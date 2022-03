Toyota Corolla Altis - "gấu ngủ đông" sẽ tỉnh giấc?

Tính trung bình, cứ khoảng 28 giây sẽ có một chiếc Corolla Altis được bán ra trên thế giới - thống kê nhỏ này nhưng đủ nói lên sức hút của Corolla Altis trên toàn cầu. Vào tháng 8/2021, Altis chinh phục cột mốc 50 triệu xe, trở thành mẫu xe bán chạy nhất thế giới.

Altis đại diện cho một mẫu sedan hạng C bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, an toàn, kinh tế trong sửa chữa bảo dưỡng và giá trị bán lại cao. Nếu như Vios dành cho những ai lần đầu sở hữu xe hơi với sự thực dụng cao độ thì Altis đại diện cho sự thành công của các doanh nhân trẻ, quản lý cấp cao mong chờ một chiếc xe lịch sự, sang trọng, tinh tế hơn.

Corolla Altis phiên bản 2020.

Chính vì những thành công như thế, Altis đã tạo dựng được niềm tin và những giá trị riêng trong lòng khách hàng Việt. Dẫu vậy, khi khách hàng ngày càng trẻ, yêu cầu về một chiếc xe ngày càng cao, nhất là tệp khách hàng của Corolla Altis là những doanh nhân trẻ, cùng với niềm yêu thích trải nghiệm và khám phá công nghệ. Chững lại một vài năm, Corolla Altis hứa hẹn sẽ có những thay đổi tích cực ở phiên bản 2022, là câu trả lời cho những hoài nghi bấy lâu. Nhiều người ví von rằng, "gấu ngủ đông" Altis sẽ tỉnh giấc trong thời gian tới. Trên các hội nhóm về xe, trước những thông tin về phiên bản mới, tài khoản Thắng Minh đã để lại bình luận: "Nếu đúng là Altis có thêm một phiên bản giữa nữa thì phân khúc sedan hạng C sẽ rất thú vị và người tiêu dùng sẽ được lợi rất nhiều".

Cũng giống đàn anh Camry, Altis trước đây thường dành cho những doanh nhân thành đạt với thiết kế có phần đứng đắn, phù hợp với sự chững chạc và độ tuổi để sở hữu được xe hơi trước đây thường hơn 40 tuổi. Theo thông tin tìm hiểu, Altis 2022 có lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng các chi tiết mạ crom mang đến dáng vẻ khỏe khoắn, cụm đèn trước full LED cùng hốc đèn sương mù độc đáo.

Bên cạnh đó, trong 2 năm gần đây, Toyota rất tích cực làm mới dải sản phẩm, đem đến những chiếc xe an toàn hơn. Do đó, có rất nhiều cơ sở để tin rằng, Corolla Altis 2022 cũng sẽ được áp dụng nền tảng thiết kế toàn cầu TNGA và gói an toàn Toyota Safety Sense 2.0 (TSS2).

Corolla Altis 2022 có thể được trang bị gói an toàn TSS.

Trong dải sản phẩm của Toyota Việt Nam, khách hàng đã quen thuộc với TNGA và TSS trên Corolla Cross hay gần đây nhất là Camry. Nền tảng TNGA không chỉ giúp xe đạt tính khí động học tốt nhất mà còn tạo nên sự an toàn, cứng cáp, linh hoạt, vững chắc cho mọi tình huống cũng như địa hình di chuyển, mang đến trải nghiệm lái thú vị hơn. Bên cạnh đó, hệ thống an toàn TSS cũng tương tự như trên 7 mẫu xe khác của Toyota với hệ thống cảnh báo tiền va chạm PCS, Hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo lệch làn đường (LTA & LDA), đèn pha thích ứng tự động AHB và ga tự động thông minh DRCC.

Và theo nhiều nguồn tin, rất có thể Toyota Việt Nam sẽ ra mắt mẫu xe Corolla Altis ngay đầu tháng 3 tới đây, hứa hẹn là một bom tấn trong phân khúc C-sedan ngay đầu năm. Bên cạnh đó, với sự thành công của Cross 1.8HV và Camry 2.5HV, khách hàng cũng có quyền hy vọng vào một phiên bản Hybrid trên Altis mới. Nếu quả thực như thế, Altis sẽ có 3 phiên bản cùng hàng loạt công nghệ hàng đầu phân khúc và chắc hẳn giá bán sẽ rất cạnh tranh để khẳng định vị thế trong phân khúc sedan hạng C. Hãy cùng chờ "gấu đông Altis thức giấc" vào đầu tháng 3 tới đây.