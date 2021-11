"Soi" dàn sao sẽ tham dự lễ ra mắt xe VinFast VF e35 và e36 tại Mỹ

Dân trí Những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đến giới trẻ sẽ đến gian VinFast tại triển lãm Los Angeles Auto Show 2021, như một thông điệp về tầm nhìn toàn cầu của nhà sản xuất ô tô Việt Nam.

Sự kiện ra mắt toàn cầu bộ đôi VinFast VF e35 và VF e36 vào ngày 18/11 tại triển lãm Los Angeles Auto Show được xem là một trong những "bom tấn" 2021 của nền ô tô Việt Nam. Sau Paris Motor Show 2018, Mỹ sẽ là sân chơi quốc tế tiếp theo mà VinFast tham gia, đánh dấu cho kế hoạch bán xe tại Bắc Mỹ và châu Âu.

Sự kiện của VinFast là điểm nhấn lớn nhất của nền công nghiệp ô tô Việt Nam trong năm 2021 (Ảnh: VF).

Đáng chú ý, giống như tại Paris, khi VinFast mời cả danh thủ David Beckham, lần ra mắt cũng sẽ quy tụ những người có tầm ảnh hưởng, các nhân vật nổi tiếng như Supercar Blondie, Nas Daily hay diễn viên Lana Condor…

Cùng Dân trí điểm qua một số cái tên nổi bật.

Supercar Blondie - nữ vlogger chuyên đánh giá các siêu xe cực hiếm

Trong số dàn khách mời của nhà sản xuất ô tô đến từ Việt Nam, nổi bật là nữ YouTuber Supercar Blondie. Đây là nhân vật không xa lạ gì với giới mê xe trên toàn thế giới, khi thường là người đầu tiên "review" các siêu xe cực hiếm hoặc mới ra mắt.

Supercar Blondie là nhân vật "hot" bậc nhất trong dàn khách mời của VinFast (Ảnh: SB).

Với châm ngôn "Tôi tiếp cận siêu xe theo cách sẽ thu hút 99% người thường, thay vì 1% các chuyên gia về xe hơi", Supercar Blondie hiện là reviewer ô tô hàng đầu thế giới. Con số 7,05 triệu, 9,5 triệu và 43 triệu người theo dõi trên ba nền tảng YouTube, Instagram và Facebook là minh chứng rõ ràng nhất và vượt xa các "ông hoàng" khác trong làng đánh giá xe.

Cô sở hữu lượng người theo dõi "khủng" mà bao reviewer mong ước (Ảnh: SB).

"Cô nàng tóc vàng" này tên thật là Alexandra Mary Hirschi, từng làm phát thanh viên trước khi chuyển sang review xe. Chỉ trong 3 năm "bén duyên" với lĩnh vực được đánh giá là chỉ dành cho đàn ông, cô đã trở thành reviewer siêu xe thuộc top đầu thế giới, đến nỗi nhiều hãng xe danh tiếng đã "tự giác" chuyển các sản phẩm vừa ra mắt cho cô đánh giá trước cả khách hàng.

Supercar Blondie còn từng review cả Batmobile trong bộ phim "Batman" (Ảnh: SB).

Danh sách những mẫu xe hàng hiếm mà cô từng "qua tay" có Devel Sixteen, BMW 3.0 CSL Hommage R, Ferrari 599 GTZ, Lamborghini Terzo Millennio, Bugatti Veyron L'Or Blanc, hay cả chiếc siêu xe Batmobile của "Người Dơi".

Cô đã đăng story xác nhận tham dự Los Angeles Auto Show 2021 cùng hãng xe Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

Trên trang Instagram và Facebook cá nhân, Supercar Blondie cũng đã đăng loạt story cho biết cô đã có mặt tại Mỹ để tham gia Los Angeles Auto Show 2021 cùng VinFast. Nữ vlogger chia sẻ rằng cô rất hào hứng để chứng kiến khoảnh khắc VF e35 và e36 được ra mắt toàn cầu, cũng như khẳng định đây sẽ là bộ đôi làm thay đổi cuộc chơi xe điện mà nhiều hãng ô tô hàng đầu thế giới đang tham gia, như Tesla, Porsche, Volkswagen...

Nas Daily - travel blogger hàng đầu thế giới

Ngoài Blondie, sự kiện ra mắt xe của VinFast còn có sự góp mặt của Nas Daily, một YouTuber nổi tiếng không kém, chuyên quay các Vlog du lịch và trải nghiệm.

Nas Daily đã từng đến Việt Nam để quảng bá du lịch (Ảnh: ND).

Nas Daily, tên thật là Nuseir Yassin, nổi danh thông qua những video có thời lượng chỉ một phút, với đủ các chủ đề thú vị về cuộc sống, con người và sự vật. Nas Daily đang sở hữu "gia tài" người theo dõi không thua gì Supercar Blondie, với 5,29 triệu "subscriber" trên YouTube, 3 triệu lượt theo dõi trên Instagram và lên tới 20 triệu người theo dõi qua Facebook.

Nuseir Yassin từng giành được học bổng toàn phần của Đại học Harvard.

Bên cạnh đó, anh còn thành lập và điều hành một học viện truyền thông có tên Nas Academy, đồng thời là người phát triển phần mềm chuyển tiền Venmo cho PayPal - ứng dụng nổi tiếng toàn cầu.

Nas Daily bên trong nội thất của VF e35 (Ảnh chụp màn hình).

Trước ngày ra mắt, anh chàng đã đăng lên trang Instagram cá nhân story "hé lộ" về hai chiếc VinFast, cùng sự háo hức chờ đợi thời điểm "vén màn" các mẫu xe điện gầm cao này.

Lana Condor - nữ diễn viên người Mỹ gốc Việt trong siêu phẩm "X-Men"

Lana Therese Condor hay Trần Đồng Lan, sinh năm 1997, là một diễn viên, ca sĩ và nhà sản xuất có tiếng tại Mỹ. Ở tuổi 23, diễn viên gốc Việt Lana Condor đã "bỏ túi" cho mình nhiều bộ phim nổi tiếng như "Alita: Battle Angel", series "To All the Boys" và đặc biệt là vai diễn đưa tên tuổi của cô đến gần với khán giả Việt trong bom tấn "X-Men: Apocalypse" hợp tác cùng các diễn viên đình đám như James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender…

Tạo hình nhân vật Jubilee của Lana Condor trong phim "X-Men" (Ảnh: DStar).

Ngoài ra, cô đạt một số thành tựu như hạng mục "Phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất" tại MTV Movie & TV Awards 2021 cho "To All the Boys: Always and Forever" khi thủ vai chính, giải "Ngôi sao điện ảnh thế hệ mới của Hollywood" do Hội đồng Đánh giá Hollywood trao tặng vào năm 2020, đề cử "Nữ diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất" tại Teen Choice Awards 2019.

Lana Condor được đánh giá là một người đa tài cùng khả năng diễn xuất tốt (Ảnh: DStar).

Xét về độ "phủ sóng", cô nàng sinh ra tại Cần Thơ này đang có trong tay hơn 858 nghìn người theo dõi trên kênh YouTube cá nhân, hơn 1,7 triệu người trên Facebook và lên tới 11,1 triệu "follower" trên trang Instagram.

Một số nhân vật khác tham dự buổi ra mắt của hãng xe Việt tại Los Angeles có thể kể đến nữ đạo diễn người Australia gốc Việt Maria Tran, VĐV thể dục dụng cụ Mỹ gốc H'Mông Sunisa Lee với 6 chức vô định thế giới và huy chương Olympic, hay Vlogger người Mỹ Markian có gần 3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Với dàn sao nổi tiếng và "chất lượng" như trên, có thể thấy VinFast đang rất nghiêm túc trong kế hoạch phân phối xe tại Mỹ và châu Âu - những thị trường khó tính bậc nhất trên thế giới. Cùng với đó là thông điệp quảng bá đến bạn bè và khách hàng quốc tế về những chiếc xe "Made in Vietnam" đi cùng tiêu chí chất lượng - sang trọng - an toàn.

Gia An