Pha bẻ lái "khét lẹt" của tài xế xe container để tránh xe máy đi ẩu

Trẻ nhỏ bất ngờ lao ra đường và xe đạp, xe máy chuyển hướng đột ngột là những tình huống mà tất cả người cầm lái ô tô đều kinh hãi; sự cẩn trọng của bản thân đôi khi cũng không có tác dụng. Clip dưới đây là một ví dụ.

Pha bẻ lái "khét lẹt" của tài xế xe container để tránh xe hai bánh đi ẩu (Video: OFFB).

Trong tình huống này, có vẻ như tài xế xe container và cả người đi xe máy đều may mắn khi bên trong container có ít hoặc không có hàng, nên cú bẻ lái và phanh gấp không khiến xe container đổ lật ra đường.

"Tôi cũng chẳng ủng hộ gì việc dùng còi gây ô nhiễm tiếng ồn, nhưng thật sự khi lái xe trên đường có nhiều nhà hai bên, cứ phải nhấn còi liên tục để cảnh báo chứ không thì có ngày bị vạ oan. Xe máy toàn đi kiểu thích sang đường là sang đường, thích quay đầu là quay đầu luôn chứ chả cần nhìn trước ngó sau", nick Trần Biên bình luận sau khi xe clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tài khoản Thủy Vũ có cùng chia sẻ: "Nhà tôi ở trong ngõ đi xuyên qua chợ làng, còi liên hồi người ta còn không thèm di chuyển, vẫn hiên ngang đứng "buôn chuyện" ở ngay đầu xe, đi xe đạp xe máy là cứ phải dựng ngang xe ra mới chịu..., nên không còi thì cứ đứng một chỗ thôi, chứ bản thân tôi cũng không thích bấm còi đâu".

"Em đi đường cũng thường xuyên gặp các trường hợp xe máy sang đường kiểu như thế này. Hết hồn luôn. Mà nhỡ không may xảy ra va chạm thì họ kéo cả nhà ra bắt đền, cứ kiểu xe to là đương nhiên sai, rất hãi. Tình huống này may mà xe container đang chạy không hàng đấy, chứ phanh như thế mà có hàng thì chắc chắn lật; lúc đó thì chỉ có méo mặt đền", tài khoản Tuấn Tú bình luận.