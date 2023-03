Toyota Corolla Altis Hybrid - xe xanh cho hành trình cân bằng cuộc sống

Phương tiện xanh thích hợp cho người trẻ hiện đại sống ở đô thị (Ảnh: Toyota).

"Sống xanh" không còn là khái niệm thường được nghe trên báo đài, sách vở, mà đã đi vào cuộc sống thực tiễn trong những năm gần đây. Nhiều người, nhất là giới trẻ, bắt đầu quan tâm hơn tới vấn đề môi trường trong sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh sử dụng túi giấy thay vì túi nilon, cốc giấy thay vì cốc nhựa, trồng nhiều cây xanh hơn,… người trẻ còn quan tâm tới các dòng xe xanh, ít xả thải ra môi trường.

Trong đó, xe Hybrid được đón nhận hơn cả bởi dễ làm quen và sử dụng như xe nhiên liệu đốt trong, không đòi hỏi cơ sở hạ tầng phức tạp, mà vẫn đảm bảo giảm thiểu tối đa lượng khí thải ra môi trường.

Theo một nghiên cứu và thử nghiệm thực tế của PGS.TS. Đàm Hoàng Phúc đến từ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, xe Hybrid ít hơn tới 57,4% lượng phát thải ra môi trường so với xe xăng tương đương.

Sớm nhận ra tiềm năng của xe Hybrid ở Việt Nam, Toyota giới thiệu công nghệ này trên mẫu Prius trưng bày năm 2015, sau đó ứng dụng lần đầu lên mẫu xe thương mại Corolla Cross vào 5 năm sau đó. Phiên bản Hybrid của mẫu xe này có tên Corolla Cross HEV. Tiếp nối thành công bước đầu của Corolla Cross HEV là màn ra mắt của Camry HEV và mới đây là Corolla Altis HEV.

Corolla Altis có kích thước nhỏ gọn, thiết kế nhã nhặn cùng sự thực dụng điển hình của Toyota tại Việt Nam (Ảnh: Toyota).

Hybrid là một trong ba phiên bản của Corolla Altis - mẫu sedan có kích thước nhỏ gọn, thiết kế nhã nhặn cùng sự thực dụng điển hình của Toyota tại Việt Nam. Đại diện Toyota cho biết, trên thế giới, Corolla (tên gọi toàn cầu của Corolla Altis) còn giữ kỷ lục là xe bán chạy trong 50 năm liên tiếp với doanh số cộng dồn tới nay vượt mốc 50 triệu chiếc.

Ở thế hệ này, Corolla Altis đã thực hiện một bước chuyển mình với nâng cấp toàn diện từ trong ra ngoài. Được phát triển trên nền tảng toàn cầu TNGA mới, Corolla Altis mang thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ lại nét thanh lịch đặc trưng. Bên trong xe là nhiều trang bị tiện nghi thể hiện tính "hi-tech" như màn hình điện tử lớn sau vô lăng, màn hình cảm ứng 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay không dây, hiển thị kính lái HUD hay phanh đỗ điện tử. Corolla Altis còn được ví von là một "tiểu Camry".

Corolla Altis mang thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ lại nét thanh lịch đặc trưng (Ảnh: Toyota).

Ngoài ra, mẫu sedan cỡ C của Toyota còn chú trọng vào công nghệ an toàn với nhiều tính năng hỗ trợ người lái tiên tiến hàng đầu phân khúc. Gói Toyota Safety Sense 2.0 trên Corolla Altis mang đến khả năng cảnh báo va chạm sớm, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường hay đèn pha thông minh. Hệ thống cảnh báo điểm mù, cùng 7 túi cũng là những trang bị an toàn nổi bật trên mẫu xe này.

Với phiên bản dùng công nghệ Hybrid, Corolla Altis HEV có thể vận hành êm ái, mượt mà và yên tĩnh như xe điện ở tốc độ thấp trong đô thị. Sự kết hợp thông minh giữa motor điện và động cơ đốt trong mang đến mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 4,3 lít/100 km ở điều kiện vận hành trong đô thị theo đo đạc từ Cục Đăng kiểm. Lượng CO2 thải ra môi trường từ đó cũng giảm đáng kể so với xe sử dụng thuần động cơ đốt trong.

Nguyễn Văn Hoàn bên cạnh chiếc Altis Hybrid của mình (Ảnh: Toyota).

"Altis Hybrid đã thay đổi thói quen sử dụng xe hàng ngày của mình. Mình có thể nổ máy vào mỗi sáng sớm mà không lo khí thải làm ảnh hưởng tới sức khỏe gia đình. Mình có thể về khuya mà không lo người thân thức giấc. Với chiếc xe nhỏ gọn và nhiều trang bị an toàn này, mình hoàn toàn tự tin cầm lái trong phố đông", Nguyễn Văn Hoàn, một chủ xe sinh sống tại Hà Nội, chia sẻ.

Những mẫu xe xanh nói chung và Corolla Altis Hybrid nói riêng đã góp phần hình thành nên lối sống xanh ở người trẻ hiện đại. Không những cởi mở đón nhận tri thức mới, giới trẻ còn có ý thức hơn về vấn đề sức khỏe và môi trường. Đó cũng chính là thông điệp mà Toyota muốn gửi gắm thông qua các dòng xe Hybrid.