VinFast lọt top xe điện được mong chờ nhất thế giới, sánh ngang Tesla, Lexus

Đại dịch Covid-19 đã khiến ngành ô tô tiến chậm hơn một chút, nhưng các nhà sản xuất vẫn tiếp tục có kế hoạch giới thiệu các mẫu xe điện (EV) mới. Thực tế, có đến hàng chục mẫu xe thuần điện chuẩn bị "lên kệ" trước cuối năm 2024.

Trong đó, số SUV và xe bán tải ngày càng tăng. Cũng sẽ có rất nhiều mẫu xe lai sạc điện, có thể chạy chủ yếu bằng năng lượng điện trên một quãng đường dài trước khi động cơ chạy xăng "ra tay" và giúp xe chạy giống xe lai truyền thống.

Sự ra mắt nhiều mẫu EV và xe lai (vừa chạy xăng và điện) ở những phân khúc khác nhau đúng là tin tốt cho người tiêu dùng đang tìm kiếm một chiếc xe chạy bằng năng lượng thay thế xăng, phù hợp với nhu cầu của mình.

Dưới đây là một số mẫu EV được Tạp chí của Hiệp hội người tiêu dùng Mỹ đưa vào danh sách đáng chờ đợi trong một vài năm tới:

VinFast VF 8 và VF 9

Consumer Reports giới thiệu VinFast là một "gương mặt mới" trong làng xe điện. Với trụ sở chính ở Việt Nam, VinFast có kế hoạch đầu tư 4 tỷ USD bằng nguồn huy động vốn quốc tế vào một nhà máy sản xuất ở North Carolina (Mỹ). Tại Triển lãm ô tô quốc tế New York 2022, hai mẫu SUV là VF 8 và VF 9 đã được giới thiệu.

Cả VF 8 và VF 9 đều sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD) với 2 động cơ điện. Phiên bản Eco có công suất 348 mã lực, còn bản Plus là 402 mã lực. Mỗi phiên bản đều có thể có pin tiêu chuẩn hoặc mở rộng. VinFast cho biết, xe VF 8 Eco với pin tiêu chuẩn có quãng đường vận hành ước tính là 420km, thời gian tăng tốc từ 0 đến 100km/h là 5,8 giây. Còn những mẫu xe có pin mở rộng có các con số tương ứng là 470km và 5,3 giây.

VinFast có nước đi rất độc đáo về chiến lược giá, với hình thức thuê bao pin nhằm giảm giá mua xe, tùy nhu cầu sử dụng của khách hàng. VinFast giải thích: "Bằng cách tách giá pin ra khỏi giá mua xe, VinFast chấp nhận mọi rủi ro liên quan đến pin xe và đảm bảo giá cả hợp lý cho sản phẩm của mình, đồng thời giúp khách hàng yên tâm về chất lượng pin trong quá trình sử dụng".

Lợi điểm chính đối với việc cho thuê pin là VinFast bảo hành trọn đời cho pin, chịu mọi chi phí bảo dưỡng và sửa chữa, và sẽ thay pin miễn phí cho khách hàng khi khả năng nạp của pin còn thấp hơn 70%.

Consumer Reports kết luận, những điều trên rõ ràng khiến khách hàng đỡ lo lắng hơn nhiều.

Tesla Roadster

Tesla có dòng sản phẩm xe điện rất đa dạng, từ Model S, Model X và Model 3 tới Cybertruck, rồi đến Roadster. Chiếc xe này hứa hẹn sẽ vận hành khác hẳn với bất kỳ mẫu xe nào trước đó, nhưng những người mê xe sẽ phải đợi hơi lâu. Khi mẫu xe này mới được tiết lộ vào năm 2017, Tesla nói họ dự định hoàn thành mẫu Roadster trong năm 2020. Nhưng 2020 đã qua rồi! Những mẫu xe khác của Tesla cũng mất khá nhiều thời gian để phát triển, thường nhiều hơn dự kiến, do công ty này gặp những thách thức trong việc mở rộng nhà máy, tạo ra loại pin thế hệ tiếp theo và cải tiến khả năng Tự hành Hoàn toàn. Elon Musk, CEO của Tesla, nói Roadster sẽ được bàn giao vào năm 2023, nhưng mới đây tỷ phú này lại bảo rằng mọi sản phẩm mới đều bị hoãn do các vấn đề về nguồn cung. Nên có lẽ chúng ta phải chờ đến năm 2024.

Xe Roadster có 4 chỗ, ghế sau gọn và mui cứng. Xe có 3 động cơ để có thể tăng tốc cực nhanh, như Tesla miêu tả là "như tên lửa", cụ thể là 0 đến 100km/h chỉ trong 1,9 giây. Phạm vi vận hành khoảng 1.000km cho mỗi lần sạc đầy.

Giá dự kiến: 200.000 đến 250.000 USD.

Mở bán: 2024.

Cadillac Lyriq

Cadillac Lyriq 2023 sẽ là mẫu xe mang phong cách thế hệ tiếp theo của thương hiệu nổi tiếng này, với nền tảng mô-đun điện mới. Chiều dài và rộng của nó thì cỡ như chiếc SUV Cadillac XT6. Nhưng nhìn từ bên cạnh thì Lyrid trông khác hẳn: Thấp hơn 15cm và có chiều dài cơ sở dài hơn 23cm. Đặc điểm nổi bật trong khoang lái là màn hình LED cong 33-inch trải dài từ bảng điều khiển tới tận chỗ mà bình thường vẫn gắn màn hình thông tin giải trí. Màn hình này tương tự như trong mẫu Cadillac Escalade 2021, vốn có màn hình OLED cong 38-inch. Mẫu Lyriq đầu tiên có công suất 340 mã lực, dẫn động cầu sau (RWD), pin 100kWh, phạm vi vận hành khoảng 500km. Phiên bản AWD với động cơ 500 mã lực sẽ ra mắt sau.

Giá dự kiến: 62.990 đến 64.990 USD.

Mở bán: Mùa Thu 2022 cho mẫu RWD, đầu năm 2023 cho AWD.

Lexus RZ

RZ 450e là mẫu xe thuần điện đầu tiên của Lexus. Mẫu xe này có cùng nền tảng e-TNGA (Toyota New Global Architecture - thiết kế nền tảng toàn cầu của Toyota) với xe Toyota bZ4X, và hệ bánh răng truyền động của nó cũng được làm tương tự. Kích thước xe RZ 450e thì giống Toyota Venza. Xe RZ có hai động cơ (150kW trước và 80kW sau), và chỉ có phiên bản AWD. Lexus ước tính phạm vi vận hành của mẫu xe này là khoảng 360km, có thể thấy là ít hơn đáng kể so với các đối thủ. Trong xe có màn hình thông tin giải trí lớn 14-inch, cửa sổ trời Panorama. Ngoài ra, xe còn có hệ thống an toàn Lexus Safety Sense+ 3.0, với những tính năng an toàn chủ động cùng một số cải tiến thông minh khác, được hỗ trợ bởi hệ thống giám sát người lái trên xe.

Giá dự kiến: 55.000 đến 70.000 USD.

Mở bán: Cuối năm 2022.

Mercedes-Benz EQS SUV

Mẫu SUV EQS mang theo mọi sự sang trọng và tuyệt diệu về kỹ thuật vốn từ lâu gắn liền với xe sedan Mercedes-Benz S-Class và đưa chúng vào một chiếc SUV điện lớn, 3 hàng ghế. Phiên bản tiêu chuẩn có một động cơ và dẫn động cầu sau, còn bản nâng cấp 4Matic có hai động cơ và AWD. Cả hai phiên bản đều có bộ sạc 9,6kW trên xe và dùng pin lithium-ion, tương thích với cấp độ sạc nhanh DC tối đa là 200kW. MBUX Hyperscreen - tùy chọn với mẫu cơ bản, mặc định với mẫu 580 4Matic - đặt 3 màn hình bên dưới một tấm kính chung, trải dài gần như toàn bộ chiều rộng của xe. SUV EQS bổ sung đầy đủ các tính năng an toàn chủ động với sự tinh tế trên mức thường thấy.

Giá dự kiến: 110.000 đến 150.000 USD.

Mở bán: Cuối năm 2022.

Ngoài 5 thương hiệu kể trên, Consumer Reports cũng liệt kê các thương hiệu đáng chú ý khác như Fisker, Nissan, Huyndai…