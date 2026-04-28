Porsche Cayenne từng có phiên bản mui trần

Tính đến thời điểm hiện tại, khách hàng trên toàn thế giới đã được tiếp cận các phiên bản như Cayenne tiêu chuẩn, Cayenne Coupe, Cayenne thuần điện hay Cayenne Coupe thuần điện.

Tuy vậy, không nhiều người biết rằng hãng xe thể thao đến từ Đức từng lên ý tưởng phát triển phiên bản mui trần của dòng SUV Cayenne.

Phiên bản Cayenne mui trần được trưng bày tại bảo tàng của hãng (Ảnh: Porsche).

Khi Porsche Cayenne xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2002, hãng xe Đức từng vấp phải rất nhiều chỉ trích về việc cho ra đời một mẫu SUV. Tại thời điểm đó, Porsche nổi tiếng với những mẫu xe thể thao và không nhiều người tin rằng hãng có thể thành công với dòng SUV.

Thực tế cho thấy Cayenne không chỉ là một mẫu SUV thực dụng đậm chất thể thao, nó còn giúp Porsche vượt qua giai đoạn khó khăn về mặt tài chính.

Porsche Cayenne mui trần khi được đóng mui (Ảnh: Porsche).

Trong quá trình “thai nghén” Cayenne, Porsche đã phát triển nhiều phương án thân xe cho mẫu SUV này. Đáng chú ý, trong số đó có sự xuất hiện của một biến thể mui trần. Tuy nhiên, đến nay, phiên bản Cayenne mui trần vẫn chưa được thương mại hóa.

Dựa trên chiếc xe đang được trưng bày tại bảo tàng Porsche, có thể thấy phần đầu xe tương đồng với các phiên bản khác. Sự khác biệt bắt đầu từ cột A trở về sau. Mẫu xe này chỉ có 2 cửa và phần mui vuốt mềm mại về phía sau. Nhiều khả năng, Cayenne mui trần được trang bị mui mềm đóng/mở điện, có thể xếp gọn ở phía đuôi xe.

Hai lựa chọn thiết kế đuôi xe Cayenne mui trần (Ảnh: Porsche).

Theo Autoblog, Porsche từng đưa ra hai lựa chọn thiết kế đuôi xe cho Cayenne mui trần. Ở cả hai thiết kế này, cánh gió đều được tích hợp ở phần đuôi xe. Nhiều ý kiến cho rằng, Cayenne mui trần trông giống phiên bản Targa của dòng xe thể thao Porsche 911.

Những mẫu xe giống như chiếc Cayenne mui trần đang được trưng bày được mang tên Package Function Models (PFM), tức các mô hình chức năng. Đây sẽ là những sản phẩm để Porsche đánh giá xem tính khả thi khi đưa vào sản xuất.

Dựa trên chiếc Cayenne mui trần này, Porsche đã có những đánh giá về chiều dài cửa có cân đối với thân xe; hoạt động của hệ thống mui mềm, phần mái dốc như vậy có tạo sự thoải mái cho người ngồi bên trong không; thiết kế đuôi xe có hợp lý không.

Porsche Cayenne mui trần có kiểu dáng giống phiên bản Targa của 911 (Ảnh: Porsche)

Vào năm 2022, Porsche đã khẳng định rằng sẽ không cho ra đời phiên bản mui trần của dòng SUV Cayenne. Một vài lý do được đưa ra, như tính thẩm mỹ cũng như khả năng doanh số không cao.

“Một chiếc SUV mui trần là thách thức với các nhà thiết kế. Hầu hết SUV có kích thước to lớn và nặng, việc kết hợp với phần trên gọn gàng và không có mui xe sẽ tạo ra một kiểu dáng kỳ lạ”, ông Michael Mauer, nhà thiết kế chính của Porsche, cho biết.