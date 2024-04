Ô tô điện Kia EV5 được sản xuất ở Trung Quốc để xuất khẩu ra thế giới

Đầu tháng này, Kia đã bắt đầu sản xuất xe EV5 tại Trung Quốc để phục vụ xuất khẩu sang cả thị trường tay lái thuận và nghịch. Tại Triển lãm Ô tô quốc tế Bangkok (BIMS) diễn ra hồi tháng trước, mẫu xe này đã được giới thiệu với phiên bản tay lái nghịch.

Tại sự kiện này, Kia Thái Lan đã công bố giá xe khởi điểm 1,249 triệu baht (khoảng 850 triệu đồng). Theo trang Autohome, xe sẽ được xuất sang Australia.

Kia EV5 tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok 2024 (Ảnh: Gia An).

Đây là mẫu xe điện toàn cầu đầu tiên mà Kia sản xuất tại Trung Quốc, sử dụng nền tảng khung gầm 800V E-GMP của công ty.

Với hình thức giống EV9 thu nhỏ, mẫu EV5 có chiều dài, rộng, cao lần lượt là 4.615 x 1.875 x 1.715 (mm), với chiều dài cơ sở 2.750mm.

Tại Trung Quốc, Kia EV5 được trang bị một mô-tơ điện 160kW ở trục trước, với mô-men xoắn 310Nm. Hiện tại không có phiên bản dẫn động 4 bánh ở thị trường này.

Tuy nhiên, để xuất khẩu, sẽ có một bản dẫn động 4 bánh, với thêm một mô-tơ điện 70kW ở trục bánh sau, giúp giảm thời gian tăng tốc 0-100km/h từ 8,5 giây xuống chỉ còn 6,1 giây; tốc độ tối đa vẫn là 185km/h. Ngoài ra, trong tương lai sẽ có thêm một phiên bản GT.

Trang bị pin sẽ khác nhau tùy theo thị trường.

Phiên bản tay lái nghịch của Kia EV5 tại thị trường Thái Lan (Ảnh: Gia An).

Tại Trung Quốc, hiện tại có tới 6 phiên bản, sử dụng cụm pin 64,2kWh hoặc 88,1kWh, mang đến cho EV5 phạm vi di chuyển 530km và 720km, theo tiêu chuẩn CLTC. Cả hai đều được cung cấp bởi FinDreams, công ty con của BYD, và sử dụng công nghệ pin lithium iron phosphate (LFP).

Xe tại Thái Lan có vẻ như sử dụng cùng loại pin với thị trường Hàn Quốc. Theo đó, phiên bản tiêu chuẩn dùng cụm pin 58kWh còn bản phạm vi hoạt động kéo dài (long-range) dùng cụm pin 81kWh.

Xe tại một số thị trường khác có thể sử dụng pin NMC thay vì pin LFP. Kia EV5 có tính năng sạc hai chiều V2L (nối phụ tải) và V2G (nối điện lưới).

Xe được sản xuất tại nhà máy 4.0 của Yueda Kia ở tỉnh Giang Tô. Trước đây, Dongfeng nắm giữ 25% cổ phần của liên doanh này, nhưng từ năm 2021 đã bán cho Yueda. Như vậy hiện tại, Kia nắm 50% và phần còn lại do hai công ty của Yueda nắm.

Yueda Kia đặt mục tiêu xuất khẩu 200.000 xe/năm vào năm 2026 và cho biết đang xuất khẩu xe sang hơn 50 nước và vùng lãnh thổ, dự kiến sẽ tăng lên 80.

Tại Thái Lan, Kia EV có giá 1,249-1,749 triệu baht (khoảng 850-1.192 triệu đồng) tùy phiên bản (Ảnh: Gia An).

Việc sử dụng một nhà máy ở Trung Quốc để sản xuất xe EV5 phục vụ xuất khẩu là bước đi khá thú vị của Kia. Rất ít thương hiệu quốc tế chọn phương án này vì phải chia sẻ 50% lợi nhuận với đối tác liên doanh.

Có thể một trong những lý do cho sự thay đổi này là doanh số của Kia hiện không mấy lạc quan ở Trung Quốc. Năm ngoái, thương hiệu này chỉ bán được khoảng 80.000 xe ở Trung Quốc, nhưng lại xuất khẩu được khoảng 86.000 xe từ đây, tăng 125% so với năm trước đó. Doanh số như vậy là quá thấp so với thời đỉnh cao doanh số 564.039 xe tại của Kia tại Trung Quốc vào năm 2016.