Skoda Kodiaq: Ưu đãi lên đến 130 triệu đồng trong tháng 8

Sau thời gian gia nhập thị trường ô tô Việt Nam, Skoda Viêt Nam đang cho thấy nỗ lực để tiến gần với khách hàng Việt Nam. Trong thị trường SUV 7 chỗ ngày càng sôi động, Skoda Kodiaq nổi lên như một lựa chọn cho các gia đình hiện đại, đặc biệt ở phân khúc giá hơn một tỷ đồng.

Skoda Kodiaq - lựa chọn SUV 7 chỗ cho các gia đình hiện đại.

Đầu tiên phải nói về thương hiệu Skoda - một trong những thương hiệu ô tô lâu đời nhất thế giới và được ưa chuộng tại châu Âu. Tổng kết thị trường xe tại châu Âu nửa đầu năm 2024, Skoda chiếm vị trí thứ 4 về sản lượng bán ra, bàn giao hơn 380.000 xe tới tay khách hàng. Nếu tính trên toàn cầu, Skoda đã đạt mức bán ra là hơn 448.000 xe và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ đến cuối năm.

Bên cạnh những mẫu xe chủ lực như Octavia, Kamiq, Fabia và Karoq, Kodiaq đóng góp đến hơn 50.000 xe vào sản lượng chung. Vốn vẫn là con gà đẻ trứng vàng của Skoda, Kodiaq tiếp tục gây sốt khi được Skoda cho ra mắt thế hệ mới, trở thành lựa chọn hàng đầu cho phân khúc xe SUV gia đình cỡ lớn.

Skoda Kodiaq được vinh danh là "Xe SUV cỡ lớn tốt nhất" tại Anh quốc.

Kodiaq còn được vinh danh bởi hơn 40 giải thưởng trên toàn cầu trong phân khúc SUV gia đình cỡ lớn những năm gần đây, trong đó có thể kể đến giải thưởng "Xe SUV cỡ lớn tốt nhất" do tạp chí Auto Express (Anh quốc) bình chọn trong 3 năm liên tiếp 2022-2023-2024, và các giải thưởng khác, khẳng định vị thế dẫn đầu về chất lượng và sự hài lòng của khách hàng.

Điểm sáng giá nhất của Kodiaq là không gian nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc. Với 7 chỗ ngồi thoải mái cùng khoảng duỗi chân rộng rãi ở hàng ghế thứ hai, Kodiaq mang đến sự tiện nghi tối đa cho mọi thành viên trong gia đình, ngay cả trong những chuyến hành trình dài. Bên cạnh đó, khoang hành lý rộng rãi với dung tích lên đến 2.065 lít khi gập hàng ghế sau, đáp ứng nhu cầu chuyên chở đồ đạc đa dạng của gia đình.

Không gian nội thất rộng rãi và tiện nghi.

Không chỉ rộng rãi, Kodiaq còn ghi điểm về khả năng bảo vệ an toàn cho mọi hành khách. Được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm MQB vững chắc, Kodiaq sở hữu khả năng vận hành ổn định và chắc chắn. Xe được trang bị hệ thống 9 túi khí an toàn toàn diện, cùng các công nghệ hỗ trợ lái xe tiên tiến như hệ thống phanh khẩn cấp, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng..., đảm bảo an toàn cho hành trình.

Hệ thống túi khí toàn diện.

Sức mạnh vận hành của Kodiaq đến từ khối động cơ Turbo TSI, với công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động ly hợp kép DSG 7 cấp, mang đến khả năng tăng tốc mạnh mẽ từ 0-100km/h chỉ trong 8 giây, mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu với mức tiêu hao nhiên liệu trung bình chỉ 7,5 lít/100km.

Động cơ Turbo TSI cho mô men xoắn cực đại 250 Nm.

Bên cạnh đó, Kodiaq còn được trang bị nhiều tính năng tiện ích thông minh "Simply Clever" đặc trưng của Skoda như ô dù tích hợp cửa xe, khay đựng cốc có thể đóng mở bằng một nút bấm, chức năng gập hàng ghế sau bằng nút bấm từ khoang hành lý…, nâng tầm trải nghiệm cho người dùng.

Trong tháng 8, Skoda Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sở hữu Kodiaq. Theo đó, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi tiền mặt 50 triệu cho phiên bản Style và 130 triệu đồng cho phiên bản Ambition. Bên cạnh ưu đãi về tiền mặt, Skoda Việt Nam dành tặng tới khách hàng gói nâng cấp chính hãng nhập khẩu từ châu Âu, gói gia hạn bảo hành lên đến 5 năm hoặc 150.000 km, cùng ưu đãi 1 năm bảo hiểm vật chất và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Skoda Việt Nam ra ưu đãi tiền mặt lên đến 130 triệu.

Với những ưu điểm vượt trội cùng chương trình ưu đãi hấp dẫn, Skoda Kodiaq xứng đáng là lựa chọn xe gia đình sáng giá trong tầm giá trên 1 tỷ đồng.