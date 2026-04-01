Toyota thấy cần thay đổi vì các hãng xe Trung Quốc

Toyota nổi tiếng áp dụng phương pháp sản xuất Just-in-Time (đúng sản phẩm, đúng số lượng, đúng thời điểm). Đây cũng là một trong những triết lý sản xuất ảnh hưởng lớn đến sự định hình của ngành công nghiệp ô tô thế giới.

Bên trong nhà máy sản xuất của Toyota tại Việt Nam (Ảnh: Toyota).

Không chỉ vậy, trong suốt nhiều năm, Toyota theo đuổi triết lý liên tục cải tiến (Kaizen), đặc biệt tập trung vào chất lượng công việc.

Theo đó, từ khâu lập kế hoạch sản phẩm tới dịch vụ sau bán hàng thường xuyên đều được Toyota cải thiện liên tục nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng kịp thời xu hướng phát triển thị trường và nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, củng cố niềm tin để nâng cao hình ảnh của công ty và duy trì lợi thế cạnh tranh.

Trong nhiều thập kỷ, mỗi chiếc Toyota rời khỏi dây chuyền sản xuất là một tuyên ngôn về niềm tin, chất lượng và độ bền bỉ. Tuy nhiên, những triết lý xây dựng nên hình ảnh của hãng xe Nhật Bản đang bị đe doạ trong thời kỳ nền tảng phần mềm cho ô tô được phát triển mạnh mẽ. Và các hãng xe Trung Quốc đang đầu tư mạnh mẽ vào điều này.

Phần lớn các thương hiệu ô tô đến từ Trung Quốc đang đặt ra những quy tắc mới về tốc độ sản xuất, chi phí và mức độ tích hợp công nghệ sản phẩm.

“Nếu không thay đổi, chúng ta sẽ không thể tồn tại”, ông Koji Sato, cựu CEO của Toyota chia sẻ trước 484 nhà cung cấp của hãng.

Kể từ ngày 1/4, Tập đoàn Toyota bổ nhiệm ông Kenta Kon, hiện là Giám đốc vận hành và Giám đốc tài chính (CFO), vào vị trí Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (President & CEO). Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành đương nhiệm Koji Sato chuyển sang giữ chức Phó chủ tịch kiêm Giám đốc công nghiệp (Chief Industry Officer).

Các hãng xe Trung Quốc đã làm gì trong ngành công nghiệp ô tô?

Các thương hiệu ô tô Trung Quốc như BYD, Geely, Omoda… đã phần nào làm thay đổi ngành công nghiệp ô tô thế giới. Ví dụ, BYD tự sản xuất pin, chip và động cơ, qua đó tối ưu hóa các khâu sản xuất.

Kết quả là những chiếc xe do BYD sản xuất sở hữu nhiều tính năng thông minh và có mức giá rất cạnh tranh với các mẫu xe đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ hay Đức.

Dàn xe BYD được trưng bày tại Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang cạnh tranh dựa trên một định nghĩa hoàn toàn mới về sản phẩm. Họ không hướng đến sự hoàn hảo. Chiến lược phát triển sản phẩm của các hãng xe Trung Quốc hướng đến việc sản xuất nhanh, giá thấp, nâng cấp nhanh chóng.

Tuy nhiên, điều này cũng dẫn tới một số vấn đề về chất lượng sản phẩm. Đơn cử như BYD, trong năm 2024 và 2025, thương hiệu này đã phải thực hiện hàng loạt đợt triệu hồi xe.

Riêng trong năm 2025, có 210.000 xe BYD bị triệu hồi liên quan đến lỗi pin hay lỗi bộ điều khiển hệ thống lái. Dù vậy, bất chấp những trở ngại trên, đà tăng trưởng của BYD vẫn rất đáng chú ý.

Toyota muốn nhà cung cấp thay đổi như thế nào?

Theo ông Sato, triết lý cũng như hệ thống từng mang lại sự thành công cho Toyota có thể đang làm chậm bước tiến của thương hiệu Nhật Bản này. Theo đó, Toyota thường xuyên loại bỏ những vô lăng có nếp nhăn nhỏ khó nhận thấy.

Đội ngũ chất lượng của hãng xe Nhật Bản cũng đã loại bỏ hàng chục nghìn linh kiện dây dẫn vì những lỗi về màu sắc… Những chiếc Toyota được bàn giao tới tay khách hàng phải hoàn hảo và người dùng không thể phát hiện ra lỗi.

Ông Koji Sato (phải), cựu CEO của Toyota (Ảnh: Toyota Motor Corp.).

Hãng xe Nhật Bản sẽ có cách tiếp cận mới được gọi là Smart Standard Activity. Cụ thể, các ngưỡng kiểm định chất lượng được thiết lập quá khắt khe gây lãng phí cũng có thể sẽ bị loại bỏ. Mục tiêu của việc này là hướng đến việc tinh gọn trong sản xuất, giảm giá thành linh kiện, chuỗi cung ứng đủ linh hoạt để cạnh tranh mạnh hơn với các thương hiệu ô tô Trung Quốc.

Trong nhiều thập kỷ qua, Toyota là một trong những chuẩn mực của ngành công nghiệp ô tô thế giới. Giờ đây, họ đã đánh giá được sức cạnh tranh của các thương hiệu ô tô Trung Quốc. Qua đó, thương hiệu Nhật Bản cũng phải tự nhìn lại mình để có những thay đổi phù hợp và kịp thời.

Có thể trong tương lai gần, với sự tham gia mạnh mẽ của các thương hiệu Trung Quốc, ngành công nghiệp ô tô thế giới sẽ có những thay đổi mang tính bước ngoặt. Tuy nhiên, sự tăng trưởng nóng cũng như đầu tư ào ạt cũng có thể là “dao hai lưỡi” khi người dùng sẽ đặt câu hỏi về niềm tin, chất lượng sản phẩm hay sự an toàn cho người dùng.