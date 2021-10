Nổi bật tuần qua: Băng sang đường ẩu, người phụ nữ thoát chết đầy may mắn

Dân trí Người phụ nữ đi xe máy điện băng sang đường mà không quan sát, suýt chút nữa đã phải trả giá đắt bằng chính mạng sống của mình. Đó là một trong những tình huống giao thông nổi bật tuần qua.

Băng qua đường ẩu, người phụ nữ thoát chết đầy may mắn

Người phụ nữ đi xe máy điện băng qua đường mà không quan sát, buộc tài xế của 2 chiếc xe tải trọng lớn phải đánh lái gấp để tránh. May mắn đã mỉm cười với người phụ nữ trong tình huống này khi không có hậu quả nghiêm trọng nào xảy ra.

Băng qua đường ẩu, người phụ nữ thoát chết đầy may mắn

Sự cố hy hữu khi cửa sổ trời bị hỏng trong lúc rửa xe

Trong lúc đang được rửa bằng máy rửa xe tự động, cửa sổ trời của chiếc ô tô gặp sự cố tự động mở ra mà không đóng lại được, gây nên một tình huống "cười ra nước mắt".

Sự cố hy hữu khi cửa sổ trời bị hỏng trong lúc rửa xe

Quay đầu ở đường có vạch kẻ liền, xe bán tải gây tai nạn cho người đi xe máy

Dù đoạn đường có vạch kẻ liền, tài xế chiếc bán tải vẫn tìm cách quay đầu để rồi gây ra tai nạn cho một người đi xe máy.

Quay đầu ở đường có vạch kẻ liền, bán tải gây tai nạn cho người đi xe máy

Phanh gấp trên đường mưa trơn trượt, ô tô lao đầu vào dải phân cách

Chiếc ô tô phanh gấp khi thấy một xe khác đang nhập vào từ đường nhánh, nhưng do đường mưa trơn trượt, khiến chiếc xe này vô tình "drift" rồi lao vào dải phân cách cứng giữa đường.

Phanh gấp trên đường mưa trơn trượt, ô tô lao đầu vào dải phân cách

Xe ben trôi tự do xuống dốc, lao vào nhà ven đường

Không hiểu vì lý do gì, chiếc xe ben bị trôi tự do xuống dốc rồi lao thẳng vào một ngôi nhà ven đường. May mắn, tài xế chiếc xe ô tô đi ngay phía sau đã kịp thời điều khiển xe bỏ chạy để tránh bị "vạ lây".

Xe ben trôi tự do xuống dốc, lao vào nhà ven đường

Lái xe vào làn dành riêng cho xe buýt nhanh và cái kết

Chiếc xe SUV đã gặp tai nạn nghiêm trọng khi đi vào làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh tại Hàn Quốc. Nhiều người cho rằng tài xế chiếc xe SUV này đã không cố tình đi vào làn xe buýt nhanh, mà đã phải đánh lái gấp để tránh chiếc xe đi phía trước do không giữ khoảng cách an toàn.

Lái xe vào làn dành riêng cho xe buýt nhanh và cái kết

Tài xế giật mình đánh lái gấp tránh xe bán tải đi vào làn ngược chiều

Dù đi vào làn đường ngược chiều, chiếc xe bán tải vẫn di chuyển với tốc độ nhanh, khiến tài xế chiếc xe đi đúng làn đường phải giật mình đánh lái gấp để tránh.

Tài xế giật mình đánh lái gấp tránh xe bán tải đi vào làn ngược chiều

Thót tim tình huống người đi xe máy trượt ngã trước mũi xe tải

Giật mình khi nhìn thấy chiếc xe tải ngược chiều, người đàn ông đi xe máy đã phanh gấp, nhưng do đường mưa trơn trượt đã khiến cho người này trượt ngã xuống đường. May mắn, tài xế chiếc xe tải đã kịp thời đánh lái để tránh một vụ tai nạn thảm khốc.

Thót tim tình huống người đi xe máy trượt ngã trước mũi xe tải

Khó hiểu tình huống ô tô đang di chuyển bất ngờ bị lật nghiêng

Chiếc sedan đang di chuyển không hiểu vì lý do gì bất ngờ bị lật nghiêng ra đường. Nhiều khả năng tài xế của chiếc xe này đã tông nhầm vào một vật gì đó ven đường nên mới gây ra tình huống khó hiểu này.

Khó hiểu tình huống ô tô đang di chuyển bất ngờ bị lật nghiêng

Tài xế xe tải và cách bật xi-nhan để cảnh báo cho xe đi sau

Khi nhận thấy chiếc xe sau có ý định vượt, tài xế chiếc xe tải phía trước đã có cách sử dụng đèn xi-nhan để thông báo cho biết thời điểm an toàn để vượt. Sau khi vượt, tài xế chiếc xe đi sau đã không quên bấm còi để cảm ơn tài xế xe đi trước.

Tài xế xe tải và cách bật xi-nhan để cảnh báo cho xe đi sau

T.Thủy

Tổng hợp