RAM - dòng xe biểu tượng cho "người Mỹ thầm lặng"

Dân trí Dòng xe bán tải mang trong mình những nét đậm chất văn hóa, RAM - "anh chàng người Mỹ" cao lớn và mạnh mẽ cùng những câu chuyện đầy cảm hứng bên mình.

"Drive on

Until I get there I think

I'll drive on

Until I get there"

I'm a RAM out in the bush and he needs to be free

Won't somebody please Come and see about me?"

Đây là những ca từ trong một bài hát của ca sĩ dòng nhạc Soul nổi tiếng người Mỹ, AL Green, người được xếp vào top 100 ca sĩ vĩ đại nhất lịch sử âm nhạc do tạp chí uy tín Rolling Stone bình chọn.

Sự ra đời của bài hát này rất ngẫu nhiên, khi ông đang lưu diễn khắp các bang nước Mỹ trên chiếc bán tải Dodge yêu thích của mình vào đầu những năm 70 của thế kỷ trước. Tâm hồn bay bổng của một nghệ sĩ cộng hưởng với những trải nghiệm thực tế cùng "người bạn đồng hành" đáng tin cậy này, AL Green đã sáng tác ra một ca khúc với tên gọi là "I'M A RAM".

AL Green - Danh ca nổi tiếng người Mỹ gốc Phi.

Mười năm sau khi ca khúc được phát hành, cái tên RAM mới chính thức xuất hiện trên những phiên bản pick-up của Dodge (Dodge RAM) vào đầu những năm 1980 và kéo dài cho tới tận năm 2009. Sau đó "I'M A RAM" đã trở thành một "playlist" không thể thiếu trên những chuyến đi của các tín đồ của dòng xe RAM.

Một trong các mẫu xe Dodge RAM đầu tiên.

RAM: Real American Manner

"Real American Manner" được hiểu là kiểu cách của một người Mỹ thực thụ. Mỹ là một trong những quốc gia đa sắc tộc, đa văn hóa nhất thế giới, là một đất nước siêu cường và đề cao tính dân chủ. Thế nhưng mấy ai biết rằng, những cư dân đầu tiên xây dựng nên nước Mỹ hùng mạnh ngày nay chính là những người đã gắn liền với các cánh đồng - tiếng Anh là Country - có lẽ vì vậy mà Country dịch ra vừa có nghĩa là cánh đồng - vừa có nghĩa là đất nước.

Những người dân "countryside" ấy họ đùm bọc giúp đỡ nhau trong cuộc sống, duy trì những bản sắc văn hóa truyền thống, cùng nhau uống bia và nghêu ngao những ca khúc nhạc đồng quê đầy tình cảm sau ngày làm việc vất vả.

RAM pick-up được chế tạo bởi người Mỹ và cho người Mỹ, vì thế chiếc xe này gần như là một sản phẩm khắc họa được rõ nét nhất những tính cách đặc trưng của "một người Mỹ thầm lặng" ở vùng đồng quê. Mạnh mẽ, to lớn, từng trải, điềm đạm nhưng ngoài một tính cách "người Mỹ thầm lặng" mà còn đầy hào sảng, chu đáo, sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.

RAM 1500 đầy tiện nghi, mạnh mẽ, to lớn, điềm đạm từng trải luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.

Thật vậy, RAM 1500 sở hữu một ngoại hình đồ sộ cơ bắp, những đường gân chạy dọc thân xe không quá hầm hố, cách điệu nhưng vẫn rất mạnh mẽ. Mang trọng lượng đến xấp xỉ 2,8 tấn khiến chiếc xe di chuyển vô cùng đầm chắc, nhưng không ù lỳ nhờ sức mạnh của khối động cơ V8 5.7L 395 Hp. Những nhà thiết kế nên RAM cũng rất chu đáo, khi thêm rất nhiều các chi tiết tiện nghi sang trọng cho chiếc xe để mang lại trải nghiệm tuyệt vời nhất cho người sở hữu.

Các phiên bản mới nhất của RAM ngày nay càng được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn, bởi nó không chỉ giữ lại đậm nét giá trị của người Mỹ thực thụ mà còn luôn cải tiến áp dụng những công nghệ mới, hiện đại.

RAM 1500 LaRAMie Crew Cab 4x4.

Ca sĩ nhạc đồng quê Chris Stapleton, một trong những người cover lại ca khúc " I'm A RAM" thành công nhất, đã chia sẻ quá trình "làm lại" bài hát này.

"Nhạc sĩ hay kỹ sư đều giống nhau, điều họ làm là tạo ra những sản phẩm chất lượng và phù hợp, điều quan trọng là cần có sự kiên trì và sáng tạo. Có thể có những lúc bạn chẳng nghĩ ra nổi một giai điệu nào, không sao cả hãy ra ngoài và đi đâu đó một vòng. Có khi bạn thấy hợp âm này không hay, hãy đập cây đàn và đổi cái mới. Hay những lúc bạn cảm thấy cạn ý tưởng, hãy cứ dũng cảm thêm thắt những thứ hay ho nhất vào, rồi cuối cùng bạn sẽ thấy ổn thôi. Xin đừng bao giờ có suy nghĩ bỏ cuộc, đối với tôi thứ hoàn hảo nhất chưa chắc là thứ tốt nhất. Những điều hoàn hảo nhất nên được lượm lặt từ những thứ tốt nhất và nó cần có thời gian."

Ca sĩ Chris Stapleton với dự án quảng bá "I'M A RAM" đậm phong cách Mỹ.

Những trải lòng của Stapleton chính là lúc ông đang lái trên chiếc RAM yêu thích của mình. Đối với ông nói riêng và những fan hâm mộ của dòng xe này nói chung, RAM thật sự là một chiếc xe vô cùng đáng tin cậy, cùng họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, trong công việc, như là cái cách mà RAM vượt qua những cung đường khó khăn nhất để tiến về đích. Kiên trì và không bỏ cuộc cũng chính là cá tính đáng quý của những người Mỹ thực thụ. Họ là người Mỹ và người bạn đồng hành của họ cũng phải được gắn mác "Real American Manner".

Trường Thịnh