau hình cánh chim đặc trưng - đều dùng công nghệ LED tự động bật/tắt. Phiên bản Plus nhỉnh hơn đôi chút với đèn pha tự động cân bằng góc chiếu và điều chỉnh chế độ chiếu xa/gần, gương chiếu hậu ngoại thất tự động chống chói, cửa hậu chỉnh điện và bộ mâm 20 inch thay vì 19 inch của bản tiêu chuẩn.

Khác biệt duy nhất là sự biến mất của màu xanh dương VinFast Blue trong danh mục "lớp áo" dành cho VF 7.

Mui xe vuốt xuôi về phía sau kiểu coupe mang tới vẻ trẻ trung, năng động khó lẫn cho VF 7 giữa phân khúc C-CUV (Ảnh: ignition.ph).

Cụm đèn xi-nhan và đèn lùi nằm dọc góc đuôi xe là chi tiết gây ấn tượng bậc nhất trên chiếc ô tô thuần điện (Ảnh: ignition.ph).

Khoang lái của VinFast VF 7 tập trung vào người lái với điểm nhấn thuộc về màn hình cảm ứng trung tâm 12,9 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple CarPlay, đi kèm hệ thống âm thanh 8 loa. Bao quanh bộ phận này là vô-lăng 3 chấu vát đáy và dãy nút bấm chuyển số điện tử mô phỏng phím đàn dương cầm. Màn hình hiển thị trên kính lái (HUD) được cung cấp dưới dạng tiêu chuẩn trên VF 7 Plus và tùy chọn trên bản VF 7S.

Với phiên bản Plus, ngoài ghế lái chỉnh điện 8 hướng, điều hòa tự động 2 vùng độc lập tích hợp lọc bụi mịn PM1.0 và hệ thống kiểm soát chất lượng không khí được duy trì từ bản VF 7S, người mua xe sẽ nhận thêm ghế hành khách chỉnh điện 6 hướng và thông gió hàng ghế trước, sạc không dây chuẩn Qi, 3 cổng sạc dành cho hàng ghế sau (gồm 1 cổng USB-C 90W) và gương chiếu hậu chống chói tự động. Kính trần toàn cảnh tiếp tục là "option" có tính phí.

Toàn bộ xe VF 7 ở Philippines sở hữu nội thất màu đen tuyền (Ảnh: ignition.ph).

Phương diện an toàn được đầu tư bài bản với hàng loạt tính năng an toàn cơ bản như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát chống lật, cảm biến áp suất lốp ngay từ phiên bản tiêu chuẩn. Gói hỗ trợ lái (ADAS) hiện diện trên phiên bản Plus gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện tiếp cận khi mở cửa, camera 360 độ...

Số lượng túi khí 6 hoặc 8, tùy phiên bản. VinFast cho biết VF 7 Plus đã được cấp chứng nhận an toàn 5 sao của ASEAN NCAP, song đơn vị đánh giá chưa công bố thông tin chi tiết.

VF 7 tại đất nước có dân số khoảng 120 triệu người vẫn có 2 cấu hình hệ động lực quen thuộc. Cụ thể, VF 7S được trang bị 1 mô-tơ điện dẫn động cầu trước, sản sinh công suất 174 mã lực và 250Nm mô-men xoắn. Bộ pin LFP có dung lượng 59,6 kWh, đủ sức cho phép chiếc CUV lăn bánh tối đa 430km sau mỗi lần sạc đầy.

Phiên bản Plus có thêm sự góp sức của 1 động cơ điện ở trục sau, nâng tổng công suất và sức kéo lần lượt lên mức 348,6 mã lực và 500Nm, đồng thời rút ngắn gần một nửa thời gian cần thiết để xe tăng tốc 0-100km/h xuống còn 5,8 giây. Cung cấp năng lượng cho cặp mô-tơ này là bộ pin LFP 75,3 kWh đến từ CATL, kéo dài thêm 66km quãng đường di chuyển tối đa (khoảng 496km).

Cả hai thông số phạm vi hoạt động kể trên được đo lường theo chuẩn NEDC. Thời gian nạp pin từ 10-70% là khoảng 25 phút đối với bản tiêu chuẩn và 26-28 phút trên bản Plus khi sử dụng trụ sạc DC 250kW.

Nhà sản xuất bảo hành 10 năm/200.000km cho xe, 10 năm/không giới hạn số km cho bộ pin mua theo xe hoặc bảo dưỡng miễn phí cùng thay thế pin nếu dung lượng pin còn dưới 70% đối với khách hàng thuê pin.