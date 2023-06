Theo Postsen, mạng xã hội Ấn Độ mới đây xôn xao trước một tình huống va chạm giao thông trên tuyến đường Tamil Nadu ở địa phương. Theo đó, người lái chiếc ô tô màu trắng và người đi xe máy đã xảy ra cãi vã, điều này tiếp tục ngay cả khi hai phương tiện đang lưu thông trên đường.

Người đàn ông trên xe máy liên tục chỉ tay về phía tài xế ô tô. Không chịu dừng lại, chiếc ô tô màu trắng sau đó đã đánh lái sang bên phải, theo chiều đi của mình, húc vào chiếc xe máy. Hậu quả là người đàn ông trên xe máy bị mất thăng bằng, rơi túi đồ xuống đường, nhưng sau đó đã kịp xử lý để dừng xe lại.

Chiếc ô tô bị hư hỏng nhẹ phần đầu, tài xế bước ra khỏi xe và tiếp tục lời qua tiếng lại với người đàn ông đi xe máy.

Tài xế ô tô cố tình tông vào người đi xe máy sau cuộc cãi vã (Video: Twitter).

Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội không cho thấy toàn bộ nguyên nhân của câu chuyện trên. Trang Postsen nói rằng người đàn ông đi xe máy đã quyết định rời đi dù mình vừa bị người khác tông xe vào. Nhiều ý kiến đã lên án hành động của lái xe ô tô, cho rằng nó có thể gây hậu quả khó lường.

Theo CarToq, khi gặp tình huống tương tự thì các tài xế nên "hạ nhiệt" căng thẳng thay vì để vấn đề đi xa.

Tránh gây hấn: Nếu gặp ai đó có hành vi hung hăng trên đường, đừng phản ứng lại và cũng đừng trả đũa. Hãy tập trung vào việc lái xe và sự an toàn của bản thân, duy trì khoảng cách an toàn với các phương tiện khác và đừng quên rằng sự an toàn là quan trọng nhất.

Tránh bấm còi không cần thiết: Việc bấm còi quá mức có thể khiến căng thẳng tăng cao. Hãy sử dụng còi xe một cách văn minh và chỉ dùng khi thực sự cần thiết, chẳng hạn như khi cần cảnh báo cho người và các phương tiện khác về một mối nguy hiểm nào đó.

Nhường đường và kiên nhẫn: Nếu gặp một tài xế nào đó đi ẩu hoặc tỏ ra thiếu kiên nhẫn, hãy cứ để họ vượt qua. Tránh việc chặn đường hoặc đối đầu không cần thiết với những người này và càng không nên để sự hung hăng của người khác ảnh hưởng đến tâm trạng và việc lái xe của bản thân.

Xử lý "nguội": Nếu chứng kiến những trường hợp lái xe ẩu hoặc hung hăng gây nguy hiểm, hãy tìm cách báo cáo tới lực lượng chức năng theo cách phù hợp. Quay lại video, sử dụng camera hành trình ghi được hành vi, kèm theo biển số để gửi cho CSGT là một ví dụ.