VinFast VF 8 thế hệ mới về đại lý: Nhiều nâng cấp, ghế sau rộng hơn đời cũ

Sáng 27/5, VinFast VF 8 thế hệ mới lần đầu được trưng bày công khai tại Hà Nội và TPHCM. Đây là phiên bản tiền sản xuất, nên một số chi tiết trên xe có thể khác biệt so với phiên bản thương mại chính thức dự kiến bàn giao đến tay khách hàng vào cuối tháng 7.

VinFast VF 8 thế hệ mới có một phiên bản duy nhất, với giá bán đề xuất 999 triệu đồng. Nhưng theo truyền thống của VinFast, mức giá thực tế đến tay người tiêu dùng luôn thấp hơn giá đề xuất.

Với mẫu xe này, nếu cộng tất cả chương trình ưu đãi, giá bán có thể xuống dưới 768 triệu đồng. Con số này tương đương giá lăn bánh bản tiêu chuẩn của một số mẫu C-SUV động cơ đốt trong, dù VinFast VF 8 được định vị ở phân khúc D-SUV.

Phần đầu VinFast VF 8 thế hệ mới khá bắt mắt, với điểm nhấn là mặt ca-lăng đen bóng trải rộng, kết hợp dải đèn định vị LED hình cánh chim đặc trưng, hai bên có khe gió lớn. Đèn pha thiết kế mới có nét "dữ dằn" hơn so với thế hệ cũ.

Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.701 x 1.872 x 1.670 (mm), với chiều dài cơ sở 2.840mm, cùng cấu hình 5 chỗ ngồi. Khoảng sáng gầm đạt 170mm. Xe ngắn hơn 49mm, hẹp hơn 62mm, và cao hơn 3mm so với thế hệ cũ, trong khi chiều dài cơ sở giảm 110mm.

Trọng lượng không tải của xe là 1.870kg, tức nhẹ hơn 458-650kg so với thế hệ tiền nhiệm.

Thiết kế hai bên sườn góc cạnh hơn. Đường chân kính được vuốt cao dần về phía sau tạo cảm giác chiếc xe luôn ở trạng thái chuyển động. Tay nắm cửa nằm sâu vào bên trong và mâm xe sử dụng tấm ốp nhựa nhằm tối ưu tính khí động học. Đuôi xe có mảng màu đen lớn cùng đèn hậu LED hình cánh chim.

Cốp sau rộng, có thể chứa 5-7 vali cỡ trung. Ở phiên bản tiền sản xuất, phía dưới sàn không có lốp dự phòng, dù đã có sẵn không gian và vị trí chốt giữ cho lốp dự phòng. Cốp đóng mở điện, điều khiển thông qua nút bấm ở cửa khoang hành lý, trên màn hình trung tâm hoặc trên chìa khóa.

Mẫu SUV cỡ D của VinFast được phát triển trên hệ khung gầm hoàn toàn mới. Hệ thống treo tích hợp giảm chấn thích ứng FSD (Frequency Selective Dampers) trên cả trục trước và sau, có khả năng thay đổi linh hoạt độ cứng/mềm của phuộc theo tình trạng mặt đường.

VF 8 thế hệ mới sử dụng hệ thống điện - điện tử mới, được phát triển theo xu hướng xe điều khiển bằng phần mềm (Software Defined Vehicle - SDV). Toàn bộ kiến trúc và phần mềm điều khiển được thiết kế bởi các kỹ sư VinFast.

Đóng vai trò đầu não trong hệ thống điện - điện tử mới là kiến trúc máy tính trung tâm CVC (Central Vehicle Computer), chịu trách nhiệm phân tích và ra quyết định cao nhất trên xe, giúp việc xử lý và phản hồi lệnh từ người lái diễn ra nhanh và mượt hơn.

Động cơ điện trên VF 8 mới đặt ở cầu trước, cho công suất tối đa 228 mã lực và mô-men xoắn cực đại 330Nm, đi kèm 3 chế độ lái: Tiết kiệm, Thường và Thể thao. Bộ pin có dung lượng 60,13kWh, cho quãng đường tối đa 500km (chuẩn NEDC) sau một lần sạc đầy, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 10-70% trong chưa đầy 30 phút.

Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống quản lý nhiệt tích hợp (ITM - Integrated Thermal Management) do VinFast tự nghiên cứu, phát triển và đăng ký bản quyền sáng chế. Hệ thống này đóng vai trò như "trái tim và bộ não quản lý nhiệt" của xe, điều phối việc làm mát, sưởi ấm cho pin, động cơ, hệ thống điện và điều hòa khoang lái.

Nội thất của VF 8 thế hệ mới đã hợp thị hiếu hơn. Ở thế hệ cũ, xe chỉ có duy nhất một màn hình vật lý đặt ở trung tâm, kích thước 15,6 inch, cùng tính năng hiển thị thông tin lên kính lái (HUD). Còn ở bản mới, màn hình trung tâm nhỏ hơn, kích thước 12,9 inch, nhưng có thêm màn hình thông tin phía sau vô lăng.

Vô lăng mới được thừa hưởng kiểu dáng từ vô lăng của mẫu concept VF Wild, với các nút bấm tinh gọn hợp xu hướng mới.

Màn hình thông tin sau vô lăng hiển thị vị trí cần số, tốc độ, pin... và bên phải có thể thay đổi nội dung hiển thị.

Cần số mới dạng cần gạt phía sau vô lăng. Đầu cần số có thể xoay để chuyển chế độ lái, hoặc đổi sang các chức năng khác thông qua màn hình trung tâm.

Màn hình trung tâm tích hợp rất nhiều tính năng, bao gồm cả chỉnh gương chiếu hậu, đóng mở cốp, bật/tắt các tính năng ADAS, hệ thống điều hòa... Xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, tích hợp chức năng ion hóa không khí và bộ lọc Combi 1.0. Màn hình này có phản hồi mượt mà, không giật lag.

Dù xe có chiều dài cơ sở ngắn hơn 110mm, hàng ghế sau của VF 8 thế hệ mới được giới thiệu là rộng hơn đáng kể, cùng tựa lưng ngả sâu. Tiện ích ở hàng ghế này gồm: hai cửa gió điều hòa, hai cổng sạc Type-C và bệ đỡ tay trung tâm.

Bản mới vẫn có sẵn gói công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS), bao gồm các tính năng: hỗ trợ di chuyển trên đường cao tốc, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và hệ thống camera 360 độ.