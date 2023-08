Tư vấn bán hàng cho hay MG RX5 sẽ được ra mắt Việt Nam trong tháng 9, nhiều khả năng sẽ cùng thời điểm với MG HS 2023. RX5 được định vị giữa ZS và HS nhưng nhiều kênh truyền thông vẫn xếp sản phẩm này vào phân khúc C, do xe chỉ ngắn hơn một chút so với HS.

MG RX5 có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4.571mm, 1.855mm và 1.719mm (Ảnh: MG).

Phía đại lý báo giá dự kiến của MG RX5 sẽ khởi điểm từ 650 triệu đồng nhưng chưa rõ xe sẽ được nhập khẩu từ đâu. Giới chuyên gia dự đoán, nhiều khả năng mẫu xe này sẽ có xuất xứ Trung Quốc.

Khi đó, MG RX5 sẽ gặp khó trong thời gian đầu do phần đông người dùng vẫn còn nghi ngại về chất lượng của các dòng xe đến từ thị trường này. Bù lại, mức giá khởi điểm chỉ ngang SUV hạng B sẽ giúp RX5 dễ cạnh tranh với Mazda CX-5 2023 (749-869 triệu đồng) hơn HS mới.

Thiết kế tổng thể của MG RX5 khá thể thao. Mặt ca-lăng trước gợi nhớ đến các dòng xe Lexus, đèn hậu có giao diện phức tạp, trên nóc có cánh gió lớn (Ảnh: MG).

Nội thất của RX5 có phong cách thiết kế khác biệt với các mẫu xe MG đang mở bán tại Việt Nam. Màn hình giải trí 14,1 inch đặt dọc nối liền với phần "yên ngựa" gây liên tưởng đến các dòng xe Mercedes-Benz, sau vô-lăng có cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch.

Một số trang bị tiện nghi được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên xe mở bán tại Việt Nam gồm: điều hòa tự động, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động, sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh panorama.

MG RX5 có chiều dài cơ sở đạt 2.708mm, hứa hẹn không gian ngồi tương đối rộng rãi (Ảnh: MG).

Tại Trung Quốc, RX5 được trang bị động cơ xăng, tăng áp, dung tích 1.5L, kết hợp với hộp số tự động 7 cấp, sản sinh công suất tối đa 171 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 275Nm.

Trang bị an toàn của xe tương đối cơ bản khi không có sự xuất hiện của hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao, phù hợp với giá bán thấp mà nhà sản xuất hướng tới. Xe sẽ chỉ có: phanh chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử, trợ lực phanh, kiểm soát lực kéo, khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, kiểm soát hành trình, làm khô phanh đĩa, camera 360 độ và 6 túi khí.

Xe gầm cao ồ ạt về Việt Nam

Ngoài MG RX5 và MG HS 2023, nhiều mẫu xe gầm cao khác cũng được lên lịch ra mắt Việt Nam trong những tháng cuối năm.

Ở phân khúc SUV đô thị cỡ B, Toyota Yaris Cross 2023 rục rịch "tham chiến" vào ngày 19/9. "Tân binh" đến từ Nhật Bản dự kiến có giá cao so với mặt bằng chung nhưng sẽ là sản phẩm đầu tiên ở phân hạng này sở hữu hệ truyền động hybrid.

Tư vấn chia sẻ, Toyota Yaris Cross hybrid dự kiến sẽ có giá lên tới 840 triệu đồng, ngang với các mẫu xe chạy xăng cỡ C (Ảnh: TVN).

Cũng ngay trong tháng 9, bộ đôi Skoda Karoq và Kodiaq sẽ chính thức được giới thiệu tới khách Việt. Hai mẫu xe này đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Châu Âu, lần lượt nằm ở phân khúc SUV cỡ C và D.

Skoda Karoq có giá dự kiến nằm trong khoảng 1,07-1,15 tỷ đồng còn Kodiaq sẽ khởi điểm từ 1,25 tỷ và cao nhất lên tới 1,44 tỷ đồng, theo chia sẻ của tư vấn. Mức giá của 2 mẫu xe này thuộc tầm cao trong phân khúc cạnh tranh.

Skoda Kodiaq sử dụng chung nền tảng khung gầm với Volkswagen Tiguan Allspace (Ảnh: CarAdvice).

Mercedes-Benz cũng gia nhập vào trào lưu xe gầm cao với sự xuất hiện của loại SUV điện hoàn toàn mới: EQB, EQE SUV và EQS SUV. Cả ba mẫu xe này đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức với giá bán lẻ đề xuất từ 2,289-4,999 tỷ đồng.

Ba mẫu SUV điện mới của Mercedes-Benz sẽ được ra mắt khách Việt vào cuối tháng 9 (Ảnh: Mercedes).

Sang đến tháng 10, rất có thể Toyota Innova 2023 sẽ được ra mắt Việt Nam, theo chia sẻ của tư vấn bán hàng. Xe thuộc thế hệ mới, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và nhiều khả năng sẽ được bán song song với phiên bản đang được lắp ráp trong nước, tương tự như một số thị trường trong khu vực.

Ở thế hệ mới, Innova được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA-C giống Corolla và đi kèm hệ dẫn động cầu trước, thiết kế được làm mới hơi hướng SUV. Xe sẽ có cấu hình truyền động hybrid nhưng giá dự kiến có thể lên tới 1,1 tỷ đồng.

Có nguồn tin cho hay xe sẽ được đổi tên thành Toyota Innova Cross nhằm phân biệt với đời hiện hành (Ảnh: Paultan).

Trong tháng 11, Honda CR-V 2023 có thể sẽ được ra mắt. Xe thuộc thế hệ thứ 6 mới nhất, nhiều khả năng vẫn sẽ được lắp ráp trong nước.

Cấu hình động cơ và chi tiết trang bị của CR-V 2023 chưa được đại lý hé lộ. Trong một buổi giao lưu cùng giới truyền thông, đại diện của Honda Việt Nam đã hé lộ sẽ ra mắt một mẫu SUV mang động cơ vào hybrid vào cuối năm nay, rất có thể là CR-V.

Tại Thái Lan, biến thể hybrid của Honda CR-V 2023 sở hữu động cơ xăng, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, kết hợp với 2 mô-tơ điện và hộp số vô cấp E-CVT, sản sinh tổng công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 335Nm. Theo công bố của nhà sản xuất, phiên bản này tiêu thụ trung bình 4,8 lít cho 100km.