Tiggo 8 - dòng SUV trang bị nhiều tính năng an toàn

Là một doanh nghiệp hoạt động với kim chỉ nam "Thành lập dựa trên công nghệ", Chery cho biết luôn chú trọng vào tính an ninh và công nghệ của sản phẩm. Theo đó, Tiggo 8 được trang bị ESP "mười trong một" của Bosch (phiên bản 9.3), bao gồm ABS (hệ thống chống bó cứng phanh), EBD (phân bổ lực phanh điện tử), EBA (hỗ trợ phanh điện tử) và nhiều chức năng hỗ trợ lái xe khác.

Sự kết hợp của các thiết bị bên trên có thể ngăn xe bị trượt, lật,... trong quá trình lái xe, do đó tăng tính an toàn cho hành khách về nhiều mặt.

Hiểu mức độ quan trọng của một sản phẩm trong việc đảm bảo an toàn có thể phòng tránh được những rủi ro trên đường, Tiggo 8 Pro đã được trang bị hệ thống ADAS thế hệ mới.

Vì vậy, Tiggo 8 Pro có thể giúp người dùng dễ dàng điều khiển xe trong nhiều tình huống, cho dù phương tiện khác đang chuyển làn trên đường cao tốc hay bám sát phương tiện phía trước trong đoạn đường tắc nghẽn.

Bên cạnh đó, Tiggo 8 cũng giám sát theo thời gian thực và chủ động phanh trong vòng một phần nghìn giây khi gặp người đi bộ hoặc người đi xe đạp đột ngột băng qua đường nhằm tránh tai nạn va chạm.

Trong quá trình lái xe, lên dốc và xuống dốc là tình huống phổ biến và cũng là nỗi lo lắng lớn nhất của những người mới tập lái. Tiggo 8 trang bị HDC (kiểm soát đổ đèo) và HHC, có thể hỗ trợ giải quyết các vấn đề trên.

Theo đó, HDC giúp lái xe xuống dốc dễ dàng như lái xe trên đường bằng. Người lái xe không phải vận hành bàn đạp phanh. Trong khi HHC cho phép những người lái mới bắt đầu xuất phát một cách dễ dàng và tránh được tình huống nguy hiểm khi trượt về phía sau.

Hơn nữa, thân xe có độ bền cao đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách. Vì coi trọng vấn đề an toàn, Tiggo 8 cũng được hãng Chery áp dụng thân xe tích hợp hấp thụ va chạm và hấp thụ năng lượng được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn an toàn năm sao, với thép cường độ cao chiếm 65%.

Ngoài ra, sản phẩm sử dụng thép định hình nhiệt cao Benteler, cùng một nhà cung cấp thép của Mercedes Benz và BMW. Cường độ tối đa của vật liệu này vượt qua 1500Mpa, tương đương với vật liệu hàng không vũ trụ. Trong số đó, các trụ A và B và các bộ phận quan trọng khác được làm bằng thép cường độ cực cao, với độ cứng xoắn của thân đạt 21000Nm/⁰, cải thiện hiệu quả khả năng chống va đập từ phía trước và bên hông, nâng cao an toàn cá nhân cho người lái xe và hành khách.

Tiggo 8 còn được trang bị hệ thống giám sát áp suất lốp thông minh, có thể hỗ trợ ngăn ngừa tai nạn hiệu quả hơn. Trong trường hợp có những bất thường như xẹp lốp, áp suất lốp cao - thấp, nhiệt độ cao, hệ thống sẽ tự động báo động và hiển thị trạng thái lốp để đảm bảo an toàn cho xe.

Trang bị an toàn khép kín giúp xe có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu di chuyển của gia đình. Túi khí thường được đặt ở ba vị trí, phía trước xe, tức là ghế lái và hành khách, bên hông, tức là ghế trước và ghế sau, và nóc xe. Tiggo 8 được trang bị 6 túi khí, được tích hợp cùng với dây đai an toàn để bảo vệ chống va chạm cho người lái và hành khách.

Đại diện Chery cho biết, trong trường hợp xảy ra va chạm, túi khí có thể giảm 25% tỷ lệ chấn thương vùng đầu và khoảng 80% tỷ lệ chấn thương vùng mặt.

Tiggo 8 Pro đảm bảo an toàn trên mọi hành trình (Ảnh: Chery).

Bên cạnh đó, Isofix đáp ứng nhu cầu của khách hàng gia đình, có thể kết nối chắc chắn ghế trẻ em với xe, đơn giản hơn so với việc sử dụng dây đai an toàn và đảm bảo sự an toàn của trẻ.

Tiggo 8 cũng được trang bị dây đai an toàn dự ứng lực. Tại thời điểm va chạm, trước tiên xe sẽ thắt chặt dây đai và ngay lập tức buộc chặt người lái và hành khách vào ghế trước khi bị di chuyển, sau đó khóa dây an toàn để ngăn người nghiêng về phía trước, đảm bảo an toàn một cách hiệu quả hơn.

Là một chiếc SUV cỡ trung dành cho gia đình, đại diện Chery cho biết, Tiggo 8 toàn diện về mặt an toàn. Thân xe có độ bền cao vượt trội so với các mẫu xe cùng phân khúc. Hệ thống an toàn mười trong một và các thiết bị trong xe nâng cao hiệu quả an toàn của người lái và hành khách.

Các mẫu xe của Chery có mặt tại Qatar (Ảnh: Chery).

Theo đại diện Chery, trong thời gian diễn ra trận đấu bóng đá, sản phẩm Tiggo 8 của Chery được sử dụng làm phương tiện an ninh tại Qatar, cũng như phương tiện di chuyển cho các cơ quan truyền thông từ hơn mười quốc gia thi đấu.

Bên cạnh đó, Chery có hơn 10 triệu chủ sở hữu trên toàn thế giới, trong đó có nhiều người hâm mộ bóng đá. Chery cho phép đặt chỗ dịch vụ đưa đón miễn phí thông qua mạng xã hội và các trang web chính thức. Điều này nhằm mục đích giúp khách hàng có được cảm giác thân thuộc khi ở nước ngoài và tận hưởng niềm đam mê World Cup mà không lo lắng về phương tiện hay tắc đường.

Tiggo8 Pro được sử dụng làm xe an ninh của Qatar World Cup 2022 (Ảnh: Chery).

"Chủ sở hữu phương tiện đăng ký dịch vụ này chỉ cần cung cấp giấy chứng nhận danh tính của người dùng Chery và thông tin du lịch có liên quan trên các nền tảng chính thức. Sau khi xem xét, chủ sở hữu sẽ nhận được thông tin về xe đưa đón theo lịch trình như một khách hàng VIP", đại diện Chery nói.