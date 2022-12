VinFast VF 5 Plus tiền thương mại lần đầu lộ ảnh, có chi tiết khác concept

Mới đây, hình ảnh chiếc VinFast VF 5 Plus được cho là bản tiền thương mại hoặc xe thương mại xuất hiện trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Đáng chú ý, xe này có sự khác biệt so với mẫu concept từng được VinFast trưng bày tại một số đại lý từ đầu tháng 12.

VinFast VF 5 Plus được bắt gặp có thể là bản tiền thương mại hoặc xe thương mại đang trong quá trình sản xuất hàng loạt (Ảnh: Quyet Trinh).

So với xe concept, chiếc VinFast VF 5 Plus trên được trang bị la-zăng nhỏ hơn, thiết kế 4 chấu thay vì 5 chấu. Điều này tuy bất ngờ nhưng cũng khớp với công bố của nhà sản xuất, rằng bản thương mại của VF 5 Plus sẽ được trang bị mâm hợp kim 17 inch chứ không phải 18 inch như bản concept.

Chiếc VinFast VF 5 Plus được trưng bày tại đại lý ở Hải Phòng vào đầu tháng 12 (Anh: VinFast Hải Phòng).

Bên cạnh đó, chiếc VinFast VF 5 Plus mới bị bắt gặp còn sở hữu đèn hậu có thiết kế khác biệt với xe concept: không có phần ốp chụp bên ngoài và đồng thời đèn phản quang ở dưới được cũng có thiết kế dày hơn và đi kèm viền ốp bao quanh.

Ngoài ra, khu vực cốp sau của xe cũng không có sự xuất hiện của logo VF 5 nhưng rất có thể đây chỉ là chi tiết "đánh lạc hướng" nhằm hạn chế sự chú ý. Ảnh chụp lại chỉ có phần đuôi sau của xe, không có ảnh nội thất nên vẫn chưa rõ không gian bên trong của chiếc VF 5 Plus này có điểm nào khác xe concept.

Thiết kế đuôi sau của xe concept được trưng bày (Ảnh: VinFast Hải Phòng).

Được định vị ở cỡ A, VinFast VF 5 Plus có giá bán lẻ đề xuất 458 triệu đồng (không kèm pin) và 538 triệu đồng (có pin). Trong trường hợp không mua kèm pin, người dùng sẽ phải trả cố định 1,6 triệu đồng/tháng cho nhà sản xuất để thuê, không giới hạn số km sử dụng.

Về trang bị, VinFast VF 5 Plus sẽ có đèn pha và đèn hậu halogen, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình giải trí 8 inch đi kèm 4 loa âm thanh, hàng ghế đầu chỉnh cơ, điều hòa đi kèm tính năng lọc bụi PM2.5. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi dù sao mẫu xe điện này cũng nhắm tới phân khúc A.

Xe có một số công nghệ hỗ trợ như định vị vị trí xe từ xa, chẩn đoán lỗi tự động, đề xuất lịch trình bảo dưỡng tự động, giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép… Ngoài ra, VinFast VF 5 Plus cũng được tích hợp các ứng dụng mua sắm trực tuyến, trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói, cập nhật phần mềm từ xa, lên lịch sạc pin, điều khiển các thiết bị thông minh ở nhà.

Thiết kế nội thất của VF 5 Plus (Ảnh: VinFast).

VinFast VF 5 Plus được trang bị mô-tơ điện có công suất tối đa khoảng 134 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 135 Nm. Bộ pin Lithium Ternary với dung lượng 37,23 kWh đi kèm cho phạm vi hoạt động của xe lên tới 300 km sau mỗi lần sạc đầy.

Trang bị an toàn của xe gồm có kiểm soát hành trình, cảnh báo điểm mù, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, hỗ trợ đỗ xe phía sau, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảnh báo áp suất lốp.

Dự kiến, những khách hàng đặt cọc VinFast VF 5 Plus từ sớm sẽ được bàn giao xe từ tháng 4/2023. Theo VinFast, chỉ sau 9 giờ đầu tiên mở bán (tính từ 8h đến 17h ngày 10/12/2022), hãng đã nhận được tổng cộng 3.293 đơn đặt hàng mẫu ô tô điện VF 5 Plus.