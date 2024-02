Chiều 28/2, thông tin từ UBND phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, trên địa bàn phường xảy ra việc rác ven đường Nguyễn Thị Định bị đốt khiến khói đen bay mù trời, gây khó khăn cho người dân lưu thông qua khu vực này.

Người dân đi đường bị "mù" tầm nhìn khi lưu thông qua đoạn đường đầy khói do người dân đốt rác (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước sự việc, phía phường đã gọi cho lực lượng phòng cháy Công an tỉnh Đắk Lắk điều 2 xe chuyên dụng, cùng cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường để dập tắt đám cháy nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi di chuyển qua đoạn đường này.

"Đây không phải lần đầu tiên rác, các cây cỏ khô ven đường tại khu vực Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Thị Định tại địa bàn phường bị đốt cháy. Dịp trước Tết, đã có 2 lần xảy ra việc cháy gây mất an toàn giao thông và phía phường đã phải nhờ lực lượng chữa cháy hỗ trợ", một lãnh đạo UBND phường Thành Nhất thông tin.

Đám cháy lan rộng ra một khu vực khá rộng (Ảnh: Cắt từ clip).

Còn theo phía Công an phường Thành Nhất, nghi ngờ người dân đã lén đốt rác dẫn tới cháy và đám cháy lan nhanh do thời tiết hanh khô, có gió lớn, kèm theo nguy hiểm khi đám cháy xảy ra ở gần cây xăng. Phía công an phường cũng đang xác minh, làm rõ người đã gây nên những đám cháy này.

Trước đó vào chiều cùng ngày, trên tuyến đường Nguyễn Thị Định, đoạn hướng về siêu thị Go đã bất ngờ xảy ra cháy ven đường khiến khói đen phủ kín cả một đoạn đường.

Nhiều người dân lưu thông qua khu vực không khỏi sợ hãi vì tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao. Không ít người dân nói "như bị bịt mắt" khi đi qua đây nên đã di chuyển nép vào gần lề đường, đi chậm để tránh xảy ra va chạm.

Người dân hoảng sợ khi di chuyển qua đường đầy khói đen do đốt rác (Video: Nguyễn Bình).

Một lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện trường xảy ra cháy nằm tại khu vực Dự án do đơn vị làm chủ đầu tư.

"Chúng tôi đã gom rác, cây cỏ khô lại để xử lý một cách an toàn nhưng người dân đã lén đốt gây nên sự việc. Do đó, đơn vị đã nhờ đến lực lượng chữa cháy hỗ trợ, kiểm soát hoàn toàn được đám cháy này", vị này cho hay.

Lực lượng chữa cháy điều 2 xe chuyên dụng để khống chế đám cháy (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo tìm hiểu Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Thị Định, đơn vị thi công chưa được bàn giao toàn bộ mặt bằng và đang chờ phê duyệt di dời hạ tầng đường điện cũ để thực hiện dự án.

Theo các chuyên gia, khi thấy đoạn đường phía trước bị giảm tầm nhìn do khói bụi, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, thậm chí là dừng lại để tìm lộ trình khác.

Nếu bắt buộc phải di chuyển qua, tài xế cần di chuyển với tốc độ chậm, giữ khoảng cách với xe phía trước xa hơn so với thông thường. Có thể bật đèn chiếu gần, đèn cảnh báo để tăng khả năng nhận diện cho người và phương tiện khác. Kiên nhẫn di chuyển chậm, bám (nhưng không đi sát) xe phía trước, tránh chuyển hướng đột ngột hoặc vượt xe khác.

Trong điều kiện khói bụi, người điều khiển xe nên giữ đều ga, tránh phanh gấp, tập trung quan sát và lắng nghe âm thanh của môi trường và các xe cộ xung quanh để tăng khả năng phán đoán tình huống. Tài xế có thể tận dụng lề đường, vạch kẻ đường để định hướng. Tránh dừng giữa đường tại đoạn khói bụi che khuất tầm nhìn mà nên cố gắng di chuyển tới nơi rộng rãi, bật đèn cảnh báo khi cần thiết.