Nhận ưu đãi "khủng" lên đến 20 triệu đồng, khách mua Toyota Wigo lợi đơn lợi kép

Dân trí Toyota Wigo phiên bản mới nâng cấp hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng hỗ trợ kết nối với smartphone, đồng thời được Toyota tặng bọc ghế da, dán phim cách nhiệt chính hãng và bảo hành lên đến 5 năm.

Sau gần 4 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Toyota Wigo đã khẳng định được chỗ đứng với khách hàng trong nước tại phân khúc xe cỡ nhỏ đô thị. Thiết kế năng động, vận hành linh hoạt và tiết kiệm cùng chi phí vận hành tối ưu đã giúp mẫu xe của Toyota ngày càng được người dùng yêu thích.

Mua Toyota Wigo - nhận ngàn ưu đãi

Nhằm gia tăng giá trị trải nghiệm cho khách hàng, Toyota Wigo phiên bản mới đã được nâng cấp hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng kết nối với điện thoại thông minh. Nhờ vậy mà người dùng có thể dễ dàng truy cập các nội dung trên smartphone và thưởng thức trên xe, mang lại trải nghiệm tiện lợi.

Màn hình cảm ứng kết nối điện thoại thông minh trên Toyota Wigo phiên bản mới.

Không chỉ vậy, hãng xe Nhật Bản còn tung hàng loạt ưu đãi cho khách hàng ký hợp đồng từ 1/6 và thanh toán đầy đủ kể từ 7/6 này tới hết 31/12/2021. Cụ thể, khách hàng sẽ được tặng bọc ghế da PVC với ưu điểm là tăng độ sang trọng cho không gian nội thất, giúp xe sạch và dễ dàng vệ sinh, phù hợp với điều kiện sử dụng tại khí hậu nhiệt đới như ở Việt Nam.

Ngoài ra, khi mua xe Wigo phiên bản mới trong thời gian này, khách hàng sẽ được tặng phim dán kính chính hãng Toyota. Trang bị thiết thực này sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được cả chục triệu đồng thay vì dán phim bên ngoài, đặc biệt khi thời tiết đang rơi vào những ngày nắng nóng cao điểm. Với phim chính hãng Toyota, người dùng cũng yên tâm sử dụng mà không lo gặp phải phim giả, phim nhái đang tràn lan trên thị trường.

Như một lời cam kết về chất lượng của sản phẩm, Toyota tặng gói bảo hành mở rộng cho khách hàng mua Toyota Wigo với thời gian tăng từ 3 năm hoặc 100.000 km lên 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Tự tin về độ bền bỉ về dòng xe của mình là cơ sở để hãng ô tô Nhật Bản có chính sách bảo hành hấp dẫn dành cho khách hàng.

Như vậy, người mua xe Toyota Wigo sẽ nhận được lợi đơn, lợi kép. Sở hữu xe xong gần như không phải lắp thêm hay nâng cấp phụ kiện gì mà sẵn lăn bánh luôn. Đồng thời khách hàng cũng yên tâm sử dụng lâu dài với chính sách bảo hành dài hạn từ Toyota Việt Nam.

Toyota Wigo - mẫu xe đô thị hấp dẫn

Với những khách hàng có nhu cầu di chuyển chủ yếu trong đô thị, Toyota Wigo là sự lựa chọn hàng đầu nhờ kích thước nhỏ gọn bên ngoài nhưng không gian bên trong lại rộng rãi. Xe sở hữu thiết kế góc cạnh, các đường nét hiện đại. Bán kính quay tối thiểu 4,7m dễ dàng xoay xở trong không gian hẹp, trong khi khoảng sáng gầm 160mm linh hoạt tại các khu đô thị đông đúc.

Điều gây ấn tượng là khi bước vào khoang nội thất, Toyota Wigo cho cảm giác rộng rãi nhờ không gian bố trí hợp lý. Phần để chân thoải mái, trần cao nên người ngồi có tầm quan sát thoáng. Phần cốp của Wigo cũng đủ rộng để chứa hành lý cho những chuyến đi về quê, chở đồ khi mua sắm hay dã ngoại.

Thuộc phân khúc xe đô thị, các trang bị trên Toyota Wigo mang lại sự tiện nghi cho người dùng với chìa khóa thông minh cho phép khởi động bằng nút bấm, gương chiếu hậu chỉnh điện. Đặc biệt là điều hòa với các nút bấm trực quan, cho khả năng làm lạnh sâu và hơi mát tỏa đều trong xe, làm lạnh nhanh với chế độ Max Cool.

Ngoài chức năng giải trí, màn hình trên Toyota Wigo sẽ kết nối với camera lùi tích hợp sẵn trên xe, giúp khách hàng an tâm và sử dụng xe linh hoạt hơn ngay cả trong không gian hẹp. Các trang bị an toàn khác còn có hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) và hệ thống chống bó cứng phanh gấp (ABS)... giúp xe đạt tiêu chuẩn an toàn 4 sao Asean Ncap.

An tâm chất lượng, dịch vụ dài lâu

Bên cạnh chính sách bảo hành dài, Toyota Wigo còn mang lại sự an tâm cho khách hàng thông qua hệ thống 74 đại lý, chi nhánh trải khắp 35 tỉnh thành trên toàn quốc. Nhờ vậy mà người dùng ở bất kỳ đâu cũng có thể tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chính hãng, đảm bảo tiêu chuẩn của Toyota.

Hơn nữa, các hệ thống đại lý và chi nhánh của Toyota luôn có sẵn phụ tùng và được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất nên việc sửa chữa, bảo dưỡng xe diễn ra nhanh chóng, thuận tiện. Những giá trị này góp phần hoàn thiện trải nghiệm trọn vẹn của khách hàng khi sở hữu Wigo và sử dụng các dịch vụ của Toyota.

Bên cạnh đó, Toyota Việt Nam cùng hệ thống đại lý đang triển khai nhiều chương trình và ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng trong dịp hè này như sau:

- Hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 30 triệu đồng dành cho khách hàng ký hợp đồng từ 01/6/2021, thanh toán đầy đủ đối với Toyota Vios từ ngày 03/6/2021 đến hết ngày 30/6/2021.

- Khách hàng sẽ nhận được ưu đãi gói bảo hiểm vật chất một năm chính hãng Toyota (gói bảo hiểm Vàng) trị giá lên đến gần 8,7 triệu đồng khi mua xe Rush và thanh toán đầy đủ từ ngày 07/05/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Để tăng cường bảo vệ sức khỏe cho bản thân, những người xung quanh và cộng đồng trong mùa Covid-19, hãy nhanh tay sở hữu người bạn đồng hành đáng tin cậy cho gia đình mình!

Thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: http://toyota.com.vn/

Trường Thịnh