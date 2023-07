SYM 50cc và hành trình roadshow chào hè qua 23 tỉnh thành trên cả nước

Roadshow "Go with SYM Shark 50cc" qua 23 tỉnh thành

Không chỉ là phương tiện giúp Gen Z di chuyển hàng ngày, xe máy SYM 50cc còn là người bạn thân thiết cùng các bạn Gen Z thể hiện cá tính và tận hưởng mọi khoảnh khắc tuổi trẻ. Vì vậy, "Show Your Moving - Chuyển động cùng SYM" là tinh thần mà SYM Vietnam kỳ vọng sẽ truyền tải, khuyến khích các bạn trẻ tự tin trong từng chuyển động cũng như thoải mái trải nghiệm cuộc sống hàng ngày.

SYM - Đi cùng Shark 50cc (Ảnh: SYM).

Trong khuôn khổ chiến dịch này, SYM Vietnam tổ chức hành trình roadshow khám phá 23 tỉnh thành trên cả nước, kéo dài trong 1 tháng với tên gọi "Go with SYM Shark 50cc".

Thông qua hoạt động này, SYM muốn thể hiện tinh thần đầy năng lượng của một Gen Z luôn chuyển động để tìm hiểu những điều khác lạ và không ngại phiêu lưu trên những chặng đường mới.

"Go with SYM Shark 50cc" xuất phát từ TPHCM vào ngày 10/7/2023 với sự tham gia của đoàn xe Shark 50 và những bikers đầy sức trẻ. Đoàn sẽ đi qua những cung đường tuyệt đẹp của 23 tỉnh thành từ Nam ra Bắc như Tiền Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau, Nha Trang, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Tây Ninh, Bình Dương,..

Để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của hành trình, đoàn sẽ check in ở những địa điểm nổi tiếng và giao lưu với fan của SYM tại các đại lý SYM ở từng địa phương.

Điểm dừng check-in đoàn Roadshow (Ảnh: SYM).

Đoàn xe diễu hành trên những tuyến đường lớn của thành phố (Ảnh: SYM).

Đoàn xe Shark 50cc nổi bật trên các cung đường (Ảnh: SYM).

Đoàn xe Shark 50cc đi tới 23 tỉnh, thành khu vực toàn quốc (Ảnh: SYM).

Trong chuyến đi, "Go with SYM Shark 50cc" còn tổ chức nhiều hoạt động dành cho tất cả khách hàng, nhất là các bạn trẻ tại mỗi điểm dừng chân. Các hoạt động như phát quà SYM, chụp ảnh đoàn xe Shark 50cc để tham gia photo contest trên fanpage, hứa hẹn sẽ là nơi check in thú vị của tín đồ yêu xe SYM.

Xe tay ga Shark 50 - Đồng hành cùng Gen Z năng động

Đồng hành trong chiến dịch mùa hè này là "ngôi sao mới" nhà SYM - xe tay ga Shark 50. Xe được thiết kế với bảng màu thời thượng cùng kiểu dáng hiện đại, giúp bạn trẻ nổi bật trên phố.

Để đáp ứng nhu cầu của Gen Z yêu thích sự tự do, SYM trang bị cho xe nhiều tính năng hiện đại như cốp rộng, nắp bình xăng trước, mặt đồng hồ LCD, sàn để chân thoải mái, phuộc sau có nhiều nấc tự điều chỉnh giúp vận hành êm ái trên nhiều địa hình, chân chống cải tiến…

Xe cũng sở hữu động cơ 50 phân khối, khởi động nhạy, tiết kiệm xăng, bảo vệ môi trường. Nhờ vậy, xe giúp các bạn trẻ linh hoạt di chuyển trong thành phố và dễ dàng khám phá các địa điểm mới.

Shark 50 sở hữu thiết kế trẻ trung, bảng màu thời thượng (Ảnh: SYM).

Shark 50 cho thấy một cá tính khác biệt, năng động, thích di chuyển đó đây của Gen Z. Vì vậy, dù mới được ra mắt trong thời gian gần đây nhưng Shark 50 đã nhanh chóng tạo được cảm tình với nhiều bạn trẻ và trở thành "chiến mã" đồng hành của "Go with SYM Shark 50cc".

"Với Shark 50 và chương trình roadshow, SYM Vietnam sẽ không ngừng chuyển động, tăng tốc cùng giới trẻ trên hành trình khám phá tương lai. Bạn hãy đón chờ những hoạt động sắp tới của SYM và Shark 50", đại diện SYM chia sẻ.

Tham khảo thêm thông tin chương trình tại: https://www.facebook.com/SYMVietnam/videos/203940782263053/