Tài xế sống sót thần kỳ trong chiếc Nissan Altima gập đôi dưới gầm xe tải

Dân trí Sau vụ tai nạn nghiêm trọng, những gì còn lại của chiếc Nissan Altima chỉ là đống sắt vụn, nhưng nữ tài xế vẫn sống sót và chỉ bị thương nhẹ.

Chiếc xe bị nghiền nát dưới bánh chiếc xe tải hạng nặng sau vụ tai nạn. (Ảnh: Autoplus)

Vụ tai nạn kinh hoàng này xảy ra trên một cây cầu ở núi Vernon, Washington, Hoa Kỳ. Người phụ nữ 46 tuổi điều khiển chiếc xe Nissan Altima chạy sau một xe đầu kéo thì bị một chiếc xe tải phía sau không phanh kịp đã đâm trúng.

Theo một nhân viên cứu hỏa can thiệp hiện trường, đây là một vụ tai nạn "bạo lực khó tin". Trên thực tế, chiếc Nissan đã bị va chạm và dưới tác dụng của lực quá mạnh, đã bị đẩy vào gầm chiếc xe tải hạng nặng phía trước.

Khi vụ việc xảy ra mọi người đều ngay lập tức nghĩ đến một tai nạn chết người, cho đến khi họ nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu trong mớ kim loại.

Những gì còn lại của chiếc Nissan là nằm gọn và bị nghiền nát theo đúng nghĩa đen dưới bánh của chiếc xe tải đến mức nó bị gập vào trong và trục sau chĩa lên trời. Thật may mắn, người phụ nữ điều khiển xe con đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

Tài xế ngồi trong xe vẫn sống sót thần kỳ và chỉ bị thương nhẹ. (Ảnh: AutoPlus)

Để giải thoát cho nữ tài xế, đội cứu hộ đã phải chặn đường cao tốc và gọi một chiếc xe cẩu đến hỗ trợ, nâng chiếc xe tải nặng nề đang nằm đè trên chiếc Nissan.

Khi công việc giải cứu chiếc xe con này hoàn thành, người phụ nữ đã có thể tự bò ra khỏi đống đổ nát. Điều khó tin nhất trong câu chuyện này là tài xế chỉ kêu đau ở xương sườn và nhức đầu.

Chiếc xe bị gập đôi như một chiếc bánh pizza đã may mắn bảo vệ nữ tài xế trong xe thoát khỏi tử thần. (Ảnh: AutoPlus)

Theo các nhân viên cứu hỏa, việc chiếc Nissan gập đôi giống như một chiếc bánh pizza đã bảo vệ an toàn cho người ngồi trên xe. Trong cái rủi lại có cái may, nữ tài xế đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Đoàn Trung Nam

Theo Autoplus