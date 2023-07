Theo số liệu do Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), TC Motor và VinFast công bố, VF 5 Plus đã bàn giao được 609 xe trong tháng 6, tăng tới 83% so với tháng 5. Trong khi đó, Toyota Raize chỉ bán được 248 chiếc, giảm gần 44%, là mẫu xe duy nhất trong phân khúc ghi nhận sức tiêu thụ sụt giảm.

VinFast VF 5 Plus chính thức được bàn giao tới tay khách Việt từ cuối 4. Do hãng xe Việt gặp vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng, nên lượng xe xuất xưởng không nhiều, chưa thể đáp ứng hàng nghìn người dùng đã đặt cọc.

Giới chuyên gia cho rằng nếu VinFast VF 5 Plus có khả năng xuất xưởng nhiều hơn, mẫu xe này sẽ có thêm sức cạnh tranh trước đối thủ Nhật Bản và Hàn Quốc (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Cũng vì nguyên nhân đó, trong tháng 4 và tháng 5, VF 5 Plus có doanh số chưa thể so được với Kia Sonet hay Toyota Raize, chỉ có thể nằm ở vị trí cuối phân khúc SUV đô thị cỡ A.

Kia Sonet bán được tổng cộng 960 xe trong tháng 6, tăng gần 11% so với tháng trước, tiếp tục duy trì vị thế số 1 phân khúc trong nửa đầu 2023. Toyota Raize giữ được xếp hạng 2 còn VinFast VF 5 Plus vẫn xếp cuối.

Giới chuyên gia nhận định sức tiêu thụ của Sonet tăng trưởng chủ yếu là do giá bán lẻ đề xuất của mẫu xe này được điều chỉnh giảm 35-45 triệu đồng từ tháng 5. Sau khi giảm, giá mới của Sonet khởi điểm từ 519 triệu đồng và cao nhất lên tới 579 triệu đồng.

Kia Sonet không có công nghệ hỗ trợ người lái như VinFast VF 5 Plus nhưng sẽ là một lựa chọn an toàn đối với những người dùng chưa sẵn sàng chuyển sang xe điện (Ảnh:THACO).

So với Toyota Raize (552 triệu đồng), hai bản thấp của Sonet có giá rẻ hơn (519 triệu và 549 triệu đồng). Trong khi đó, VinFast VF 5 Plus có giá 438 triệu đồng cho bản không kèm pin và 538 triệu đồng nếu khách Việt chọn mua pin.

Kia Sonet tiêu chuẩn có khả năng cạnh tranh với VF 5 Plus về giá bán nhưng sản phẩm của hãng xe Việt vẫn có lợi thế, do được miễn 100% lệ phí trước bạ, theo chính sách hỗ trợ xe điện của Nhà nước.

Toyota Raize hơn Kia Sonet ở tính năng an toàn nhưng lại thua một số trang bị tiện nghi (Ảnh: TVN).

Từ ngày 1/7, các dòng xe "nội" được hưởng giảm 50% lệ phí trước bạ. Kia Sonet đủ điều kiện hưởng ưu đãi này do được lắp ráp trong nước, còn Toyota Raize được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia nên sẽ gặp thêm áp lực cạnh tranh trong nửa cuối 2023.

Đứng trước tình hình như vậy, nhiều đại lý tung khuyến mại hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho Toyota Raize trong tháng 7, quy đổi thành 35 triệu đồng trừ thẳng vào giá bán. Sau khi giảm, giá thực tế của Raize hạ còn 517 triệu đồng.