Thế mạnh giúp dòng xe SUV như VinFast VF 9 chinh phục người dùng

Trong hàng thập kỷ, tại thị trường Việt Nam, sedan luôn là phân khúc xe dẫn đầu so với các dòng xe khác như SUV, CUV hay MPV. Tuy nhiên, khoảng 5 năm trở lại đây, sở thích của người dùng có phần thay đổi. Với phân khúc 1,5-2 tỷ đồng, thay vì chọn các mẫu sedan cao cấp, người dùng có xu hướng ưu tiên lựa chọn các dòng SUV cỡ lớn với nhiều ưu điểm nổi trội như VF 9 - mẫu E-SUV điện cao cấp nhất của VinFast.

Xe VF 9 ngày càng được lòng người dùng với hàng loạt lợi thế.

Không gian khoang cabin và hành lý rộng rãi

Hầu hết các mẫu xe sedan được thiết kế để có thể chở tối đa 5 người. Với gia đình đông thành viên thì một chiếc sedan là quá chật chội. Lúc này, SUV là phương tiện phù hợp với nhu cầu sử dụng cho một gia đình. VinFast VF 9 được thiết kế với 3 hàng ghế, cùng tùy chọn 6 hoặc 7 chỗ ngồi, xe cung cấp không gian đủ rộng cho cả gia đình hoặc nhóm bạn đi du lịch.

Khoang chứa đồ rộng rãi cũng là ưu điểm của SUV. Dung tích khoang chứa hành lý khi có hàng ghế cuối của VinFast VF 9 là 212 lít, con số này lên đến 926 lít khi gập phẳng hàng ghế cuối. Trong khi đó, do thiết kế nên dung tích khoang hành lý của những dòng xe sedan cao cấp lại khá khiêm tốn.

Phát huy thế mạnh của dòng SUV nên không gian cốp VF 9 có ưu thế cả về chiều rộng, chiều sâu và chiều cao. Chủ xe có thể thoải mái vận chuyển lượng lớn đồ đạc, kể cả đồ cồng kềnh, tiện lợi trong những chuyến đi dài.

Khả năng chinh phục mọi địa hình

Do có khoảng sáng gầm thấp (120-155mm) nên sở trường của xe sedan chủ yếu là trong phố, đường đẹp. Nếu phải đi đường đèo, leo dốc, vỉa hè, đường ổ gà hay ngập nước thì dòng xe này gặp nhiều bất lợi.

VinFast VF 9 sử dụng bánh xe đường kính lớn giúp khoảng sáng gầm xe không tải đạt 197mm. Cùng với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, khả năng chinh phục địa hình phức tạp không phải thách thức với mẫu xe điện cao cấp của VinFast.

Xe VF 9 phù hợp cho những chuyến đi dài.

Anh Dương Phạm, chủ xe VF 9 vừa có chuyến xuyên Việt cùng gia đình chia sẻ, anh đã có hành trình nhàn dù đi qua mọi địa hình, từ cung đường ven biển, xuống mũi Cà Mau, qua các tỉnh Tây Nguyên. "Xe êm khi đi trên những cung đường đèo và đổ dốc", vị chủ xe chia sẻ.

Tiết kiệm chi phí vận hành

Thiết kế xe VF 9.

"VF 9 tiết kiệm tối ưu, với chiếc xe full-size 6 chỗ mà chi phí điện chưa tới 1.000 đồng/km", anh Dương Phạm chia sẻ về điều ấn tượng trong chuyến hành trình xuyên Việt của gia đình mình.

Anh Philip Pham, chủ nhân của chiếc Vinfast VF 9 với hành trình xuyên Việt 5.000km trong 10 ngày cũng cho biết, chi phí điện cho mỗi lần sạc đầy khoảng 1/6 so với việc đổ xăng cho xe xăng tương đương. Theo ghi nhận của anh Philip, trong khi chi phí đổ đầy bình xăng cho một chiếc xe xăng full-size không dưới 2 triệu đồng, thì chi phí sạc đầy bình cho một chiếc ô tô điện khoảng 300.000 đồng.

Xe điện VinFast nói chung và VF 9 nói riêng còn được khách hàng thừa nhận là mẫu xe kinh tế, tối ưu, nhờ chi phí bảo dưỡng thấp. Theo ước tính, chi phí bảo dưỡng của VF 9 ở mức 12.000 km là 780.000 đồng.

Tính an toàn

VinFast VF 9 được thiết kế hướng tới các tiêu chuẩn an toàn quốc tế cao nhất trên thị trường như 5 sao Euro NCAP và 5 sao NHTSA. Ngoài ra, VF 9 sở hữu 11 túi khí, đồng thời có khung gầm vững chắc mang lại khả năng vận hành ổn định, an toàn ở những điều kiện đường và dải tốc độ khác nhau. Bên cạnh đó, SUV cỡ lớn này còn có hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS với nhiều tính năng như: hỗ trợ lái trên cao tốc, cảnh báo chệch làn, cảnh báo va chạm trước... Nhờ vậy, người lái và hành khách được đảm bảo ở mức cao nhất về an toàn trên mọi hành trình.

Với hàng loạt những chính sách mới được VinFast áp dụng dành riêng cho chủ xe VF 9 như: miễn phí sạc 2 năm, có hotline chăm sóc riêng 24/7, hỗ trợ đổi xe cũ lên xe mới, cam kết mua lại xe,... giới quan sát nhận định VF 9 tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của khách hàng.