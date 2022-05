Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe trọng tải lớn được camera giám sát ghi lại trên tuyến quốc lộ 51, đoạn qua xã Phước Thái (huyện Long Thành, Đồng Nai).

Theo đó, chiếc xe ben di chuyển không đúng làn vẫn liều lĩnh chuyển hướng sang đường. Cùng thời điểm, một chiếc xe container lao đến từ phía sau, không kịp quan sát và xử lý nên đã tông mạnh vào hông xe ben.

Sau pha va chạm mạnh, xe container bốc cháy, mất lái rồi tông vào một ngôi nhà ven đường mới dừng lại.

May mắn là 2 chiếc xe cỡ lớn này không tông vào phương tiện nào khác, dù đoạn đường khá đông.

Vụ tai nạn kinh hoàng giữa hai "hung thần xa lộ" (Video: Trên Đường Thiên Lý).

Đoạn clip về tình huống va chạm giao thông nghiêm trọng giữa hai "hung thần xa lộ" đã gây sốt sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc trước việc sang đường ẩu của tài xế xe ben.

"Không hiểu sao tình huống này mà tài xế xe ben vẫn sang đường được. Vừa đi sai luật, vừa quá sức liều mạng để rồi gây họa nghiêm trọng cho người khác, thật khó có thể chấp nhận", tài khoản Facebook N.Quang bày tỏ sự bức xúc sau khi xem đoạn clip.

"Tài xế xe ben cứ ỉ xe mình to rồi xem thường các xe khác, muốn đi kiểu gì thì đi hay sao? Ai ngờ lại gặp phải xe khác to hơn. Đúng là pha đụng độ giữa hai gã khổng lồ, may mắn là không có ai khác bị vạ lây trong tình huống này", người dùng Facebook P.Hoàng bình luận.

"Xe tôi to, tôi qua đường thì các anh phải nhường, có lẽ tài xế xe ben đã nghĩ như vậy trong tình huống này? Cuối cùng lại phải gánh hậu quả cho chính mình và người khác. Quá sức xem thường pháp luật và tính mạng của người khác", một người dùng mạng xã hội khác bình luận.

Trong khi đó, một số cư dân mạng cho rằng tài xế chiếc xe container đã bị xe tải phía trước mặt che khuất tầm nhìn nên không quan sát thấy chiếc xe ben đang sang đường. Nếu quan sát thấy tình huống sớm hơn thì tài xế chiếc xe container này đã có thể giảm tốc độ để tránh tình huống va chạm xảy ra.