Ô tô điện giá rẻ nhất của VinFast lộ diện, tiếp tục tinh chỉnh để tối ưu

Tháng 12/2022, một số hình ảnh của chiếc VinFast VF 5 Plus phiên bản thử nghiệm đã xuất hiện trên mạng xã hội. Đến nay, một chiếc khác tiếp tục được bắt gặp với nhiều chi tiết thay đổi so với xe concept từng được VinFast trưng bày tại đại lý.

Chiếc VF 5 Plus bị bắt gặp trong quá trình thử nghiệm (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo đó, chiếc VF 5 Plus màu đen này được lắp bộ mâm 4 chấu kép màu bạc có phần đơn giản và không ấn tượng bằng với la-zăng trên chiếc xe lộ diện cuối năm ngoái. Cũng không loại trừ khả năng chiếc này chưa lắp phần ốp màu đen nên trông đơn điệu.

VinFast cho biết, bản thương mại của VF 5 Plus sẽ sử dụng mâm hợp kim 17inch, nhỏ hơn 1inch so với xe concept. Việc điều chỉnh này có vẻ như sự "cải lùi" về thông số nhưng xét theo tính hiệu quả sử dụng thực tế lại hứa hẹn mang đến sự êm ái hơn khi vận hành, nhất là với điều kiện đường xá tại Việt Nam.

Với các phiên bản sản xuất thương mại hàng loạt, nhà sản xuất sẽ thay đổi và cắt giảm nhiều chi tiết so với xe nguyên mẫu. Thậm chí hãng có thể làm ra một chiếc khác biệt hoàn toàn so với concept nhằm phù hợp với công năng sử dụng thực tế cũng như tối ưu chi phí sản xuất.

Chiếc xe trước đó có thiết kế bộ mâm sát với phiên bản concept hơn (Ảnh: Ảnh: Quyet Trinh).

Bộ mâm 18 inch trên phiên bản trưng bày (Ảnh: VinFast).

Điểm điều chỉnh tích cực là phiên bản thử nghiệm có gương chiếu hậu bên ngoài được gắn trên cánh cửa thay vì cột A như chiếc concept, giúp cải thiện tầm quan sát của người lái. Cổng sạc chuyển từ bên người lái sang phía đối diện. Cả 2 xe từng được bắt gặp thực tế đều thiếu giá nóc so với xe concept.

Khu vực phía sau cũng ghi nhận một số điểm mới so với bản concept. Cụm đèn hậu được đánh giá là đẹp mắt và chỉn chu hơn trước, trong khi cản sau tích hợp tấm phản quang lớn hơn ở vị trí mới và 4 cảm biến lùi.

Đèn hậu trên xe thử nghiệm có thiết kế hài hòa hơn (Ảnh: Thien Le).

Tên xe "VF5" không xuất hiện trên cốp sau như bản concept, nhưng rất có thể đây chỉ là chi tiết "đánh lạc hướng" nhằm hạn chế sự chú ý. Một số bức hình từ VinFast cho thấy bản thương mại vẫn sẽ có chi tiết này, đồng thời bổ sung dòng tên của nhà sản xuất.

Chưa rõ phần đầu xe hay nội thất thực tế của chiếc VinFast VF 5 Plus này có khác biệt so với bản concept hay không. Theo những hình ảnh do nhà sản xuất công bố thì nhiều khả năng đèn pha của phiên bản chính thức là dạng thấu kính (projector), hứa hẹn chiếu sáng tốt hơn loại chóa phản xạ của xe concept.

VF 5 Plus là dòng SUV điện nhỏ nhất và giá rẻ nhất mà VinFast công bố. Mẫu xe thuộc phân khúc hạng A này có thông số kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.965 x 1.720 x 1.580(mm), chiều dài trục cơ sở 2.513mm và khoảng sáng gầm 182mm.

Nội thất được bố trí đơn giản với danh sách "option" tương đối cơ bản: bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình cảm ứng 8 inch đi kèm 4 loa, điều hòa tích hợp màng lọc bụi PM2.5, núm xoay chuyển số, ga tự động (cruise control), ghế ngồi bọc giả da... Hàng ghế trước và phanh tay vẫn là loại chỉnh cơ.

Nội thất được thiết kế theo xu hướng tối giản (Ảnh: VinFast).

Tương tự các "đàn anh" trong dải sản phẩm ô tô điện của VinFast, VF 5 Plus cũng có một số công nghệ tiên tiến như trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói, mua sắm trực tuyến trên xe, định vị xe từ xa, chẩn đoán lỗi trên xe tự động, đề xuất lịch bảo dưỡng tự động, cập nhật phần mềm từ xa…

Trang bị an toàn nổi bật với cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc cùng 6 túi khí và phanh đĩa trên cả 4 bánh xe. Nhà sản xuất dự kiến VF 5 Plus đạt tiêu chuẩn an toàn 3 sao của ASEAN NCAP trong năm 2023

Chiếc xe hạng A này được trang bị một mô-tơ điện có công suất tối đa 134 mã lực và 135 Nm mô-men xoắn cực đại. Cụm pin Ternary lithium với dung lượng khả dụng 37,23 kWh đi kèm cho phép xe đi được tối đa hơn 300 km (theo tiêu chuẩn NEDC) sau mỗi lần sạc đầy.

Thời gian nạp đầy bộ pin từ mức 0% là 18 tiếng với bộ sạc tại nhà AC 2.2 kW, từ 10% lên 70% với trụ sạc nhanh DC 60 kW là 30 phút. Vận tốc tối đa được giới hạn ở mức 130 km/h. Xe có 3 chế độ lái là Eco (tiết kiệm) - Normal (bình thường) - Sport (thể thao) và 2 chế độ của hệ thống phanh tái tạo năng lượng.

Người dùng cần chờ tới 18 tiếng để nạp đầy pin với bộ sạc tại nhà (Ảnh: VinFast).

VinFast VF 5 Plus có giá bán lẻ đề xuất là 458 triệu (không gồm pin) và 538 triệu đồng (đã gồm pin). Đối với phương án mua xe không kèm pin, người dùng cần chi thêm 1,6 triệu đồng/tháng cho gói thuê pin cố định, không giới hạn số km di chuyển (chưa bao gồm chi phí sạc). Chế độ bảo hành chính hãng 7 năm hoặc 140.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Hãng xe Việt đã chính thức nhận đặt cọc cho VF 5 Plus vào từ 12/2022 và dự kiến bắt đầu giao xe đến tay khách hàng vào tháng 4.