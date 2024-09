Những lý do giúp Innova Cross thành công sau 1 năm ra mắt

Innova Cross ra mắt vào tháng 9/2023 tại Việt Nam và nhanh chóng được khách hàng đón nhận với 2.334 xe, trong đó có 985 xe phiên bản hybrid trong 7 tháng đầu năm 2024.

Trên thực tế, doanh số của Innova Cross đáng lẽ đã có thể cao hơn con số hiện tại rất nhiều tuy nhiên, nguồn cung còn hạn chế nên nhiều khách hàng vẫn phải đợi nhận xe. Dẫu vậy, Innova Cross vẫn chinh phục được khách hàng Việt với những ưu điểm riêng.

Khung gầm liền khối

Bắt kịp xu hướng di chuyển hiện đại, Innova Cross được trang bị hệ thống khung gầm unibody (liền khối) TNGA-C. So với khung gầm rời, khung gầm mới của Innova Cross có nhiều ưu điểm phù hợp hơn với đối tượng người dùng gia đình như: không gian trong xe rộng rãi, thoải mái hơn; trải nghiệm lái, vận hành được cải thiện; khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn nhờ tối ưu trọng lượng xe vượt trội so với khung gầm rời.

Để phù hợp điều kiện lưu thông đô thị cũng như với hệ thống giao thông tại Việt Nam, Innova Cross được thiết kế với hệ dẫn động cầu trước FWD, giúp tăng độ bám đường ở bánh trước.

Anh Mạnh Hùng, sử dụng Innova Cross bản xăng chia sẻ: "Mẫu xe này sử dụng khung gầm liền khối TNGA, mang đến trải nghiệm vận hành êm ái hơn, đặc biệt là với những ai ngồi ở hàng 3. Nhà tôi đi chơi vào đến Huế cũng đều chạy cao tốc, rất nhàn, êm ái mà ai cũng thấy thoải mái".

Innova Cross sự lựa chọn cho gia đình Việt.

Động cơ hybrid vận hành êm ái

Innova Cross là mẫu xe tiếp theo của Toyota có phiên bản hybrid. Anh Đăng Khoa chia sẻ về khả năng vận hành êm ái và yên tĩnh khi lưu thông tại dải tốc độ thấp trong đô thị, cũng như khả năng tăng tốc được cải thiện trên cao tốc.

"Chất hybrid rõ rệt trên Innova Cross. Một khi đã đi xe hybrid thì có thể sẽ thích cảm giác này. Vẫn êm và yên tĩnh như đi xe điện, đặc biệt rất tiết kiệm nhiên liệu nhưng thoải mái và không phải lo lắng về cung đường", anh nói.

Động cơ hybrid vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu.

Nhờ động cơ hybrid, một chiếc xe lớn như Innova Cross cho mức tiêu thụ tiết kiệm hơn so với nhiều xe nhỏ hơn. Theo Toyota, Innova Cross cho mức tiêu thụ nhiên liệu trên đường hỗn hợp là 4,95l/100km và 4,35l/100km cho đường nội đô, tương đương các xe SUV hạng B. "Quen xe rồi nên nhiều khi tôi để ý, xe còn tiêu thụ ít hơn cả mức công bố của hãng, khoảng 4,7l khi đi đường hỗn hợp", Anh Khoa cho biết.

Nội thất rộng rãi, tiện nghi, độ an toàn hàng đầu phân khúc

Không chỉ êm ái trong vận hành, không gian nội thất trên xe cũng được Toyota chăm chút tỉ mỉ nhằm đem đến trải nghiệm thoải mái và duy trì lợi thế xe MPV của Toyota. Xe sở hữu hàng ghế thứ 2 có không gian rộng rãi, khả năng ngả, chỉnh đỡ bắp chân thông qua nút bấm điện. Hàng ghế thứ 3 cũng đủ cho 3 người lớn ngồi với khoảng duỗi chân lớn, trần cao và cửa gió điều hòa riêng. Xe cũng có thể tùy biến không gian linh hoạt với ghế dạng sofa, tối ưu trải nghiệm trên xe.

Không gian bên trong xe rộng rãi tạo cảm giác thoải mái cho người dùng.

Toàn bộ ghế ngồi bọc da mềm mại, mang đến cảm giác êm ái. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị màn hình trung tâm 10,1 inch, dàn âm thanh 6 loa, phanh tay điện tử, lẫy chuyển số sau vô-lăng, ghế lái chỉnh điện 8 hướng... Ở bản hybrid này, hãng Nhật trang bị cửa sổ trời panorama, tích hợp sẵn lớp kính ngả xanh dương mát mắt mang đến không gian thoáng đãng mà không sợ bị nóng.

Là chiếc MPV gia đình, yếu tố an toàn trên xe là một trong những trọng tâm được Toyota hướng đến. Xe được trang bị hệ thống 6 túi khí cùng nhiều công nghệ an toàn khác như cảnh báo điểm mù, cảnh báo áp suất lốp. Phiên bản hybrid được trang bị thêm gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense mang đến sự an tâm cho bất cứ ai cầm lái và các hành khách trên xe.

Innova Cross được trang bị tiện nghi phong phú và hiện đại.

"Vợ tôi bảo lái xe này dễ bởi ngồi cao, tầm nhìn thoáng. Xe có nhiều tính năng an toàn như camera 360 độ nhìn rất nét, cảm biến cảnh báo khoảng cách vật thể ở cả trước và sau, cảnh báo tiền va chạm, đèn tự động chiếu xa, cảnh báo điểm mù… Với người mới học lái xong như vợ tôi thì một chiếc xe thế này là dễ làm quen và sử dụng. Chính nhờ sự êm ái, tiện nghi của Innova Cross mà các thành viên trong gia đình tôi thấy khỏe, hào hứng khi di chuyển đường dài", anh Khoa cho biết thêm.