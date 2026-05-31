Thaco chốt giá loạt xe Jeep, Ram mới rẻ hơn đời cũ tới cả tỷ đồng

Ngày 30/5, Thaco chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của bộ đôi Jeep Wrangler và Ram 1500. Hai dòng xe này vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ tương tự thời của nhà phân phối cũ (JVA) nhưng sở hữu giá bán hấp dẫn hơn đáng kể.

Mẫu xe Giá niêm yết Ram 1500 Rebel 3.749.000.000 Ram 1500 Rebel (trang bị Rambox) 3.799.000.000 Ram 1500 RHO 5.499.000.000 Jeep Wrangler Sport 2.999.000.000 Jeep Wrangler Sahara 3.299.000.000 Jeep Wrangler Rubicon 3.499.000.000

Giá bán lẻ đề xuất của Jeep Wrangler và Ram 1500 2026 (Đơn vị: Đồng).

Ram 1500 2026

Ram 1500 từng có giá khởi điểm lên tới 5,4 tỷ đồng khi thuộc quyền phân phối của JVA. Việc giá bán của dòng xe này giảm mạnh khi về tay Thaco chủ yếu do phiên bản 2026 được trang bị động cơ có dung tích nhỏ hơn.

Ram 1500 được định vị ở phân khúc bán tải cỡ lớn, ngang các mẫu như Ford F-150 hay Tundra. Tại Việt Nam, dòng xe này được phân loại là ô tô con pick-up, không bị giới hạn niên hạn hay chịu quy định lưu thông riêng (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Hai phiên bản của Ram 1500 sử dụng máy 3.0L, 6 xi-lanh, tăng áp kép, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, nhưng khác biệt về thông số sức mạnh. Cỗ máy trên biến thể Rebel sản sinh 420 mã lực và 636Nm, còn phiên bản RHO (lần đầu xuất hiện) có thông số 540 mã lực và 706Nm.

Trong khi đó ở thời nhà phân phối cũ, Ram 1500 được trang bị động cơ V8 5.7L (395 mã lực, 556Nm), phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt lên tới 130% khi nhập khẩu về Việt Nam.

Ram 1500 có chiều dài 5.801mm, chiều rộng 2.062mm và chiều cao 1.971mm ở phiên bản tiêu chuẩn (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Ở phiên bản nâng cấp 2026, vóc dáng tổng thể của Ram 1500 không thay đổi nhiều. Một số chi tiết nhỏ được tinh chỉnh như đèn chiếu sáng trước dạng LED được làm gọn hơn, lưới tản nhiệt có tạo hình hầm hố hơn và vẫn đính kèm chữ “RAM”, đuôi xe được làm mới với cụm đèn hậu góc cạnh hơn.

Nội thất của Ram 1500 2026 vẫn sở hữu những đường nét quen thuộc nhưng được nâng cấp về trang bị. Cụ thể, màn hình giải trí giờ đây có kích thước lên tới 14,5 inch (trước đây là 12 inch), ngoài ra xe còn được hãng bổ sung thêm một màn hình nhỏ bên ghế phụ.

Nội thất của Ram 1500 tập trung vào yếu tố tiện nghi. Hàng ghế thứ 2 ở phiên bản mới có thêm chức năng chỉnh điện giúp ngả thêm 10 độ, thay vì cố định như đời cũ (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Jeep Wrangler 2026

Jeep Wrangler 2026 chỉ là phiên bản nâng cấp nhẹ (facelift) nên về thiết kế tổng thể, mẫu xe địa hình này không có quá nhiều khác biệt với biến thể tiền nhiệm từng được phân phối bởi JVA. Cấu hình động cơ của xe vẫn giữ nguyên, nhưng giá bán các phiên bản lại thấp hơn khoảng 500 triệu đồng so với trước đây.

Jeep Wrangler 2026 sở hữu góc tới 43,9 độ, góc thoát 37 độ và góc vượt đỉnh dốc 22,6 độ, đi cùng khả năng lội nước 762mm và khả năng kéo tải lên tới 2.268kg (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Jeep Wrangler 2026 tiếp tục sử dụng động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đặc trưng của thương hiệu Mỹ. Trên phiên bản Rubicon, xe sở hữu hệ thống khóa vi sai cầu trước và sau, ngắt thanh cân bằng điện tử cùng chế độ Off-Road+.

Khoang cabin được làm từ các vật liệu chống nước hoặc có khả năng vệ sinh dễ dàng (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Những điểm mới trong nội thất của Wrangler mới tập trung vào trang bị, dễ nhận thấy nhất là màn hình trung tâm cỡ lớn 12,3 inch thay cho màn hình 8 inch trước đây, đi kèm kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Cửa và mui xe vẫn có thể tháo rời tương tự các phiên bản tiền nhiệm.

Do sở hữu thiết kế tháo rời đặc trưng, khu vực táp-pi cửa của Jeep Wrangler hoàn toàn “trống trơn”. Các nút bấm nâng/hạ cửa kính được đặt ở khu vực bảng điều khiển trung tâm, hệ thống âm thanh được tích hợp chủ yếu ở phần táp lô và thanh chống lật trên trần xe.

Nội thất của Jeep Wrangler 2026 có một số trang bị tiện nghi đáng nhắc đến như: điều hòa tự động, sưởi ấm hàng ghế đầu, sưởi vô-lăng, 9 loa Alpine (trên bản Rubicon) (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Cũng tại lễ ra mắt, Thaco cho biết Jeep sẽ tiếp tục giới thiệu thêm hai sản phẩm mới trong thời gian tới, gồm Cherokee và Grand Wagoneer. Trong đó, dòng Wagoneer sẽ lần đầu được mở bán chính hãng tại Việt Nam.

Các dòng xe Jeep và Ram được Thaco phân phối theo mô hình showroom tích hợp cùng Peugeot, bởi 3 thương hiệu này đều thuộc Tập đoàn Stellantis. Các dòng xe thương hiệu Mỹ được bảo hành chính hãng 5 năm không giới hạn số km, ngoài ra khách mua xe còn được tặng gói cứu hộ 24/7 Premium 3 năm.