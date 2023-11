Những lý do giúp Toyota Wigo 2023 được lòng người Việt

Cùng với sự đi lên của xã hội và nền kinh tế, nhiều người Việt đã coi ô tô như một phương tiện đi lại hàng ngày để đảm bảo sức khỏe, thêm tiện nghi trong quá trình di chuyển. Nhu cầu về ô tô vì thế cũng tăng cao, các hãng xe liên tục giới thiệu sản phẩm mới, nâng cấp qua từng phiên bản để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Cuộc đua này hiện diện ở mọi phân khúc, trong đó có hatchback hạng A.

Cách đây 3 tháng, Tấn An, 28 tuổi, đứng giữa 3 lựa chọn ở phân khúc hatchback hạng A. An mua xe với mục đích rõ ràng: phục vụ gia đình và chạy dịch vụ vào buổi tối. Với số tiền hơn 400 triệu đồng trong tay, quyết định cuối cùng của An là Toyota Wigo 2023, phiên bản G.

Nói về quyết định của mình, Tấn An cho biết: "Toyota Wigo 2023 là một mẫu hatchback hạng A đẹp mắt, nhỏ gọn phù hợp cuộc sống đô thị, với những người lần đầu mua ô tô, các bạn trẻ yêu thích cuộc sống đô thị năng động, hiện đại và phù hợp cả cánh tài xế dịch vụ trong đô thị. Bởi mẫu xe này có thể di chuyển nhanh và hiệu quả ở những con phố hẹp".

Thiết kế nhỏ gọn giúp Wigo 2023 dễ dàng di chuyển ở đa dạng khu vực (Ảnh: Toyota).

Chiếc xe gia đình với thiết kế cảm xúc

Toyota Wigo không xa lạ với người Việt từ nhiều năm trước, nhưng thế hệ mới vừa được giới thiệu tới khách hàng hồi tháng 6 năm nay đã tạo sức hút với người dùng. Mẫu hatchback hạng A Nhật Bản thay đổi hoàn toàn thiết kế ngoại thất với điểm nhấn chính là cụm đèn chiếu sáng trước mảnh, đèn hậu nhỏ hơn và trông thanh thoát hơn đời trước. Lưới tản nhiệt hình thang lớn cùng tay nắm cửa kiểu mới.

Toyota Wigo thế hệ mới để lại nhiều cảm xúc tích cực cho anh Tấn An (Ảnh: Toyota).

Không chỉ tốt "nước sơn", Toyota Wigo 2023 còn ghi điểm với nội thất rộng rãi nhờ chiều dài cơ sở đã tăng 70mm, đạt 2.525mm. Đây là ưu điểm mà những người có gia đình như Tấn An rất cần. Anh thường xuyên lắp thêm ghế trẻ em cho đứa con 2 tuổi ở hàng ghế sau, nhưng không gian vẫn thoải mái và không bí bách. Hoặc đôi khi chở bố mẹ và bạn bè, hàng ghế sau vẫn đủ rộng cho 3 người lớn.

Với những chuyến đi chơi xa dài ngày, khoang hành lý dung tích 260 lít cho phép cả gia đình có thể mang theo nhiều vật dụng cần thiết, hoặc có thể mở rộng bằng cách gập phẳng hoàn toàn hàng ghế sau.

Không gian chứa đồ rộng rãi của Wigo 2023 (Ảnh: Toyota).

Mua xe phục vụ gia đình, những tính năng an toàn đều được coi trọng trong quá trình cân nhắc. Toyota Wigo 2023 sở hữu nhiều tính năng vượt trội trong phân khúc như cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảnh báo điểm mù bên cạnh những tính năng cơ bản khác như ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hệ thống 2 túi khí.

Lựa chọn tối ưu nhất về kinh tế

Vào mỗi buổi tối và cuối tuần, Tấn An sử dụng chính chiếc xe của mình để kinh doanh dịch vụ. Và theo An, Toyota Wigo 2023 đóng tròn vai. Công bố của nhà sản xuất cho thấy, xe tiêu thụ 5,2 lít/100km đường hỗn hợp, con số này giảm xuống còn 4,5 lít/100km với đường ngoài đô thị.

"Đây là mức tiêu hao nhiên liệu thấp trong phân khúc. Hơn nữa, xe Toyota vốn nổi tiếng bền, chi phí sửa chữa thấp nên tôi tin Wigo 2023 là lựa chọn tối ưu về kinh tế", Tấn An nói.

Toyota Wigo 2023 còn gây ấn tượng với Tấn An về cảm giác lái nhờ hộp số D-CVT, cải thiện hiệu suất nhiên liệu, cảm giác tăng tốc và sự yên tĩnh. Cùng với đó là động cơ xăng 1,2L có công suất 87 mã lực - hàng đầu phân khúc và momen xoắn cực đại là 113Nm.

Tấn An cho hay, Toyota Wigo 2023 giúp anh tự tin mỗi khi chở khách. Xe có bán kính quay đầu nhỏ, chỉ 4,5 m, cùng khoảng sáng gầm 160mm nên có thể linh hoạt trong nhiều tình huống, đặc biệt khi di chuyển vào vùng ngập nước.

An cho rằng, quyết định lựa chọn Wigo 2023 là sáng suốt đối với anh (Ảnh: Toyota).

Cơ hội hấp dẫn để sở hữu Toyota Wigo 2023

Trong tháng 11, Toyota Việt Nam tung ra loạt chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua xe Wigo 2023. Cụ thể, với gói vay Truyền thống, mức lãi suất còn 1,99%/năm cố định trong 6 tháng đầu và 8,99%/năm cố định cho 6 tháng tiếp theo. Trong khi đó, gói vay Balloon có mức lãi suất ưu đãi 0%/năm cố định trong 6 tháng đầu, 6 tháng tiếp theo lãi suất ưu đãi được cố định ở mức 8,99% năm.

Qua đó cho thấy, Toyota luôn biết cách "nuông chiều" những vị khách của mình từ việc cải tiến, nâng cấp sản phẩm cho đến tung ra các chương trình khuyến mại, gói vay hấp dẫn để gia tăng cơ hội sở hữu xe cho người tiêu dùng.

"Dù đứng ở góc độ nào đi chăng nữa thì các tính năng, trang bị và thiết kế của Toyota Wigo 2023 đều phù hợp với bản thân tôi, mang lại rất nhiều cảm xúc", anh Tấn An cho biết.