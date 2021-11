Toyota Camry 2022 rục rịch ra mắt tại Thái Lan, bỏ bản động cơ 2.0L

Dân trí Dự kiến mẫu sedan cỡ D này sẽ ra mắt thị trường Thái Lan vào ngày 3/11, và điểm đến tiếp theo rất có thể là Việt Nam.

Ngoài một số thay đổi về hình thức, Toyota Camry 2022 có khá nhiều nâng cấp về công nghệ.

Hiện tại Toyota Camry phiên bản nâng cấp 2021-2022 đã có mặt ở nhiều thị trường trên thế giới. Sau khi trình làng tại Singapore dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật vào đầu năm nay, giờ đây, mẫu sedan cỡ D này sẽ ra mắt tại Thái Lan vào ngày 3/11 với một số thay đổi về hình thức và trang bị động cơ.

Theo tờ Headlight Magazine, cũng giống như ở Malaysia, Toyota Camry 2022 tại thị trường Thái Lan sẽ không còn bản 2.0L tiêu chuẩn, thay vào đó là sự trở lại của bản 2.5G bên cạnh các phiên bản Hybrid Premium và Premium Luxury, cùng một bản 2.5E Sport mới.

Trang bị động cơ xăng duy nhất là loại A25A-FKB dung tích 2.5L nạp khí tự nhiên, cho công suất 203 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn 250 Nm tại 5.000 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Trong khi đó, hệ thống Hybrid sử dụng động cơ xăng Atkinson, cho công suất 176 mã lực tại 5.700 vòng/phút và mô-men xoắn 221 Nm tại 3.600-5.200 vòng/phút.

Hỗ trợ cho động cơ xăng trên là mô-tơ điện 87 mã lực/202 Nm, mang lại công suất 208 mã lực cho cả hệ thống hybrid. Bộ pin nickel-metal hydride (NiMH) vẫn được sử dụng, nhưng giờ đây nằm dưới ghế sau, thay vì ở dưới sàn như trước, nhằm tăng không gian chứa đồ và giảm trọng tâm xe.

Thay đổi về hình thức của Toyota Camry chỉ ở mức vừa đủ.

Ở phiên bản 2022 này, hình thức bên ngoài của Toyota Camry chỉ dừng lại ở một số thay đổi nhỏ, như ở hốc gió trung tâm, lưới tản nhiệt bên dưới cỡ lớn giờ đây có thêm các chi tiết crôm.

Bên trong xe, cụm điều khiển trung tâm đã được bố trí lại, với màn hình cảm ứng của hệ thống thông tin - giải trí giờ đây nằm trên các cửa gió điều hòa. Đây là phong cách giống các xe khác mới ra mắt gần đây của Toyota.

Nội thất Toyota Camry 2022 phiên bản tại Nhật Bản.

Về công nghệ, thay đổi đáng chú ý nhất ở phiên bản 2021 là Camry có gói trang bị an toàn Safety Sense 2.5+ mới của Toyota, với camera chất lượng cao hơn và thêm radar nhằm tăng khả năng bao quát ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Hãng xe Nhật Bản cho biết, tính năng hỗ trợ chống va chạm phía trước của gói an toàn mới này được cải tiến nhiều so với gói 2.0 trước đây, như phát hiện được người/chướng ngại vật trên lối đi bộ trong khi xe đang rẽ trái.

Sau khi ra mắt tại Thái Lan, nhiều khả năng Toyota Camry phiên bản nâng cấp 2022 sẽ tới các thị trường Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam. Việc này đã được dự đoán từ vài tháng nay, khi các đại lý có động thái khuyến mại khoảng 40 triệu đồng cho khách mua Camry, dù đây là mẫu xe bán khá chạy trong phân khúc sedan cỡ D.

Nhật Minh

Theo Paultan

Ảnh: Toyota