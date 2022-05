Vietnam Star Automobile - đại lý phân phối Mercedes-Benz hàng đầu Việt Nam

Ngay từ những ngày đầu thành lập vào năm 2005, Vietnam Star Automobile đặt ra triết lý kinh doanh "You Matter. Always - Lấy khách hàng làm trọng tâm" và theo đuổi xuyên suốt 17 năm qua. Phân phối xe sang Mercedes-Benz vừa là vinh dự, đồng thời cũng là thách thức cho Vietnam Star để luôn mang đến những trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp nhất cho khách hàng.

Sự tin tưởng và hài lòng tuyệt đối của khách hàng chính là mục tiêu mà Vietnam Star Automobile luôn hướng đến. Nhờ đó, Vietnam Star Automobile đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong năm 2021, tiếp thêm nguồn động lực to lớn trên con đường phụng sự khách hàng của chúng tôi.

Mercedes-Benz Vietnam Star Bình Dương đầy hãnh diện khi đạt được giải thưởng "Best CSI Showroom of The Year 2021" và "High Performing Dealerships". Đây là danh hiệu cho đại lý có chỉ số hài lòng khách hàng cao nhất và đại lý có thành tích xuất sắc của Mercedes-Benz tại Việt Nam năm 2021.

Vietnam Star Bình Dương đi vào hoạt động từ cuối 2019. Đây là showroom Mercedes-Benz đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn MAR2020 toàn cầu của hãng xe sang nước Đức. Khách hàng được trải nghiệm không gian trưng bày xe được thiết kế khoa học, ứng dụng công nghệ số triệt để vào hoạt động tư vấn, bán hàng và hậu mãi. Đó cũng là tiêu chuẩn "kép" nhằm tạo ra một văn hóa chăm sóc khách hàng ở chuẩn cao nhất, tương xứng với đẳng cấp của những mẫu xe sang Mercedes-Benz.

Không dừng lại ở đó, những cố gắng và nỗ lực của Vietnam Star còn được ghi nhận qua hàng loạt giải thưởng uy tín khác:

Vietnam Star Trường Chinh - Long Service Award - Xưởng dịch vụ cống hiến xuất sắc.

Vietnam Star Trường Chinh - Best Maybach Sales Consultant - Tư vấn kinh doanh xe Maybach xuất sắc.

Vietnam Star Trường Chinh - Best AMG Sales Consultant - Tư vấn kinh doanh xe AMG xuất sắc.

Vietnam Star Trường Chinh - Vantastics Champion League - Tư vấn kinh doanh xe V-Class và Vito xuất sắc.

Ngoài ra, Vietnam Star Hà Nội Autohaus cũng xuất sắc đạt được giải thưởng Best Service Advisor - Cố vấn dịch vụ xuất sắc trong năm 2021.

Niềm tự hào lớn nhất đối với hệ thống đại lý phân phối xe Mercedes-Benz - Vietnam Star chính là đạt được nhiều giải thưởng cao quý trong hơn 15 năm hình thành, phát triển và hoạt động đầy năng suất để mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất. Tất cả chính là nhờ vào sự tin yêu của khách hàng và triết lý "You Matter. Always" được gìn giữ và trở thành kim chỉ nam của toàn bộ đại lý.

"Khách hàng là trên hết", đây có thể xem là nền tảng cho mọi hoạt động ở các đại lý Vietnam Star. Nơi mà tất cả nhân viên, từ tư vấn bán hàng đến kỹ thuật viên, chăm sóc khách hàng đều ý thức được trách nhiệm đem đến sự hài lòng và niềm vui cho khách hàng, kể cả khi chưa phải là chủ nhân của những chiếc xe sang Mercedes-Benz.

Vietnam Star Automobile được thành lập năm 2005, là một thành viên của tập đoàn LSH AUTO International - đối tác chiến lược hàng đầu của Mercedes-Benz toàn cầu. Với 7 chi nhánh kinh doanh và xưởng sửa chữa trên toàn quốc đặt tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương, Vietnam Star là đại lý phân phối xe Mercedes-Benz lớn nhất ở Việt Nam.

Vietnam Star Automobile phân phối chính hãng xe Mercedes-Benz, từ các dòng du lịch đến thương mại, bao gồm xe nhập khẩu (CBU) cũng như xe lắp ráp (CKD). Các showroom và xưởng dịch vụ được xây dựng và hoạt động theo các tiêu chuẩn của Mercedes-Benz toàn cầu.

Liên hệ ngay với Vietnam Star để được tư vấn thêm về sản phẩm, dịch vụ và các chương trình ưu đãi

Hotline miền Nam: 18006142

Hotline miền Bắc: 18006143

Email: contact@vietnamstar-auto.com