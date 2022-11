New Peugeot 2008 - mẫu SUV Pháp thời thượng và phong cách

Thiết kế nhỏ gọn và thời thượng

Không gân guốc như đa số các mẫu SUV trên thị trường, ngoại hình New Peugeot 2008 mang đậm chất thời trang với những đường viền dập nổi bên thân xe tạo thành 2 mảng tam giác đối đỉnh. Bên cạnh đó, những chi tiết như thanh giá nóc, tay nắm cửa và nẹp hông xe được bố trí hợp lý, tạo điểm nhấn và làm nổi bật sự trẻ trung của New Peugeot 2008.

New Peugeot 2008 ấn tượng với những đường viền dập nổi (Ảnh: Peugeot).

Ở phần đầu xe, New Peugeot 2008 vẫn giữ thiết kế truyền thống của thương hiệu khi sở hữu đèn ban ngày mô phỏng nanh sư tử. Xe cũng được trang bị đèn trước LED projector tích hợp tính năng tự động điều chỉnh đèn chiếu xa - chiếu gần, giúp người lái dễ dàng điều khiển khi di chuyển vào ban đêm.

Điểm nổi bật ở đuôi xe là cụm đèn LED được bố trí 2 bên đặc trưng dạng 3 móng vuốt sư tử của thương hiệu Pháp, kết hợp cùng dải đen nối liền tạo cảm giác liền mạch và cân đối cho xe.

Cụm đèn LED bố trí 2 bên dạng 3 móng vuốt sư tử là nét đặc trưng của hãng xe Pháp (Ảnh: Peugeot).

Kích thước nhỏ gọn và khả năng di chuyển linh hoạt trên đường phố cũng là điểm cộng giúp "sư tử Pháp" chinh phục được nhiều khách hàng. Với chiều dài và chiều rộng lần lượt là 4,3 và 1,7m, chiều dài cơ sở là 2,6m, New Peugeot 2008 có dáng vẻ gọn gàng nhưng vẫn giữ được sự sắc nét và cá tính vốn có.

Một trang bị quan trọng khác trên xe chính là mâm Salamanca 17inch không chỉ tạo nên cảm giác chắc chắn mà còn mang lại sự êm ái, mượt mà cho người dùng khi cầm lái.

Nội thất cao cấp, trang bị hiện đại

Không gian bên trong của New Peugeot 2008 chỉn chu về mặt thẩm mỹ lẫn công nghệ, mang đến những trải nghiệm cao cấp và sang trọng cho người dùng. Phần khoang lái của xe được ứng dụng triết lý thiết kế 3D i-Cockpit với bảng đồng hồ analog cùng màn hình đa thông tin hiển thị rõ ràng và đầy đủ các thông số vận hành của xe.

Vô lăng D-cut nhỏ gọn tích hợp nút bấm đa tính năng, giúp tối ưu hóa sự tiện lợi cũng như mang đến cảm giác cầm lái thú vị và mới mẻ. Nét độc đáo, sáng tạo của mẫu xe Pháp còn được thể hiện qua 7 nút chức năng mô phỏng lại 7 phím đàn Piano, thiết kế này giúp cho khoang lái của xe trở nên nghệ thuật và có hồn hơn.

Khoang lái của xe mang tính nghệ thuật (Ảnh: Peugeot).

Sự kết hợp giữa gam màu tối chủ đạo, cùng thiết kế ghế da và ốp vân nội thất carbon giúp cho không gian bên trong mang phong cách đơn giản nhưng sang trọng và cao cấp. Ở phiên bản GT line, đèn viền trang trí được trang bị thêm nhằm nâng cao tính thẩm mỹ và mang đến cảm hứng tích cực cho người dùng.

Các chi tiết và tính năng khác trên xe như ghế chỉnh điện, bệ tỳ tay ở khu vực trung tâm, cụm nút bấm ở khu vực ghế lái, điều hòa tự động cũng được hoàn thiện tốt và có tính tinh xảo cao khi được bố trí một cách khoa học. Điều này giúp cho người lái dễ dàng sử dụng và tận hưởng trải nghiệm liền mạch.

Mặc dù có thiết kế nhỏ gọn, New Peugeot 2008 vẫn sở hữu khoang hành lý rộng rãi và đa dụng. Với dung tích chuẩn là 434 lít và mở rộng tới 1.467 lít khi gập hàng ghế sau, khách hàng có thể linh động sắp xếp không gian để đồ phù hợp với nhu cầu sử dụng.

An toàn luôn là tiêu chí ưu tiên hàng đầu

Sở hữu gói ADAS - hệ thống hỗ trợ an toàn nâng cao bao gồm phanh chủ động, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường, nhận diện biển báo tốc độ, cảnh báo điểm mù chủ động và cảnh báo mất tập trung, New Peugeot 2008 mang đến cảm giác an tâm cho người lái trong lúc điều khiển xe. Bên cạnh đó, xe cũng được trang bị đầy đủ các tính năng cơ bản như 6 túi khí, cân bằng điện tử ESP + hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe trước sau và camera lùi 180 độ.

Vận hành êm ái, nhẹ nhàng

Về khả năng vận hành, với khung gầm CPM vững chắc và cứng cáp, người dùng có thể tận hưởng sự yên tĩnh nhờ vào các dải cách âm tại khớp nối. Ngoài ra, hệ thống khung gầm này còn có chức năng giảm rung động, đem lại sự êm ái cho chủ xe nhờ kết cấu hợp lý và vật liệu chất lượng.

Khả năng vận hành êm ái nhờ khung gầm CPM vững chắc (Ảnh: Peugeot).

Với động cơ Turbo PureTech 1.2L - động cơ ứng dụng công nghệ mới nhất của Peugeot, SUV Pháp đạt được những con số vận hành ấn tượng như mô-men xoắn cực đại 230Nm ngay tại vòng tua máy 1.750 rpm và duy trì đến vòng tua 3.500 rpm, giúp xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong tầm 10s. Không lâu sau đó, động cơ sẽ đạt công suất cực đại là 133 hp tại vòng tua 4.000 rpm và duy trì đến 6.000 rpm giúp hỗ trợ xe vận hành ổn định ở tốc độ cao.

New Peugeot 2008 là mẫu SUV châu Âu hội tụ nhiều yếu tố như thiết kế, trang bị tiện nghi, tính năng an toàn và khả năng vận hành. Bên cạnh đó, đây cũng được đánh giá là mẫu xe mang đến những trải nghiệm cao cấp cho khách hàng trong tầm giá dễ tiếp cận. Với 2 phiên bản Active và GT line, kết hợp cùng 6 tùy chọn màu sắc đa dạng, "sư tử Pháp" không chỉ là sự lựa chọn cho các khách hàng nam cá tính mà còn phù hợp với phái nữ hiện đại và thời trang.