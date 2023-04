Trải nghiệm Lexus ES 250 F Sport: Lái hay hơn nhưng vẫn thiếu chút để "đã"

Trước đây khi nhắc đến xe Lexus, người ta thường dùng những cụm từ "xe của chủ tịch" để ví von một cách dí dỏm. Khách có thể dễ dàng tiếp cận các sản phẩm đến từ Mercedes-Benz nhưng những dòng xe Lexus vẫn tạo cảm giác phải "đủ tầm" và "đủ tuổi" mới có thể chơi, dù định vị ở phân khúc tương tự.

Đứng trước xu hướng trẻ hóa của khách hàng, Lexus buộc phải thay đổi để theo kịp xu hướng chuyển dịch của thời đại. Hãng tập trung làm mới sản phẩm của mình, ngoài việc duy trì phong cách sang trọng đặc trưng còn muốn mang lại cho người dùng những giá trị hơn thế nữa.

Đó cũng là lý do Lexus Việt Nam đem về dải sản phẩm F Sport, nhắm trực tiếp đến đối tượng doanh nhân trẻ thành đạt. Trong hành trình "Sense the Next Chapter", PV Dân trí đã có cơ hội trải nghiệm một số sản phẩm của hãng xe sang Nhật Bản, trong đó có Lexus ES 250 F Sport.

Lexus ES 250 F Sport có giá bán lẻ đề xuất là 2,71 tỷ đồng, cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz E 300 AMG (3,209 tỷ đồng) và BMW 520i M Sport (2,639 tỷ đồng) (Ảnh: Lâm-chan).

Ngoại thất khỏe khoắn đủ lôi cuốn

Khác với phiên bản thường, Lexus ES 250 F Sport sở hữu nhiều chi tiết được sơn đen như lưới tản nhiệt "con suốt", la-zăng và ốp gương chiếu hậu nhằm đem tới một tổng thể khỏe khoắn, thể thao hơn (Ảnh: Lâm-chan).

Cụm đèn chữ "Z" với 3 bóng LED có tính năng tự động điều chỉnh góc chiếu, pha-cốt và tự động thích ứng (Ảnh: Lâm-chan).

Kích thước tổng thể (dài x rộng x cao) của Lexus ES 250 F Sport lần lượt là 4.975 x 1.865 x 1.445mm (Ảnh: Lâm-chan).

Mâm hợp kim 19 inch sơn đen có thiết kế 5 chấu kép (Ảnh: Lâm-chan).

Logo F Sport xuất hiện ở gần hốc bánh trước (Ảnh: Lâm-chan).

Thân xe có đường gân vuốt thẳng ra cụm đèn hậu, trên cốp có cánh gió nhỏ (Ảnh: Lâm-chan).

Cụm đèn hậu LED với giao diện chữ L đặc trưng (Ảnh: Lâm-chan).

Nội thất hiện đại, sang trọng nhưng chưa thực sự thể thao

Nội thất của xe vẫn đem tới tổng thể sang trọng nhờ các chi tiết bọc da và ốp gỗ nhưng chưa hiện đại như các đối thủ cùng phân khúc. Gói trang bị F Sport gồm: vô-lăng ba chấu mang logo F Sport, bàn đạp nhôm, bảng đồng hồ kiểu mới và ghế ngồi dạng thể thao (Ảnh: Lâm-chan).

Xe sở hữu 2 tông màu đen/trắng ở nội thất, táp-lô có ốp nhôm trang trí chạy liền sang táp-pi cửa (Ảnh: Lâm-chan).

Vô-lăng bọc da có phần tay nắm được đục lỗ nhằm tăng cảm giác cầm nắm (Ảnh: Lâm-chan).

Logo F Sport trên vô-lăng (Ảnh: Lâm-chan).

Lẫy chuyển số là trang bị không thể thiếu với những mẫu xe hướng tới phong cách thể thao (Ảnh: Lâm-chan).

Bảng đồng hồ điện tử đổi màu giao diện tùy theo chế độ lái (Ảnh: Lâm-chan).

Màn hình giải trí trung tâm có kích cỡ 12,3 inch tích hợp sẵn bản đồ Việt Nam, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây và đi kèm 10 loa (Ảnh: Lâm-chan).

Lexus ES 250 F Sport có tính năng sưởi vô-lăng, hàng ghế trước có sưởi nhưng lại không có làm mát - một thiếu sót cho kiểu khí hậu của thị trường Việt Nam(Ảnh: Lâm-chan).

Cần số của Lexus ES 250 F Sport (Ảnh: Lâm-chan).

Xe có phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động (Ảnh: Lâm-chan).

Bên cạnh cần số là trackpad cảm ứng đặc trưng của Lexus, dùng để tương tác với màn hình giải trí (ảnh: Lâm-chan).

Hàng ghế đầu của Lexus ES 250 F Sport có thiết kế dạng thể thao với tựa đầu đặt cao, phần cánh hai bên khá dày ôm lưng người ngồi, đem lại cảm giác dễ chịu kể cả khi ngồi lâu (Ảnh: Lâm-chan).

Bảng điều khiển bên trái người lái (Ảnh: Lâm-chan).

Hàng ghế đầu chỉnh điện 8 hướng, riêng ghế lái có nhớ 3 vị trí (Ảnh: Lâm-chan).

Tựa đầu thêu logo F Sport, phía trên là cửa sổ trời nhỏ (Ảnh: Lâm-chan).

Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau có 2 cổng sạc USB và 1 cổng sạc 12V/120W (Ảnh: Lâm-chan).

Hàng ghế thứ 2 có đầy đủ 3 tựa đầu, không gian duỗi chân rộng rãi do chiều dài cơ sở lên tới 2.870mm. Tuy nhiên, người ngồi vị trí chính giữa sẽ không thấy thoải mái do phần "yên" nhô lên khá cao từ sàn xe (Ảnh: Lâm-chan).

Nội thất của Lexus ES 250 F Sport hướng tới việc khơi gợi xúc cảm phấn khởi cho người dùng khi cầm lái. Những chi tiết thay đổi đến từ gói trang bị F Sport tăng tính thể thao cho xe nhưng chưa đủ hấp dẫn nếu so với mặt bằng chung của phân khúc.

Một số điểm nhà sản xuất có thể làm tốt hơn như vô-lăng 3 chấu kiểu mới có phần tâm mỏng hơn hoặc vát đáy dạng D-cut.

Cảm giác lái đủ hấp dẫn, không còn nhàm chán

Về khả năng vận hành, Lexus ES 250 F Sport được trang bị động cơ xăng, 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L cho công suất tối đa 204 mã lực tại tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 243Nm tại 4.000-5.000 vòng/phút. Hộp số là loại tự động 8 cấp, đi kèm hệ dẫn động cầu trước và 3 chế độ lái (Eco, Normal và Sport).

Điểm khác biệt của mẫu xe này so với phiên bản thường nằm ở hệ thống treo F Sport có thanh cân bằng đặt ở trục trước và sau.

Động cơ của Lexus ES 250 F Sport không khác gì bản thường (Ảnh: Lâm-chan).

Cảm xúc ban đầu với Lexus ES 250 F Sport chính là chân ga có độ phản hồi nhạy, đặc biệt ở chế độ Sport. Vô-lăng có độ siết nhất định, không còn mềm như những chiếc Lexus đời cũ. Tuy không nặng như xe Đức thế nhưng trải nghiệm thực tế, vô-lăng không hẳn cứ đầm là "sướng".

Hành trình bắt đầu tại thành phố Buôn Ma Thuột, tiến về Đà Lạt thông qua những cung đường "chiều lòng dân mê lái". Trong đó, đèo Đắk Nuê và đèo Phú Sơn (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) nổi tiếng với những khúc cua tay áo, trái phải liên tục.

Những khúc cua trái phải liên tục không chỉ thử thách kĩ năng của người điều khiển mà còn cả chất lượng của phương tiện (Ảnh: Lexus).

Tại đây, Lexus ES 250 F Sport đã chứng minh được giá trị của mình. Vô-lăng không quá nặng nhưng phản hồi chính xác, kết hợp với hệ thống treo F Sport có thanh cân bằng giúp xe vào cua mượt mà kể cả ở dải tốc độ cao như 90km/h.

Trọng tâm lái đặt thấp cùng khung gầm TNGA-K vững chắc hạn chế sự rung lắc, giúp người điều khiển tự tin bẻ lái trễ ở những khúc cua nhưng vẫn không khiến người ngồi sau cảm thấy khó chịu hay nôn nao.

Ở dải tốc độ cao, Lexus ES 250 F Sport vẫn có khả năng đánh lái ngọt ngào, bám đường tốt nhờ trọng tâm lái đặt thấp (Ảnh: Lâm-chan).

Hộp số tự động 8 cấp cho khả năng tăng tốc tốt nhưng không có hiệu ứng "ghìm" dù cấp số xuống ngay lập tức khi buông chân ga. Lúc đổ đèo, lực hãm từ động cơ và hộp số không nhiều, khiến xe có cảm giác "trôi", đòi hỏi người lái phải chủ động dùng phanh hoặc lẫy chuyển số để dồn số.

Khi di chuyển trong phố, hộp số này cho cảm giác lướt đi nhẹ nhàng, êm ái. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi xe mang phong cách thể thao nhưng Lexus ES 250 F Sport vẫn hướng nhiều đến khả năng vận hành mượt mà. Đó cũng là điểm khiến mẫu xe này chưa thể thành đối trọng trực tiếp của BMW 520i M Sport nếu so sánh về cảm giác lái.

Lexus vẫn là dòng xe cho trải nghiệm vận hành êm ái, trong khi các dòng xe hạng sang của Đức hướng tới cảm giác lái (Ảnh: Lâm-chan).

So với BMW, Lexus ES 250 F Sport thiếu đi cảm giác đầm chắc khi vặn vô-lăng, hộp số chưa đủ độ "sốc". Nếu chọn Lexus ES 250 F Sport, thứ người dùng nhận được là một mẫu xe sang có thương hiệu đã được khẳng định đẳng cấp tại Việt Nam, sự bền bỉ và giữ giá khi bán lại đến từ Nhật Bản và cảm giác lái đủ để không còn cảm thấy nhàm chán.

Các trang bị hỗ trợ người lái trên Lexus ES 250 F Sport hoạt động hiệu quả như cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ theo làn đường tác động vào vô-lăng một cách nhẹ nhàng, không giằng mạnh gây khó chịu. Những trang bị an toàn đáng chú ý khác gồm có hỗ trợ vào cua chủ động, điều khiển hành trình chủ động, cảnh báo an toàn tiền va chạm, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo áp suất lốp và 10 túi khí.