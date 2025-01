Veloz Cross - mẫu xe đa dụng, tiết kiệm, bền bỉ cho tài xế dịch vụ

Chưa đến 2 tuần nữa là tới dịp Tết Nguyên đán, cũng là những ngày cuối cùng của chương trình ưu đãi dành riêng cho khách hàng là tài xế công nghệ Grab hoặc Be.

Cụ thể, từ nay đến hết 31/1, các khách hàng tài xế taxi công nghệ khi mua Veloz Cross hoặc Avanza Premio sẽ được hưởng mức lãi suất chỉ từ 1,99%/năm.

Chương trình khuyến mãi tháng 1 hỗ trợ khách hàng chạy xe dịch vụ dễ dàng sở hữu xe (Ảnh: Toyota Việt Nam).

"Trước đây tôi chạy xe hạng A, nhưng gần đây nhu cầu khách hàng nhiều hơn nên mua Veloz Cross bản CVT chở khách hàng ngày. Trong nhóm tài xế chơi với nhau, cũng có nhiều anh đã chạy Veloz Cross gần 2 năm và thường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm", anh Hoàng An chia sẻ trong buổi nhận xe tại đại lý.

Về độ bền bỉ, anh Quốc Huy, chủ xe chạy dịch vụ được 2,5 năm cũng chia sẻ: "Sau hơn 20.000km tôi mới chỉ cần thay lốp, má phanh để đảm bảo sự an toàn cho mọi chuyến đi và thay dầu theo định kỳ chứ chưa phải động chạm sửa chữa gì lớn cả. Xe hiện nay cũng vẫn đang trong trạng thái rất tốt và chẳng có bất kỳ tiếng kêu gì".

Đối với nhóm khách hàng chạy dịch vụ, giá trị cốt lõi như bền bỉ, tiết kiệm và giữ giá luôn là những yếu tố đầu tiên thuyết phục được họ. Dù vậy, Toyota hiện nay cũng chăm chút và bổ sung thêm nhiều tiện nghi và công nghệ mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho cả tài xế và khách sử dụng dịch vụ trên Veloz Cross.

Veloz Cross và Avanza Premio đang được ưu đãi gia hạn gói bảo hành (Ảnh: Toyota Việt Nam).

"Veloz Cross được đánh giá tiết kiệm nhiên liệu. Có đợt tôi chạy cung đường trường Hà Nội - Bắc Giang, xe tiêu thụ chưa đến 5 lít/100 km, cụ thể là 4,89 lít/100km. Còn khi chạy phố, vào thời gian cao điểm nhất là mùa hè nắng nóng phải bật điều hòa liên tục, xe cũng tiêu thụ khoảng 10 lít/100km", anh Việt Cường, chuyên đưa đón khách trong nội thành Hà Nội, đi sân bay Nội Bài và chạy các tuyến đường dài tới các tỉnh miền Bắc chia sẻ.

Sau hơn 1 năm chạy dịch vụ, anh khá bất ngờ về chi phí sử dụng của Veloz Cross: "Mỗi lần bảo dưỡng định kỳ, thay dầu khoảng 500.000 đồng và nước làm mát. Sau mỗi 1,5 vạn km sẽ đảo bánh để độ mòn của lốp đồng đều nhau".

Hàng ghế phía sau cũng là điểm cộng của Veloz Cross khi có thể gập mở linh hoạt để tăng diện tích chở đồ hoặc gập thành chế độ longsofa (băng dài) tạo không gian cho các bác tài nghỉ ngơi.

Khả năng gập ghế dạng sofa giúp các bác tài có chỗ nghỉ ngơi thoải mái (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Ở tính năng an toàn, Veloz Cross là một trong những mẫu xe được trang bị đầy đủ công nghệ an toàn trong phân khúc MPV cỡ nhỏ.

Veloz Cross nổi bật so với các đối thủ nhờ được trang bị các công nghệ tiên tiến, gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense trên phiên bản CVT Top. Các tính năng an toàn khác như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera hỗ trợ đỗ xe, cảm biến… được trang bị đầy đủ trên cả 2 phiên bản, mang đến sự an tâm trong cả hành trình.

Veloz Cross sở hữu nhiều trang bị an toàn đáng giá (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Trong khoảng 4 năm gần đây, xe gầm cao hoặc MPV cỡ nhỏ trở thành từ khóa tìm kiếm hàng đầu của nhiều chủ xe khi nghĩ đến chuyện mua xe bởi sự năng động và đáp ứng đa dạng nhu cầu của nhiều gia đình mà dòng xe này mang lại. Sự dịch chuyển này được thể hiện trên kết quả bán hàng của các hãng xe cũng như việc ra mắt nhiều sản phẩm ở cấu hình này, mang đến sự lựa chọn đa dạng hơn.

Lấy ví dụ như ở nhóm xe SUV cỡ B/B+ cũng đang có 8 mẫu xe hay nhóm MPV cỡ nhỏ cũng có tới 7 mẫu xe. Tương tự, nhìn vào bảng xếp hạng Top 10 mẫu xe bán chạy nhất hàng tháng cũng dễ dàng nhận ra khi có đến 8/10 mẫu xe thuộc nhóm xe gầm cao trong bảng xếp hạng Top 10 của tháng 12/2024.

Veloz Cross thỏa mãn nhu cầu của khách hàng Việt tìm kiếm một mẫu xe gầm cao đa dụng (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Nhanh chóng chuyển mình đáp ứng thị hiếu của khách hàng, Toyota cũng trẻ hóa với dải sản phẩm, trong đó Veloz Cross nhận được sự tin tưởng của khách hàng.

Ra mắt vào tháng 3/2022, chỉ cần 8 tháng, Veloz Cross đạt doanh số 11.255 xe (tức vào tháng 10/2022), trở thành một trong những mẫu xe đạt doanh số 10.000 xe nhanh nhất Việt Nam. Dẫu cho, sự cạnh tranh trong phân khúc MPV cỡ nhỏ khốc liệt, nhưng Veloz Cross và Avanza Premio đã ghi dấu ấn mạnh và luôn chắc chân ở vị trí thứ 2 phân khúc, thậm chí có những thời điểm đã vươn lên vị trí số 1.

Bắt kịp sở thích về xe gầm cao của khách hàng Việt, cùng với tính đa dụng của dòng MPV cỡ B và các chính sách ưu đãi linh hoạt, phù hợp nhiều đối tượng khách hàng giúp Veloz Cross giữ vững vị trí số 2 trong phân khúc và dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025.