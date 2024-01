Toyota Việt Nam bán hơn 1.500 xe Yaris Cross trong tháng 12/2023

Khi nỗ lực được đền đáp

Tháng 12/2023, Toyota Việt Nam và hệ thống đại lý triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng 2 năm bảo hiểm thân vỏ Toyota gói vàng và chiến lược này đã góp phần mang đến doanh số lý tưởng cho mẫu xe Yaris Cross.

Tính riêng tháng 12/2023, 1.558 xe Yaris Cross đã được giao đến tay khách hàng.

Mới ra mắt thị trường từ 19/9/2023, trong vòng hơn 3 tháng, mẫu B-SUV của Toyota đã trở thành điểm sáng trong phân khúc, ghi tên vào "Top 10 xe bán chạy nhất thị trường ô tô Việt Nam" tháng 11 và 12/2023 với tổng doanh số Yaris Cross trong năm 2023 đạt 3.065 xe.

Đây là thành tựu nhiều đối thủ ao ước, đặc biệt trong một năm kinh tế suy thoái vừa qua. Điều này cũng phần nào chứng minh định hướng Toyota Việt Nam với mẫu Yaris Cross cho kết quả tích cực.

Yaris Cross vào top 10 xe bán chạy nhất thị trường tháng 11 và 12/2023 (Ảnh: Toyota).

Yaris Cross là ví dụ điển hình cho thấy sự đổi mới của hãng xe Nhật Bản từ ngôn ngữ thiết kế đến trang bị tiện nghi và các tính năng an toàn cao cấp.

Nếu như trước đây, xe Toyota thường gắn mác "bảo thủ, ít đổi mới, nghèo trang bị" thì đến thế hệ Yaris Cross, Toyota đã thể hiện được tinh thần cầu thị, lắng nghe và tiếp nhận ý kiến người dùng, từ đó đưa ra những cải tiến tích cực. Trẻ trung và khỏe khoắn từ thiết kế ngoại thất đến nội thất, Yaris Cross thỏa mãn tiêu chuẩn thẩm mỹ của nhiều khách hàng.

Mẫu SUV hạng B của Toyota trang bị những tiện nghi hiện đại như kính trần xe toàn cảnh, màn hình giải trí cảm ứng 10,1 inch đặt nổi cùng khả năng kết nối điện thoại thông minh không dây, mở cốp rảnh tay… góp phần nâng cao chất lượng trải nghiệm cho người dùng.

Bên cạnh đó, việc sở hữu công nghệ an toàn hàng đầu phân khúc với các tính năng cao cấp trong gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense mang đến sự an tâm và hỗ trợ người lái trong quá trình di chuyển. Vì vậy, Yaris Cross được mệnh danh là mẫu xe có thể đáp ứng đa dạng yêu cầu của người dùng.

Yaris Cross trở thành lựa chọn của nhiều khách hàng (Ảnh: Toyota).

Sau hơn 2 tháng sử dụng Yaris Cross, anh Nguyễn Duy Long (Việt Trì - Phú Thọ) chia sẻ: "2 chiếc xe tôi từng dùng trước đây luôn phải độ thêm trang bị mới đáp ứng hết nhu cầu nhưng với Yaris Cross tôi không cần độ thêm gì vì xe đã có tất cả".

Anh T.T.T, một chuyên gia về xe cho biết, với anh, an toàn là tiêu chí hàng đầu khi mua xe hơi. Điều cốt yếu khiến anh chọn Yaris Cross là vì chiếc xe được trang bị hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense. Cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau hay camera 360 độ cũng giúp người dùng hạn chế mọi điểm khuất tầm nhìn. Lùi đỗ hay xoay trở dễ dàng hơn trong điều kiện chật hẹp là điều anh đánh giá cao ở xe.

Những ưu điểm nổi trội của chiếc xe cộng hưởng cùng chính sách bán hàng hấp dẫn của Toyota đã được nhiều khách hàng Việt đón nhận.

Giảm giá bán - Mang sản phẩm đến gần hơn với khách hàng

Mở đầu năm mới 2024, Toyota Việt Nam thông báo áp dụng mức giá mới cho một loạt các mẫu xe, trong đó có Yaris Cross. Theo đó, giá xe hiện nay giảm hơn đáng kể so với giá bán cũ, cụ thể: Yaris Cross bản xăng có giá 650 triệu đồng, giảm 80 triệu đồng; Yaris Cross hybrid có giá 765 triệu đồng, giảm 73 triệu đồng.

Yaris Cross áp dụng giá bán mới, giảm từ 73 - 80 triệu đồng (Ảnh: Toyota).

Dù đã ghi nhận doanh số nổi bật trong 2 tháng cuối năm 2023, nhưng hãng xe Nhật Bản vẫn quyết định giảm giá bán Yaris Cross, điều này thể hiện tinh thần cầu thị, ứng biến linh hoạt của Toyota trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, góp phần kích cầu tiêu dùng và tạo đà đưa sản phẩm tiếp cận gần hơn với nhiều đối tượng khách hàng.

Bên cạnh giảm giá bán, Công ty Tài chính Toyota (TFSVN) cho hay vẫn tiếp tục áp dụng chính sách hỗ trợ mua trả góp lãi suất 0%/năm, cố định trong 6 tháng đầu.

Ngoài Yaris Cross, các mẫu xe Toyota Raize, Toyota Fortuner 2024 cũng lần lượt áp dụng giá bán mới. Theo đó, Raize áp dụng mức giảm 54 triệu đồng, Fortuner 2024 giảm từ 63 - 120 triệu đồng (tùy mỗi phiên bản).

Với hệ thống 87 đại lý phủ khắp 48 tỉnh thành trên cả nước, Toyota Việt Nam mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm xe, tư vấn tận tình và chuyên nghiệp, thủ tục nhanh gọn để sở hữu những chiếc xe chất lượng với mức giá hấp dẫn, đón Tết nguyên đán đang cận kề.