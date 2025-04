Ưu đãi lớn khi mua Toyota Veloz Cross trong tháng 4

Hàng loạt ưu đãi lớn trong tháng 4

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam ngày càng cạnh tranh, Toyota Việt Nam có những chính sách hỗ trợ thiết thực giúp khách hàng dễ dàng sở hữu xe với chi phí hợp lý hơn.

Đối với dòng xe Veloz Cross, thương hiệu Nhật Bản tiếp tục mang đến cho người tiêu dùng cơ hội sở hữu xe với mức tài chính được tiết kiệm đáng kể.

Cụ thể, khách hàng khi mua Veloz Cross trong tháng này sẽ được nhận ngay 1 năm bảo hiểm thân vỏ miễn phí - một gói bảo vệ quan trọng giúp chủ xe an tâm hơn trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, Toyota Việt Nam còn hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, giúp giảm đáng kể chi phí lăn bánh. Với mức hỗ trợ này, khách hàng có thể tiết kiệm lên đến 33 triệu đồng, tùy thuộc vào từng khu vực đăng ký xe.

Khách mua Veloz Cross và Avanza Premio nhận hàng loạt ưu đãi trong tháng 4 (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Bên cạnh đó, Công ty tài chính Toyota Việt Nam cũng mang đến chương trình hỗ trợ vay mua xe với lãi suất ưu đãi chỉ từ 5,99%/năm, giúp những ai muốn mua xe trả góp có thể giảm áp lực tài chính và chủ động hơn trong kế hoạch chi tiêu của mình.

Cũng trong tháng 4, khách hàng có thể lên đời xe Veloz Cross hoặc Avanza Premio với chương trình thu cũ đổi mới của Toyota Việt Nam và hưởng lãi suất chỉ từ 3,99%/năm.

Những chính sách ưu đãi này không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí ban đầu mà còn tăng thêm giá trị cho những khách hàng muốn sở hữu một mẫu xe gia đình rộng rãi, tiện nghi như Toyota Veloz Cross.

Giải mã sức hút của Veloz Cross

Từ một mẫu xe vấp phải nhiều sự hoài nghi khi ra mắt, Veloz Cross đã chứng minh được sự thành công của mình qua doanh số bán mỗi tháng. Không phải ngẫu nhiên mà Toyota Veloz Cross được nhiều gia đình Việt tin tưởng lựa chọn, mẫu MPV này sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội so với các đối thủ.

Veloz Cross vận hành mạnh mẽ ở mọi cung đường (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Anh Hoàng Minh Tuấn, người dùng Veloz Cross đến từ Thái Bình, cho biết tiêu chí đầu tiên khi chọn xe của anh là tiết kiệm nhiên liệu, tiếp đến là chở được 7 người, thiết kế đẹp và chi phí phù hợp. "Tôi đã từng thử qua nhiều dòng xe MPV 7 chỗ khác, Veloz Cross nhỉnh hơn về trang bị. Còn về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Veloz Cross hàng đầu phân khúc", anh Minh Tuấn chia sẻ.

Là một mẫu xe 7 chỗ, Toyota Veloz Cross được thiết kế với không gian nội thất rộng rãi, thoải mái cho cả gia đình. Hàng ghế thứ hai có thể điều chỉnh linh hoạt, trong khi hàng ghế thứ ba cũng mang đến không gian đủ thoải mái cho hành khách. Khả năng gập ghế linh hoạt giúp mở rộng không gian chở đồ, đáp ứng nhu cầu di chuyển cho các chuyến đi xa hoặc vận chuyển hành lý cồng kềnh.

Khả năng gập - ngả ghế giúp tăng diện tích chở đồ hoặc tạo không gian nghỉ ngơi (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Toyota Veloz Cross sử dụng động cơ 1.5L kết hợp với hộp số CVT, mang đến trải nghiệm lái êm ái và mượt mà. Đồng thời, mức tiêu hao nhiên liệu của xe chưa đến 6L/100km trong điều kiện hỗn hợp, giúp người dùng tiết kiệm chi phí nhiên liệu đáng kể trong quá trình sử dụng.

Anh Việt Cường, chủ xe Veloz Cross tại Hà Nội, chia sẻ mỗi tháng anh chi khoảng 7 triệu đồng để "nuôi" xe. "Tôi đã từng chạy qua nhiều dòng xe, chi phí cho Veloz Cross chỉ ngang ngửa một chiếc sedan nhưng lợi ích xe mang lại là rất nhiều", anh Cường nhận định.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu của Veloz Cross được tài xế dịch vụ đánh giá cao khi chỉ tiêu tốn khoảng 1.200 đồng/km (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Không chỉ tiết kiệm, Veloz Cross còn an toàn với hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm các tính năng cảnh báo tiền va chạm, đèn pha tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn đường và cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành. Bên cạnh đó, Veloz Cross cũng được trang bị những tính năng an toàn khác như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, 6 túi khí...

Với những ưu đãi hấp dẫn cùng hàng loạt lợi ích vượt trội về thiết kế, không gian, vận hành và công nghệ an toàn, Toyota Veloz Cross là sự lựa chọn hàng đầu trong phân khúc xe MPV 7 chỗ tại Việt Nam.

Nhiều chuyên gia phân tích doanh số Veloz Cross sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao nhờ giá trị sản phẩm mang lại ấn tượng kết hợp cùng nhiều chính sách ưu đãi từ Toyota Việt Nam.