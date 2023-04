VinFast tham dự triển lãm xe điện Montreal 2023

Triển lãm "Montreal Electric Vehicle Show" (MEVS) 2023 dành riêng cho xe điện sẽ diễn ra tại sân vận động Olympic Montreal ngày 21-23/4 với sự xuất hiện của hơn 50 mẫu xe điện đến từ hơn 20 thương hiệu ô tô trên thế giới.

Lần đầu tham dự MEVS 2023, VinFast sẽ giới thiệu 2 mẫu xe điện chủ lực của năm nay là VF 8 và VF 9. Khách tham quan có thể tìm hiểu thông tin sản phẩm và chính sách bán hàng của VinFast.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Tổng giám đốc VinFast Bắc Mỹ chia sẻ: "Là một thương hiệu thuần điện, với mục tiêu thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện toàn cầu, VinFast tự hào góp mặt tại triển lãm xe điện hàng đầu Canada ngay sau Triển lãm Ô tô Quốc tế Montreal hồi tháng 1. VinFast cũng đã ra mắt người tiêu dùng Canada thông qua cửa hàng VinFast Store mở tại Laval. Và giờ đây, chúng tôi sẽ mang đến cơ hội được lái thử chiếc xe VF 8 lần đầu tiên cho khách hàng Quebec".

VinFast sẽ mang đến cơ hội lái thử xe VF 8 lần đầu tiên cho khách hàng Quebec (Ảnh: VinFast).

VF 8 hiện là mẫu xe chủ đạo của VinFast tại các thị trường quốc tế. VF 8 bản Eco có giá từ 57.500 CAD và VF 8 Plus có giá từ 63.490 CAD. Ngoài ra, bản Plus cũng có thêm tùy chọn nâng cấp công suất từ 260kW lên 300kW với mức giá tăng thêm 1.500 CAD/xe.

VF 9 là mẫu SUV cỡ đại, trang bị nhiều tính năng công nghệ hiện đại (Ảnh: VinFast).

VF 9 là mẫu SUV cỡ đại và là mẫu xe lớn nhất trong dải xe điện của VinFast với chiều dài cơ sở lên tới 3.150 mm. VF 9 có cấu tạo tối giản và tinh tế, mang tới không gian nội thất rộng rãi và tối ưu cho thiết kế 7 chỗ full-size hoặc 6 chỗ ngồi (tùy chọn ghế cơ trưởng).

VinFast VF 8 và VF 9 trang bị nhiều tính năng công nghệ hiện đại như hệ thống trợ lái nâng cao (ADAS) cùng các ứng dụng tiện ích và giải trí thông minh (Smart Services).

Ngoài ra, hai mẫu xe còn sở hữu nhiều tính năng ưu việt khác như màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch, màn hình hiển thị HUD trên kính lái, 11 túi khí, màn hình giải trí 8 inch cho hàng ghế thứ hai (VF 9 Plus), hệ thống hai hàng ghế trước tích hợp thông gió và sưởi (VF 8 Plus và VF 9 Plus); trần kính toàn cảnh (VF 9 Plus), gương chiếu hậu ngoài xe chống chói tự động (VF 8 và VF 9 Plus).

Dự kiến VF 8 và VF 9 sẽ lần lượt bàn giao đến khách hàng Canada từ tháng 6 và từ quý III năm nay.