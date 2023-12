Ngày 3/12, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết trong 10 tháng đã qua của năm 2023, toàn tỉnh Nghệ An ghi nhận có gần 60.000 phương tiện xe cơ giới các loại đăng ký mới. So với các năm, năm nay phương tiện đăng ký tăng cao.

Được biết, từ tháng 8, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã tiến hành đấu giá các biển số ô tô. Tại tỉnh Nghệ An, đã có khoảng 20 biển được đưa ra đấu giá thành công với số tiền khoảng 2 tỷ đồng.

Tỉnh Nghệ An nằm trong top đầu về số lượng ô tô cá nhân được đăng ký (Ảnh: Nguyễn Duy).

Trước đó theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm 2023 tại địa phương này có gần 6.900 ô tô được đăng ký mới (tăng 4,03%), 33.799 mô tô - xe máy, 3.961 xe máy điện được đăng ký.

Tính đến tháng 6, toàn tỉnh Nghệ An có 177.624 ô tô, gần 2 triệu mô tô (tăng 1,73%); 137.170 xe máy điện (tăng 2,9%) so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, Nghệ An đang được xếp vào danh sách tỉnh nghèo, nhưng lại là địa phương nằm trong top đầu về số lượng ô tô cá nhân đăng ký mới những năm gần đây.

Theo các chuyên gia nhận định, người dân Nghệ An mua ô tô nhiều do những năm trở lại đây, kinh tế phát triển năng động, đa dạng, người dân có nhiều cơ hội phát triển kinh tế, thu nhập tăng lên từ nhiều nguồn như bất động sản, xuất khẩu lao động, sản xuất kinh doanh.

Trong đó, nhiều người Nghệ An rất thành đạt ở trong nước và cả nước ngoài đã gửi tiền về cho gia đình. Theo khảo sát, người dân Nghệ An chủ yếu mua các dòng xe phổ thông dao động 400-700 triệu đồng, xe sang và siêu sang không có nhiều.