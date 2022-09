Nissan sẽ tập trung các dòng xe điện tự sạc cho Việt Nam

Trong buổi gặp gỡ ngày 24/8 tại văn phòng đại diện Nissan tại Việt Nam, ông Nirmal Nair - Phó chủ tịch Nissan, phụ trách các thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết, Việt Nam sẽ là thị trường tiềm năng và quan trọng của hãng tại khu vực Đông Nam Á.

Ông Nirmal Nair - Phó chủ tịch Nissan, phụ trách các thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Nirmal Nair cho biết, xe điện sẽ là xu hướng tất yếu và được dự báo phát triển vượt bậc trong tương lai. Với mục tiêu phát triển bền vững, nhiều quốc gia đã đề ra những cam kết hướng đến mục tiêu không phát thải vào 2050.

Tại Việt Nam, Chính phủ cũng đưa ra những hành động cụ thể về việc giảm phát thải, ủng hộ xe xanh. Cụ thể hơn, xe điện sẽ được miễn lệ phí trước bạ trong 3 năm từ 2022, có thể ưu đãi về thuế cho xe ít phát thải như hybrid.

Định hướng công nghệ xanh cho thị trường

Trong bối cảnh nhiều hãng xe chuyển dịch sang xe xanh, việc Nissan chuyển dịch sang nhóm động cơ này là điều tất yếu. Nếu tính trên đấu trường quốc tế, Nissan là đơn vị tiên phong trong việc nghiên cứu, phát triển dòng xe thương mại thuần điện đầu tiên - Nissan Leaf, mang đến nhiều thành công về doanh số cũng như tạo nền tảng vững chắc cho ngành công nghiệp xe điện. "Nissan có cả hai dòng xe thuần điện và e-POWER để khách hàng lựa chọn, đại diện cho hai công nghệ xanh trụ cột, kết nối chặt chẽ với nhau hướng đến mục tiêu tiết kiệm tài nguyên, giảm khí thải và mang đến lựa chọn đa dạng cho người sử dụng" ông Nirmal Nair cho biết. Tuy nhiên, với các thị trường khác nhau, Nissan sẽ có những chiến lược phù hợp để mang lại trải nghiệm xe xanh cho khách hàng.

Từ nghiên cứu do Nissan ủy quyền cho Frost & Sullivan thực hiện tại ASEAN, kết quả cho thấy rằng 77% người được hỏi cho rằng lợi ích về thuế và độ phủ của trạm sạc tại các tòa nhà dân cư là 2 tiêu chí hàng đầu để họ chuyển sang sử dụng xe điện.

Mặc dù nhu cầu về xe thuần điện đang tăng nhưng có nhiều khó khăn tiềm ẩn, chẳng hạn như cơ sở hạ tầng sạc, thời gian sạc, công suất điện và một số vấn đề khác như thói quen sử dụng, vận hành của người dùng khi chuyển từ xe động cơ đốt trong sang xe thuần điện.

Tuy nhiên, theo khảo sát khác của Nissan nhiều người dùng tại Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia, Việt Nam và Singapore cho thấy gần 2/3 (64%) số người được hỏi trên khắp Đông Nam Á nói rằng họ sẵn sàng cân nhắc sở hữu một chiếc xe điện.

Trong đó, 66% người tiêu dùng trên toàn khu vực khẳng định sẽ sử dụng xe điện như là phương tiện cá nhân trong tương lai gần. Sự hưởng ứng này phần lớn được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng nhằm mang đến một tương lai bền vững hơn.

Ông Nirmal Nair cho biết, từ những yếu tố kể trên, Nissan quyết định tập trung công nghệ chiến lược cho thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam là xe điện tự sạc (e-POWER).

Sự phù hợp của công nghệ e-POWER trong bối cảnh thị trường Đông Nam Á

Công nghệ e-POWER được Nissan đánh giá là lựa chọn phù hợp trong bối cảnh thị trường Đông Nam Á.

Trả lời các câu hỏi của phóng viên về việc, vì sao Nissan tự tin với công nghệ này và cho rằng đây là công nghệ phù hợp. Ông Nirmal Nair đưa ra 3 luận điểm chính:

Đầu tiên, e-POWER là công nghệ cho trải nghiệm vận hành như một mẫu xe thuần điện. Khác với những công nghệ hybrid khác, e-POWER sử dụng mô-tơ điện công suất cao làm nhiệm vụ dẫn động toàn thời gian giống như một mẫu xe thuần điện.

Hiện nay các công nghệ xe hybrid khác thường sử dụng hỗn hợp hai loại động cơ xăng và điện, cảm giác vận hành sẽ có thiên hướng giống một mẫu xe xăng hơn là điện. Vì thế công nghệ e-POWER sẽ giúp khách hàng có những trải nghiệm tương tự trên các mẫu xe thuần điện về độ êm, gia tốc tức thời và cảm giác vận hành chân ga, phanh. Bên cạnh đó, công nghệ e-POWER còn cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng khi kết hợp cùng hệ thống phanh tái sinh năng lượng hỗ trợ sạc pin, giúp tối đa hóa hiệu suất của những mẫu xe được trang bị công nghệ này.

Yếu tố phù hợp thứ hai, công nghệ e-POWER không phụ thuộc vào nguồn điện ngoại vi nghĩa là không cần cắm sạc, pin trên xe được sạc trực tiếp thông qua một động cơ xăng đóng vai trò như một máy phát điện. Chính vì thế, động cơ này luôn được hoạt động ở điều kiện ổn định, cũng là một nguyên nhân lớn giúp nâng cao hiệu suất của công nghệe-POWER.

Việc hạn chế duy nhất, cũng nằm ở điểm này đó là xe vẫn có phát thải. Tuy nhiên việc tiêu thụ ít nhiên liệu sẽ giúp xe có mức độ phát thải thấp hơn so với các loại xe sử dụng động cơ đốt trong khác.

Theo thông tin từ cục đăng kiểm, mẫu xe Kicks sắp ra mắt sử dụng động cơ e-POWER sẽ tiêu thụ 2,2 lít cho 100 km khi chạy phố và 4,6 lít/100 km trên đường hỗn hợp. Tức thấp hơn khoảng 50% so với xe cùng dung tích, giúp xe di chuyển gần 1.000 km cho một lần đổ đầy bình xăng 41 lít.

Mẫu xe Nissan Kicks chuẩn bị được giới thiệu tại Việt Nam sẽ được trang bị động cơ e-POWER với mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng.

Cuối cùng, với e-POWER, khách hàng có thể tận hưởng trải nghiệm lái xe điện độc đáo và thú vị mà không cần thay đổi thói quen. Đồng thời, xe sử dụng động cơ e-POWER cũng sẽ cung cấp thêm lựa chọn cho khách hàng trong bối cảnh cơ sở hạ tầng, trạm sạc chưa quá phổ biến như hiện nay "Sau cùng, chính khách hàng sẽ là người quyết định sản phẩm phù hợp nhất với mình" ông Nirmal Nair chia sẻ.

Hướng tới tương lai cho xe điện tại Việt Nam

Khi được hỏi về việc hãng sẽ có đẩy mạnh các dòng sản phẩm với công nghệ e-POWER hay sẽ là các sản phẩm thuần điện, ông Nirmal Nair cho biết:

"Các quốc gia trong ASEAN đang ở rất nhiều giai đoạn khác nhau trong việc áp dụng xe điện. Sự quan tâm của người tiêu dùng và sự tiếp nhận của các mô hình điện khí hóa cũng sẽ khác nhau giữa các quốc gia. Vì thế, với Việt Nam, việc phát triển xe điện trong tương lai sẽ cần thêm thời gian để khẳng định".

Ông Nirmal chia sẻ về định hướng điện khí hóa tại thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên theo ông, định hướng phát triển xe lai hay xe thuần điện phụ thuộc nhiều vào thị trường và cách người dùng đón nhận mẫu xe đó. Ông cho biết, chắc chắn khi thị trường có sự chuyển dịch, Nissan sẽ không nằm ngoài guồng quay đó. Hãng sẽ cố gắng đáp ứng những mẫu xe với công nghệ mới nhất cho thị trường, bao gồm cả xe điện.

Ông cũng cho biết thêm, Nissan tự tin về tương lai điện khí hóa tại Việt Nam. Khách hàng Việt Nam đang ngày càng quan tâm và tiếp nhận nhiều mô hình xe xanh khác nhau. Bên cạnh đó, một trong những lợi thế của Việt Nam so với các thị trường khác trong khu vực là ngành công nghiệp ô tô ở Việt Nam còn khá non trẻ và có nhiều tiềm năng phát triển. Nissan, đương nhiên cũng đang tìm kiếm cơ hội giới thiệu xe điện tại Việt Nam, do đây cũng là một trong những thị trường tăng trưởng quan trọng nhất của Nissan tại ASEAN.

Minh chứng cho việc Việt Nam có thể chuyển dịch nhanh, nhiều hãng xe đang đưa thêm về các dòng xe xanh từ nhóm phổ thông đến cao cấp.

Ở trong nước, VinFast một hãng xe Việt đầu tư hạ tầng trạm sạc, bán ra 100% các dòng xe thuần điện cũng là một minh chứng cho việc xe điện sẽ sớm trở thành xu thế. Ông cũng cho biết khi có nhiều hãng xe tham gia vào lĩnh vực xe điện, ngoài những thách thức, rõ ràng cũng là cơ hội cho các hãng xe mở rộng thị phần xe điện.

Ông cho biết thêm: "Chúng tôi có hơn 70 năm kinh nghiệm trong việc phát triển xe điện và thành tích đã được chứng minh trong lĩnh vực điện khí hóa. Nissan có cả hai dòng xe thuần điện và e-POWER để khách hàng lựa chọn, Đơn cử, mẫu xe thuần điện của hãng là Nissan Leaf đã bán ra hơn 600.000 xe ở nhiều thị trường"

Mẫu xe sắp về Việt Nam, Nissan Kicks sử dụng động cơ e-POWER cũng được đón nhận ở nhiều thị trường như Singapore hay tại Indonesia mẫu xe đã đạt được nhiều giải thưởng về xe xanh của năm. Tại thị trường trong nước là Nhật Bản, Kicks cũng được nhiều khách hàng tin dùng.

Cuối buổi chia sẻ, ông Nirmal Nair khẳng định: "Chúng tôi nhận thức rõ rằng chúng tôi cần củng cố hình ảnh thương hiệu của mình tại Việt Nam. Cùng với đối tác VAD và hệ thống đại lý, chúng tôi sẽ vạch ra những chiến lược đa dạng để nâng cao hình ảnh thương hiệu của mình trong nước".