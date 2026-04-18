Mercedes-Benz C-Class thế hệ mới có màn hình cực lớn

Ở thế hệ mới, Mercedes-Benz C-Class sẽ có phiên bản thuần điện. Và điểm nhấn trên mẫu xe điện đến từ Đức này là hệ thống màn hình thông tin - giải trí cỡ lớn MBUX Hyperscreen trải dài gần như toàn bộ chiều rộng của bảng điều khiển.

Hệ thống màn hình này gần như tương đồng với chiếc GLC chạy điện của hãng.

Khoang lái của Mercedes-Benz C-Class thuần điện có màn hình thông tin cỡ lớn trải dài gần như toàn bộ bảng điều khiển (Ảnh: Mercesdes-Benz)

Theo Mercedes-Benz, hệ thống màn hình mới trên dòng sedan này được thiết kế hướng về phía người lái. Về tổng quan, màn hình này như một bảng điều khiển kỹ thuật số, giúp người dùng có thể kiểm soát gần như toàn bộ các tính năng trên xe.

Thiết kế như vậy tương đồng với màn hình Hyperscreen kích thước 39,1 inch trên mẫu GLC thuần điện. Việc Mercedes-Benz trang bị màn hình cỡ lớn này cho dòng xe C-Class tạo cảm giác hiện đại hơn cả những chiếc S-Class hay EQS mới được ra mắt gần đây.

Hệ thống màn hình Hyperscreen này gồm 10 triệu điểm ảnh, giúp người lái có thể điều khiển gần như toàn bộ tính năng của xe. Tuy nhiên, Mercedes-Benz vẫn giữ lại một số phím bấm vật lý trên bảng điều khiển trung tâm hay vô-lăng.

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc điều khiển hầu hết các tính năng thông qua màn hình cảm ứng cũng là một sự bất tiện và thiếu an toàn khi lái xe.

Tuy nhiên, màn hình Hyperscreen sẽ chỉ được trang bị trên phiên bản cao nhất của C-Class. Ở các phiên bản thấp hơn, xe có thể sử dụng cấu trúc 3 màn hình Superscreen. Hệ thống Hyperscreen hay Superscreen đều được trang bị đa dạng màu sắc đèn viền nội thất.

Theo hãng xe sang Đức, thế hệ mới sẽ là chiếc C-Class tốt nhất, rộng nhất và thể thao nhất từ trước đến nay. Với ghế ngồi mới, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống điều hòa nâng cấp, khả năng cách âm tốt…, người ngồi trong xe sẽ có không gian dễ chịu cho một chuyến đi dài.

Mercedes-Benz cho biết, ghế trước trên xe được trang bị tính năng hỗ trợ vùng thắt lưng 4 hướng điều khiển điện tử, chức năng làm mát và massage. Các tính năng này sẽ kết hợp cùng chương trình Energizing Comfort mang đến cho người dùng cảm giác thư giãn nhất khi di chuyển.

Thiết kế trần xe của Mercedes-Benz C-Class mới (Ảnh: Mercedes-Benz)

Bên cạnh đó, hệ thống điều hòa trên xe sử dụng bơm nhiệt đa nguồn có tính năng làm ấm nhanh gấp đôi so với xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, nhưng tiết kiệm 50% năng lượng.

Hãng xe sang đến từ Đức cũng cho biết, không gian bên trong xe C-Class thế hệ mới đạt chứng nhận thuần chay, với các bề mặt mềm mại. Người dùng có thể tùy chọn các vật liệu như da Softtorino và da Twisted Diamond Nappa, màng loa Burmester 3D bằng thép không gỉ.

Mặc dù Mercedes-Benz chưa tiết lộ về thiết kế ngoại thất của xe, đã có những thông tin cho rằng C-Class mới sử dụng lưới tản nhiệt cỡ lớn phát sáng, đèn chiếu sáng trước có hoạ tiết hình ngôi sao.

Về tổng thể, C-Class mới sở hữu thiết kế mềm mại, tương đồng với các dòng EQE và EQS.

Hé lộ một phần thiết kế ngoại thất của C-Class thuần điện mới (Ảnh: Mercedes-Benz).

Thông số kỹ thuật chi tiết của xe sẽ chỉ được công bố vào ngày 20/4 tới đây. Ở thời điểm hiện tại, nhiều chuyên gia cho rằng C-Class thuần điện mới sẽ sử dụng chung nền tảng MB.EA 800V với mẫu GLC EV.

Hệ thống này có công suất tối đa khoảng 360kW (tương đương 483 mã lực) và mô-men xoắn 800Nm. Xe được trang bị pin có dung lượng 94kWh, cho phạm vi hoạt động 673km sau mỗi lần sạc đầy. Với phiên bản AMG Line, sức mạnh của xe sẽ được tăng lên đáng kể.