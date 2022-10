Toyota và Hyundai chiếm hơn 40% doanh số ô tô tại Việt Nam từ đầu năm

Doanh số lũy kế tính đến hết tháng 9/2022 của các hãng thuộc Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) và nhà nhập khẩu khác là 296.403 xe. So với cùng kỳ 2021 - thời điểm chịu ảnh hưởng của giãn cách do Covid-19 - sức mua của thị trường tăng 56%.

Cộng gộp số liệu của các hãng xe thuộc VAMA, các thương hiệu nhập khẩu, VinFast và Hyundai, toàn thị trường ô tô Việt Nam đã tiêu thụ hơn 352.700 xe.

Trong tháng 9, VinFast không công bố số liệu bán hàng. Thông tin này sẽ có lại từ tháng 10 và chỉ bao gồm xe điện. Từ 15/7, hãng xe Việt ngừng bán ô tô xăng và tập trung trả đơn hàng chậm giao cho khách trước đó. Sau thời điểm này, VinFast chỉ còn sản xuất xe thuần điện.

Hai thương hiệu dẫn đầu thị trường hiện nay tiếp tục là Toyota và Hyundai khi cộng lại sẽ chiếm tới hơn 40% doanh số bán từ đầu năm. Trong đó, hãng ô tô Nhật Bản đang nhỉnh hơn đối thủ khi đạt 64.130 xe sau 3 quý.

Năm nay, khoảng cách doanh số được Toyota nới rộng bởi ngoài những sản phẩm quen thuộc đã có doanh số tốt như Vios là 16.583 xe, thì các mẫu xe mới cũng bán chạy. Corolla Cross và gần đây là Veloz Cross giúp Toyota duy trì vị thế thống trị.

Hai mẫu xe chủ lực của Hyundai và Toyota (Ảnh: TMV và TC Motor).

Cũng ra mắt nhiều bản nâng cấp nhưng tập trung chủ yếu cho các xe đang bán, Hyundai đạt 56.320 xe, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, hãng xe Hàn Quốc lại có doanh số bán khá đồng đều ở nhiều phân khúc, đặc biệt là nhóm xe gầm cao.

Kia là thương hiệu bán chạy thứ ba thị trường với 47.792 xe. Nếu chỉ tính xe con, Kia vượt Hyundai là hãng bán nhiều xe thứ hai tại Việt Nam. Trong 9 tháng của năm 2022, doanh số xe Hyundai được cộng gộp bởi 9.327 xe thương mại.

Mitsubishi vượt qua Mazda, vươn lên đứng vị trí thứ tư với 30.296 xe bán ra. Ở nhóm dưới, các cái tên như Mazda, Honda, Ford hay VinFast có doanh số dưới 30.000 xe.

Hãng xe Doanh số sau 9 tháng (chiếc) Toyota 64.130 Hyundai 56.320 Kia 47.792 Mitsubishi 30.296 Mazda 26.558 Honda 25.143 VinFast 18.052 Ford 15.518 Suzuki 12.111

Một số hãng không công bố số liệu theo dòng xe như Peugeot, hoặc không công bố doanh số bán hàng như Nissan, MG.

Tính riêng tháng 9, VAMA và các hãng nhập khẩu bán ra 33.463 xe, tăng 8,5% so với tháng trước và tăng đến 147% so với cùng kỳ 2021. Với TC Motor, doanh số xe Hyundai trong tháng 9 là 8.680 xe, tăng 59% so với tháng trước và 112% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết thúc tháng 9, thị trường ôtô Việt Nam bước vào giai đoạn nước rút. Nhiều mẫu xe đã và sẽ ra mắt trong tháng 10 cũng như tháng tới để hâm nóng mùa bán hàng cuối năm. Doanh số vì thế có thể tiếp tục tăng trưởng.