Người Mỹ đề xuất biện pháp gì để đối phó tình trạng say xỉn lái xe?

Dân trí Công nghệ hiện đại được cho là có thể giúp phát hiện và ngăn chặn việc tài xế lái xe sau khi đã uống rượu bia.

Tại Mỹ, một dự luật đang chờ sự phê duyệt của Tổng thống Biden có nội dung chính tập trung vào việc đầu tư hàng tỷ USD để thúc đẩy sử dụng xe điện, nhưng theo ghi nhận của nhật báo Washington Post, còn hướng đến mục tiêu giảm thiểu tình trạng lái xe sau khi đã uống rượu bia bằng việc ứng dụng công nghệ hiện đại.

Số ca tử vong liên quan tới việc say xỉn lái xe chiếm khoảng 1/3 tổng số ca tử vong do tai nạn giao thông mỗi năm ở Mỹ và có 10.142 vụ vào năm 2019 liên quan đến những người lái xe có nồng độ cồn trong máu ở mức 0,08 trở lên (tương đương với 80 ml/dL). Tuy nhiên, Viện Bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) tin rằng công nghệ hiện đại có thể ngăn chặn hơn 9.400 trường hợp tử vong hàng năm.

Đó là lý do dự luật trên cho rằng "công nghệ ngăn ngừa say rượu và suy giảm chức năng lái xe tiên tiến phải là thiết bị tiêu chuẩn trên tất cả xe mới".

Dự luật cho rằng các hệ thống này có thể theo dõi thụ động hành vi của người lái xe để xác định xem họ có thể bị suy giảm chức năng đột ngột hay không, hoặc phát nguy cơ nồng độ cồn trong máu quá cao. Nếu phát hiện người điều khiển phương tiện có dấu hiệu mất kiểm soát hành vi, hệ thống phải ngăn cản hoặc hạn chế hoạt động của xe.

Dự luật này cho rằng cần ban hành Tiêu chuẩn công nghệ ngăn ngừa tài xế say xỉn trong vòng 3 năm tới, sau đó các nhà sản xuất ô tô sẽ có tối đa 3 năm để thực thi chúng. Tuy nhiên, lộ trình này có thể thay đổi nếu cần thiết, thậm chí kéo dài ra khoảng 10 năm để thực hiện.

Dự luật hiện đang để ngỏ các khả năng, nhưng có một số cách các nhà sản xuất ô tô có thể thực hiện để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn mới. Trong những năm qua, đã xuất hiện một số công nghệ phát hiện tài xế say xỉn, như sử dụng camera để giám sát cử động của mắt, hay tích hợp cảm biến vào vô lăng.

Phạm Trung Đức

Theo Carscoops