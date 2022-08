MG Thái Lan đã hé lộ những hình ảnh và thông tin đầu tiên về mẫu SUV mới: MG VS HEV. Xe sử dụng chung thiết kế và khung gầm của Roewe Totoro tại thị trường Trung Quốc và MG ZS mới, do tất cả đều là sản phẩm của Tập đoàn SAIC. MG VS HEV được định vị ở phân khúc SUV hạng B, điểm nhấn đến từ hệ truyền động hybrid.