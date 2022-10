Ứng dụng thông minh kết nối điện thoại với xe ga Yamaha Grande 2022

Bên cạnh thiết kế mềm mại, duyên dáng dựa trên thông điệp "Tỏa sáng vẻ đẹp vượt thời gian", Yamaha Grande 2022 nổi trội với động cơ Blue Core Hybrid 125cc được trợ lực điện, đem lại trải nghiệm lái mạnh mẽ, êm ái, với khả năng siêu tiết kiệm nhiên liệu (mức tiêu thụ 1,66 lít/100km). Phiên bản Yamaha Grande lần này đã được tích hợp ứng dụng di động Y-Connect có nhiều tính năng độc đáo và sáng tạo.

Những tính năng và trang bị nổi bật trên Yamaha Grande 2022.

Về định hướng phát triển tại Việt Nam trong thời gian tới, Yamaha Motor Việt Nam chia sẻ về việc mở ra kỷ nguyên mới của kết nối - "The Age of Connection". Theo đó, doanh nghiệp tập trung hướng đến sự kết nối giữa người và thiết bị máy móc, cũng như gắn kết giữa thương hiệu Yamaha với khách hàng sâu sắc hơn nữa, đặc biệt là với thế hệ trẻ Gen Z - lực lượng chủ chốt am hiểu công nghệ và đi đầu xu hướng. Bằng ứng dụng di động Y-Connect, Yamaha Motor Việt Nam đang từng bước tiến gần hơn với mục tiêu của mình.

Ứng dụng Y-Connect phát triển bởi Yamaha Motor.

Ứng dụng Y-Connect là ứng dụng kết nối điện thoại thông minh của người dùng với xe máy của họ. Hiện Y-Connect đã được ứng dụng trên các sản phẩm của Yamaha như NMAX, NVX, XMAX, TMAX, NEO'S, YZF-R15, và gần đây nhất là Yamaha Grande 2022. Sản phẩm có các tính năng nổi bật của Y-Connect như sau:

Thông báo cuộc gọi, e-mail và tin nhắn:

Cung cấp thông báo trên màn hình đồng hồ nếu có cuộc gọi, tin nhắn hoặc email đến điện thoại.

Khuyến nghị bảo dưỡng, thay dầu:

Người sử dụng có thể quản lý và điều chỉnh các thiết lập về khuyến nghị bảo dưỡng, thay dầu, ứng dụng sẽ đưa ra cảnh báo phụ thuộc vào điều kiện hoạt động của xe như nhắc nhở bảo dưỡng và thay dầu định kỳ; điện áp ắc quy.

Xếp hạng tiêu thụ nhiên liệu :

Đánh giá, xếp hạng về mức độ tiết kiệm nhiên liệu giữa những người sử dụng xe trong phạm vi quốc gia và quốc tế. Điều này tạo ra các trải nghiệm thú vị khi cạnh tranh về mức tiêu thụ nhiên liệu giữa những người dùng xe với nhau trên phạm vi toàn cầu.

Tiêu thụ nhiên liệu:

Cung cấp thông tin về quãng đường đã đi, mức tiêu thụ nhiên liệu, giúp người sử dụng xe phân tích, so sánh mức tiêu hao nhiên liệu giữa các quãng đường khác nhau.

Vị trí đỗ xe:

Ứng dụng Y-Connect sẽ lưu vị trí đỗ xe (vị trí cuối cùng khi xe ngắt kết nối với điện thoại). Điều này giúp cho người sử dụng dễ dàng tìm ra vị trí xe của mình giữa bãi xe rộng lớn.

Hiển thị Revs với các thông tin: Dữ liệu vòng quay của động cơ, độ mở tay ga, tốc độ tăng tốc, nhiệt độ khí nạp, nhiệt độ nước làm mát.

Các thông số được hiển thị trong Y-Connect.

Theo dõi hành trình - Riding log:

Người dùng dễ dàng ghi lại nhật ký lái xe, biết được quãng đường mình đã đi, tìm kiếm quãng đường thông qua từ khóa, chia sẻ quãng đường với bạn bè, không chỉ vậy, người dùng còn có thể dễ dàng chia sẻ hình ảnh chụp trên đường đi lên các nền tảng mạng xã hội.

Tính năng theo dõi hành trình (Riding Log).

Sản phẩm công nghệ này hứa hẹn sẽ trở thành người bạn hữu ích đối với mọi người dùng và giúp gắn kết khách hàng - xe máy, thương hiệu - khách hàng trẻ giống như mục tiêu Yamaha Motor Việt Nam đã đặt ra trước đó.

