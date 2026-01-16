Ế xe, Mercedes chuyển sang bán căn hộ cao cấp tại Dubai

Doanh số xe Mercedes đã giảm 10% trong năm ngoái, khi hãng phải đối mặt với rào cản thuế quan, lượng tồn kho cao và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt tại Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, không bất ngờ với việc Mercedes tìm kiếm thêm các nguồn doanh thu mới.

Một trong những hướng đi mới nhất là dự án bất động sản Mercedes-Benz Places tại Dubai. Đây sẽ là dự án thứ hai của hãng tại thành phố này, và là một trong số ít dự án tương tự trên toàn cầu.

Tổ hợp sẽ bao gồm 12 tòa tháp với hơn 13.000 căn hộ cao cấp, đi kèm hàng loạt tiện ích như hồ bơi, câu lạc bộ sinh hoạt, phòng tập golf mô phỏng và trung tâm thể hình (Ảnh: Mercedes-Benz).

Mang tên Mercedes-Benz Places Binghatti City, khu đô thị này rất lớn và được định vị như một “thành phố trong lòng thành phố”, với 12 tòa tháp, bao gồm hơn 13.000 căn hộ, tổng diện tích mặt sàn gần 9 triệu feet vuông (khoảng 836.000m²).

Mercedes không tiết lộ nhiều chi tiết về các tòa tháp, chỉ cho biết chúng sẽ thể hiện triết lý thiết kế “Sensual Purity” (Sự thuần khiết gợi cảm). Mỗi tòa nhà sẽ được đặt theo tên một mẫu xe concept của hãng, bao gồm Vision One-Eleven, Vision Mercedes Simplex và Vision Mercedes-Maybach 6.

Hiện vẫn chưa có nhiều thông tin về các căn hộ, nhưng Mercedes cho biết chúng sẽ được “chế tác tỉ mỉ nhằm khắc sâu trải nghiệm thương hiệu Mercedes-Benz ở mọi giác quan”. Do đó, người mua nhà có thể trông đợi vào việc xuất hiện nhiều gỗ, da, cùng các điểm nhấn màu đen và bạc - những vật liệu gắn liền với phong cách nội thất của xe Mercedes.

Cảnh quan cũng đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ dự án, khi các không gian ngoài trời được hình dung như “một ốc đảo của sự thanh lịch và yên bình, nơi thiên nhiên và công nghệ hội tụ”. Bên cạnh những lời quảng bá mỹ miều, khu đô thị sẽ có Grand Promenade, Picnic Grove và Meadow Pavilion. Ngoài ra còn có Crown Arena, cùng các khu vui chơi gia đình như Little Marvels và Aqua Joy. Riêng khu Aqua Joy sẽ bao gồm hồ bơi gia đình, hồ bơi vô cực và công viên nước.

Về tiện ích, Mercedes hứa hẹn hàng loạt hạng mục “tối tân” như phòng gym hiện đại, khu yoga, sàn tập luyện ngoài trời và đường chạy bộ trên cao. Cư dân còn có thể sử dụng các câu lạc bộ bắn cung, đấu kiếm, leo núi và pilates, cùng với phòng đạp xe trong nhà, sân golf mô phỏng, khu e-sports và cả một phòng khiêu vũ lớn.