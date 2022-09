Ranger thế hệ mới - khi thách thức lớn nhất của Ford là vượt qua chính mình

Ford Ranger có thể không phải là mẫu xe có doanh số "khủng" nhất Việt Nam từ trước đến nay nhưng nếu bàn đến độ áp đảo thị phần phân khúc cạnh tranh, không một sản phẩm nào làm được như Ranger.

Về thành tích, Ford Ranger đã có tới 9 năm liên tiếp giữ vững vị thế dẫn đầu phân khúc xe bán tải, nắm trong tay hơn 60% thị phần, chiếm 50% sản lượng bán ra mỗi năm của Ford cùng tổng lượng xe lăn bánh trên dải đất hình chữ "S" vượt mốc 105.000 chiếc.

Ford Ranger 2022 thuộc thế hệ mới nhất, ra mắt Việt Nam vào tháng 8 vừa qua, vẫn tiếp tục được lắp ráp trong nước.

Thậm chí, hiếm có mẫu xe nào như Ford Ranger: Dù bản mới chuẩn bị ra mắt nhưng người dùng vẫn tích cực săn đón bản cũ. Cụ thể, dòng bán tải này được nâng cấp lên thế hệ mới vào cuối tháng 8 vừa qua nhưng trong tháng 7 trước đó, bản cũ vẫn bán được tới 1.306 chiếc. Vậy sức hút mãnh liệt này đến từ đâu?

Đánh đúng nhu cầu của khách hàng

Bán tải là dòng xe vốn được sinh ra là dành cho những công trường, những nơi có địa hình hiểm trở, chỗ mà những mẫu xe thông thường khó lòng tiếp cận. Do đó động cơ mạnh mẽ, khả năng off-road tốt cùng sự cứng cáp trở thành những tiêu chí bắt buộc mà một mẫu xe bán tải cần phải có và hiển nhiên Ford Ranger hội tụ đầy đủ những yếu tố đó.

Là một sản phẩm đến từ thương hiệu Ford vốn đã xây dựng được tên tuổi của mình thông qua lịch sử phát triển lâu đời cùng nhiều chiến dịch truyền thông nổi trội, điển hình như "Built Ford Tough" (tạm dịch: Mạnh mẽ đậm chất Ford) xuyên suốt từ năm 1979, Ranger cũng như nhiều sản phẩm khác đến từ hãng xe Mỹ đã tạo được ấn tượng mạnh đối với người dùng trên khắp thế giới về sự bền bỉ và cứng cáp.

Vậy nên khi tìm kiếm một mẫu xe bán tải để phục vụ công việc, Ford Ranger thường xuất hiện trên cán cân lựa chọn của khách hàng.

Ford Ranger 2022 có 6 phiên bản với giá bán khởi điểm từ 659 triệu đồng và cao nhất tới 965 triệu đồng.

Nhưng không dừng lại ở đó, Ford Ranger tại Việt Nam chính là mẫu xe tiên phong mở ra trào lưu "chơi bán tải". Các dòng xe bán tải thông thường có giá bán nằm ở tầm trung, khoảng cỡ C nhưng do sở hữu lệ phí trước bạ thấp hơn các dòng xe ô tô du lịch (6-7,2% so với 10-12% tùy địa phương) nên ngày càng nhiều người dùng, khách hàng trẻ đến với xe bán tải, không chỉ tiết kiệm được chi phí lăn bánh mà còn để thể hiện cá tính của bản thân.

Nắm bắt được xu thế đó, trong những năm gần đây Ford Ranger luôn được trang bị nhưng tính năng tiện nghi và an toàn hàng đầu phân khúc (đặc biệt trên bản Wildtrak cao cấp nhất). Vẫn có bản thấp nhằm phục vụ người dùng có nhu cầu mua xe vì công việc nhưng song song với đó là phiên bản "xịn sò" nhắm đến giới chơi xe.

Bản Wildtrak tuy có giá cao nhưng vẫn luôn được khách hàng săn đón.

Cùng với việc liên tục đem tới lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm của mình, Ford cũng dần chuyển hướng truyền thông, từ việc định hình Ranger là mẫu xe "cơm áo gạo tiền" như những sản phẩm cùng phân khúc sang hướng nâng tầm giá trị, bằng cách triển khai chiến dịch truyền thông "Live the Ranger Life" (tạm dịch: Sống "chất" như Ranger). Mục tiêu của chiến dịch này không chỉ để tôn vinh những chủ xe Ranger mà còn hướng tới mục tiêu truyền cảm hứng, thu hút khách hàng mới đến với lối sống mạnh mẽ của bán tải, đánh đúng vào nhu cầu của người dùng.

Nâng cấp theo kịp xu thế của thời đại

Bỏ qua những yếu tố trên, yếu tố cốt lõi dẫn đến thành công của một sản phẩm luôn nằm ở chất lượng. Dù cho Ranger vẫn luôn được xem là "vua bán tải" tại Việt Nam nhưng Ford chưa bao giờ "ngủ quên trên chiến thắng".

Trong những năm gần đây, tốc độ nâng cấp của Ranger không hề thua kém nhiều so với các thị trường quốc tế, kể cả khi mẫu xe này được chuyển sang lắp ráp trong nước và đặc biệt ở lần nâng cấp lên thế hệ mới vừa qua, chúng ta có thể thấy rõ sự nghiêm túc của hãng xe Mỹ đối với mẫu bán tải ăn khách này.

5.000 cuộc khảo sát và 1.800 trang ghi chú, những phản hồi của khách hàng được tổng hợp và trở thành vật liệu chính "đắp nặn" thành thế hệ mới của Ford Ranger.

Thiết kế ngoại thất lột xác toàn diện, phần đầu xe cứng cáp, vuông thành sắc cạnh với lưới tản nhiệt hình chữ nhật cỡ lớn cùng cụm đèn chiếu sáng trước tạo hình chữ "C" khá độc đáo. Đáng chú ý, ở bản Wildtrak cao cấp nhất, Ford Ranger lần đầu tiên được trang bị công nghệ đèn LED ma trận ở cụm đèn trước, có khả năng tự động cân bằng góc chiếu sáng và điều chỉnh cường độ của chùm đèn pha, vượt trội hơn hẳn so với các đối thủ cùng phân khúc.

Cụm đèn trước tạo hình chữ ''C'', tích hợp công nghệ LED ma trận.

Tiếp đến, gương chiếu hậu bên ngoài được thiết kế to bản hơn, đem lại vùng quan sát rộng rãi cho người điều khiển, phía bên dưới vẫn là mâm hợp kim 18 inch nhưng ở khu vực thùng sau, xe được bổ sung thêm bệ bước chân bên hông giúp người dùng dễ bề tháo dỡ đồ đạc chứa ở đằng sau kể cả khi chiều cao có hạn hẹp. Đây là một trong những điểm cho thấy sự tinh tế của nhà sản xuất, suy nghĩ trên góc độ của khách hàng.

Nội thất bên trong Ford Ranger cũng đem đến xúc cảm đầy hiện đại. Ở bản Wildtrak cao cấp nhất, xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng, màn hình giải trí 12 inch đặt dọc, tích hợp hệ thống thông tin giải trí SYNC 4 mới nhất của Ford và khả năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Các trang bị tiện nghi khác gồm có điều hòa tự động ghế da chỉnh điện, phanh tay tự động tích hợp giữ phanh tự động, sạc điện thoại không dây, đúng như những gì nhà sản xuất đã tuyên bố, giúp Ford Ranger trở thành mẫu xe không chỉ có giúp ích trong công việc mà hoàn toàn có thể sử dụng làm phương tiện phục vụ gia đình.

Nội thất của Ford Ranger 2022.

Về khả năng vận hành, Ford Ranger 2022 vẫn có 2 tùy chọn động cơ dầu. Đầu tiên là máy 2.0L, tăng áp đơn, cho công suất tối đa đạt 167 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 405 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Thứ 2 là động cơ dầu 2.0L, tăng áp kép chỉ có trên bản Wildtrak cao cấp nhất, đi kèm hộp số tự động 10 cấp, tạo ra 207 mã lực và 500 Nm.

So với thế hệ cũ, động cơ của Ford Ranger 2022 tuy giữ nguyên nhưng đã được tinh chỉnh để vận hành mượt mà hơn. Trải nghiệm thực tế cho thấy xe tuy vẫn có độ trễ nhất định vì ứng dụng công nghệ tăng áp nhưng bù lại, khả năng cách âm lại được cải thiện.

Nhờ tấm lót khoang động cơ và cửa kính có phần dày dặn hơn trước, Ford Ranger 2022 giờ đây đem lại cảm giác cầm lái thư thái hơn khi tiếng động cơ không còn vọng vào khoang lái. Việc hạn chế được khuyết điểm của xe chạy máy dầu giúp Ranger mới trở nên phù hợp với việc phục vụ gia đình hơn, đúng với nhu cầu của nhiều người dùng hiện nay.

Bên cạnh động cơ mạnh mẽ, Ford Ranger 2022 còn sở hữu nhiều trang bị hỗ trợ người lái, ví dụ như các chế độ gài cầu điện tử, camera 360 độ hay camera gầm trước, giúp người điều khiển tự tin ''nài'' xe qua những cung đường xấu. Ngoài ra, xe còn có nhiều tính năng hiện đại hàng đầu phân khúc có thể kể đến như hệ thống kiểm soát tốc độ tự động thông minh kết hợp với hệ thống duy trì làn đường, phanh sau va chạm, hỗ trợ phanh khi lùi, cảnh báo va chạm và phanh khẩn cấp.

Người ta vẫn nói "con vua thì lại làm vua" nhưng không phải cứ "sinh ra ở vạch đích" là sẽ định sẵn thành công. Chính nỗ lực cải tiến sản phẩm không ngừng nghỉ của Ford là yếu tố tạo nên vị thế ''vua bán tải'' của Ford Ranger.