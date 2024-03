Xe dùng lốp đa địa hình Pirelli Scorpion All Terrain Plus, có hoa gai sâu 9mm và thành lốp gia cố bằng 2 lớp bố thép để xe dễ dàng vượt qua nhiều dạng địa hình. Mâm xe có thiết kế 5 chấu đơn kiểu cổ điển của Porsche, kích thước 19 inch bánh trước và 20 inch bánh sau. Bên trong nổi bật nhờ cùm phanh màu đỏ (Ảnh: Gia An).