Thị trường ô tô Việt Nam "lao dốc", VinFast vượt Toyota trong tháng 7

Hầu hết các hãng xe đều có doanh số đi xuống và xu hướng này kéo dài từ tháng 3 đến nay, riêng VinFast "ngược dòng" nhờ các chương trình giảm giá sâu, giúp lượng xe bán ra tháng qua vượt Toyota.

Báo cáo bán hàng của các nhà sản xuất ô tô tại Việt Nam trong tháng 7 phần lớn ghi nhận kết quả không vui. Với Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), các thành viên đã bán ra 16.035 xe, bao gồm 10.411 xe du lịch, 5.163 xe thương mại và 461 xe chuyên dụng.

Doanh số xe của các thành viên VAMA qua các tháng.

So với tháng trước, doanh số xe du lịch giảm 34%; xe thương mại giảm 27% và xe chuyên dụng giảm 30%. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm ngoái, lượng ô tô của các thành viên VAMA vẫn tăng 33%. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp kể từ đầu năm nay, lượng xe của VAMA bán ra đi xuống. So với đỉnh hồi tháng 3 là hơn 31.000 xe thì đến nay doanh số đã giảm một nửa.

Tương tự vậy, TC Motor, nhà phân phối dòng xe Hyundai tại Việt Nam, cũng trải qua tháng 7 với doanh số sụt khoảng 1.500 xe. Trong tháng vừa qua, đã có 4.031 xe Hyundai được bán ra, giảm 27,5% so với tháng 6 và giảm 48% so với cùng kỳ năm 2020. Tín hiệu tích cực là doanh số cộng dồn từ đầu năm đến nay đạt hơn 38.000 xe, tăng nhẹ so với trước.

VinFast nằm trong số ít hãng xe tăng trưởng trong tháng 7 khi có 3.782 xe giao khách hàng, tăng khoảng 7,5% so với tháng 6. Thúc đẩy cho kết quả này công đầu thuộc về Fadil với mức tăng 14,7% so với tháng trước, Lux A2.0 nhích nhẹ. Hãng xe Việt đã tung ra nhiều chương trình giảm giá sâu thời gian qua.

Ước tính toàn thị trường ô tô Việt Nam giảm khoảng 30% so với tháng 7. Việc "ngược dòng" của VinFast giúp hãng xe này vươn lên là thương hiệu xe bán chạy thứ hai Việt Nam trong tháng qua. Cụ thể, đứng đầu tiếp tục là Hyundai (4.031 xe), tiếp sau là VinFast (3.782 xe), bị đẩy xuống vị trí thứ ba là Toyota (3.617 xe), tiếp sau lần lượt là Kia (2.317 xe), Mazda (1.200 xe).

Việc giãn cách xã hội và dịch Covid-19 rõ ràng đã ảnh hưởng lớn tới doanh số của toàn ngành. Các hãng liên tục đưa ra các chương trình khuyến mại trong vài tháng qua nhưng không đủ sức kéo thị trường hồi phục. Trong tháng 8 này, lượng xe bán ra được dự báo có thể vẫn đi xuống do tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, cộng thêm tâm lý kiêng mua xe tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch).

